Марія Пас Герреро: відчуття поезії в кістках

Якщо ви введете своє ім'я в пошуковій системі, збоку з'являється профіль, взятий з інтерв'ю, яке Infobae робив з вами в той час. Під його фотографією написано, що він народився в Боготі 3 травня 1982 року. Вивчав літературу в Університеті Анд та порівняльну літературу в Університеті Сорбонна-Нувель Париж 3. Він каже, що в 2018 році він опублікував книгу Бог - це також собака, з видавництвом Cajón de Sastre, що його робота розмірковує про насильство в Колумбії, письмі та думці, з неприборканим ритмом, який обумовлює хаотичні поточні справи. Вона каже, що в даний час є професором кафедри літературної творчості Центрального університету. Потім є деякі його вірші на веб-сайті Otro Páramo , а нижче - статті про його роботу та інші інтерв'ю.

Біографічний огляд, який з'являється на клапті її останньої книги, говорить про те, що вона є автором віршів Лос неписьменних, які вона опублікувала у видавництві Cajón de Sastre у 2018 році, відбору та прологу «Покоління без імені». Антологія, яка була опублікована через рік з редакційною печаткою Центрального університету, і есе:Біль живого в «Посмертних поемах» Сезара Валлехо, опублікованого в 2006 році Universidad de los Andes. Каже, що його вірші з'являються в антологіях Shadow Birds. Сімнадцять колумбійських поетів, 1989-1964 (Розбите скло, 2019) і інтер'єр Абодес. Чотири колумбійські поети (Універсідад Яверіана, поетична збірка, 2016). Говорити про Бога - це теж собака і каже, що її перекладає на англійську мову Гидке каченя преса в Нью-Йорку. Вона згадує, де вона вчилася і що, і вказує на те, що здобуває ступінь доктора наук з теорії літератури в Університеті Сарагоси і все ще працює професором денної форми навчання в Центральному університеті в Боготі.

Ось де я побачила її вперше. Це було в 2017 році, я щойно закінчив ступінь з мовознавства та літератури, і планував розпочати спеціалізацію. Вона була викладачем одного з предметів, які я вивчав за спеціальністю «Творіння розповіді», на кафедрі, очолюваному на той час Роберто Бургос Кантором. пам'ятаю, що перше враження у всіх учнів було однаковим: яка розумна і найкрасивіша жінка. Якщо ви запитали на інших курсах кафедри, всі думали так само. Я думаю, що ясність, яку вона має як вчитель, має її як поета. Він був людиною, яка найбільше керувала мною в той час про те, яким може стати моє письмо, куди мені слід піти, куди мені слід шукати.

Заняття проходили вночі, тому що більшість з них працювали. Я писав рецензії книг у пресі і раз у раз загравав з ідеєю написання оповідань. Я все ще роблю. Наприкінці занять я продовжував задавати питання Марії Пас, і вона здивувала мене, поставивши мені вдвічі більше питань. Ми разом ходили до автовокзалу і говорили про книги і те, про що ви хочете написати, але ви не знаєте, як. Кожен взяв свій шлях, і через двадцять чотири години ми зробили це знову. Коли настав кінець року, я сумую за нею. Завдяки їй я знав більше, ніж на початку, і я менше загубився всередині себе. Я закінчив, і це був єдиний, кого я продовжував відвідувати довгий час.

Я працював книгопродавцем і був у видавництві, продовжував писати про книги в пресі, а свою першу книжку ще не писала. Вона, Марія Пас, вже опублікувала три з тих пір, як ми зустрілися. Я продовжую слідувати його сліду, поза відстанями, які нав'язує повсякденне життя. Нещодавно я дізнався про найсвіжіший. Його редакція зв'язалася зі мною, щоб розповісти мені про це, і коли я отримав його вдома, я взяв його в руки і відкрив на випадковій сторінці: «У вас немає питань, немає фрази, немає списку, не маю складу...» Я продовжував думати про ці його слова, таким чином він повинен сказати найважчі речі так, ніби це найтонша річ у світі, ніби страх - це папірець, який мнеться в кишені, ніби смерть - це вода, яка випаровується, ніби минулими днями був пил на клапті книги.

Рожевийязик зовні, сліпа кішка - це книга, яка експериментує з мовою, як хороша книга поезії, яка деталізує тварину, дику, грубу в людських істотах, кажучи, в акторській майстерності; вона делікатно малює пошуки голосу, який знущається, що відображає, що шкодує про те, що було прожите і для життя. Голос Марії Паз Герреро - один з таких. Сьогодні вона одна з найвидатніших колумбійських поетів. Потроху він займає місце на радарі читачів. Я вже був у моєму. З цією книгою вона потрапила в мої кістки, бо саме так почувається поезія, як вона зціджують її на сторінках, глибоко всередині, в кістках.

Це не Іда Вітале чи Віларьйо, але в них є щось сильне, і Марія Мерседес Карранса і навіть Містраль, Боланьо та багато інших. Він поет, плід поетів. Поет, який читає, хто бачить світ. Саме вона, і цими віршами вона видає голос, який тече, як річка. Через деякий час, не кажучи, я вирішив написати йому. Вона в Іспанії та я в Колумбії розповідали про свою книгу, про те, що таке писати вірші і що означає бути поетом сьогодні в Колумбії. Його книга буде доступна з Himpar Editores, який щойно розпочав свою поетичну колекцію з цією прекрасною назвою, на новому виданні Міжнародного книжкового ярмарку в Боготі, який починається 19 квітня і триває до 2 травня.

Imagen del último libro publicado de María Paz Guerrero (Foto: Santiago Díaz Benavides).

Призачатті вірша, незалежно від того, яке його походження, що потрібно, щоб надати йому точний тон?

Рерайт. Прочитайте переписане вголос. Запишіть його. Послухайте його. Перечитайте його. Нехай час пройде. Змініть необхідні слова. Повісьте тексти на стіну. Знову і знову. У петлю. Нехай час пройде. Резюме. Читайте тексти, що висять на стіні. Закресліть слова. Подивіться на ці тексти здалеку.

Якти називаєш страх? Як дізнатися, який його ритм?

У «Рожевий язик, сліпа кішка» я працював страх смерті з гумором, який болить. Розмноження клітин виробляє мову прискорення, все постійно рухається. Мене також цікавлять зміни осей органів тіл.

Щовідчувається в кістках, як матеріалізується в письмовій формі?

Я читав голоси, які приходять до цього місця, «що відчувається в кістках», транскрибував їх, дізнався, смоктав, мацерував. Потім я висунув мову.

Долятих, хто стає поетом, а також тих, хто стає художником або теслі, занадто невизначена. Які шляхи мають поезія, коли ви вирішите сприймати її як двигун життя?

Я б сказав, що людина намагається обертатися навколо своєї пристрасті. Як дервіш, або спінінг.

Нехай дорога буде поворотом.

Щож тут схоже, з точки зору побоювань, з попередніми книгами? Ці вірші рвуть?

Я вважаю, що те, що «схоже» в «Бог теж собака», «Неграмотний» і «Рожевий язик, сліпа кішка» - це мовний проект. Я зацікавлений у захопленні життєвих сил та насильства, яке їх переживає. На цьому шляху я знайшов тварину як привід, який дозволяє мені розширити, від відчуття, почуття людини неписьменною мовою.

До цих пір я ніколи не блював письмом. Для мене письмо не має нічого спільного з блювотою. «Рожевий язик назовні, сліпа кішка» не є лінійним текстом і має тканину, яка вказує, скажімо, на хорову структуру. Більше, ніж збірка віршів, це чудовий вірш, в якому сліпа кішка з'являється і зникає і лягає спати з товстим животом. Тут хвороба, технологія, смерть, жіноче життя, насильство та поезія з'являються як мова, яка поширюється, як пляма меду на килимку.

Важкобуло сісти і відредагувати книгу? Чи були якісь конкретні епізоди?

Himpar - видавництво, яке пропонує спільноту діалогу про літературу на всіх рівнях: колективне читання рукопису, перехід від тексту до макета, з великою обережністю, до поширення. Я кажу співтовариство, тому що є шість редакторів, які призначають, згідно з проектом, редактора, який веде його. У цьому випадку я працював з Аною Сесілією Калле, яка є читачем з сильним поглядом на кожен вірш, співрозмовником, у якого в голові є література, доглядач твору.

Аяк щодо напрямку, який сьогодні приймає поезія в Колумбії? Іноді це здається чимось з небагатьох, і майже завжди однаковим з однаковими.

Ну, я бачу панораму незалежних видавців, які поширюють свої книги в книжкових магазинах - також незалежних - і на ярмарках країни, дуже цікаво. Це простір, який дозволяє різні поетичні голоси, з ризикованими виданнями. Існує постійне програмування поетичних читань в альтернативних просторах. Там можна послухати поетів, які починають писати, поряд з поетами, які вже мають незавершене твір. Існує ставлення до слухання та читання пропозицій, які з'являються. Є проекти, які, крім того, прагнуть заохочувати читання поезії. Бачу, навпаки, кипляче простір.

Нарешті, чи був рожевий язик зовні? Кішка осліпла?

Як ви думаєте?





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