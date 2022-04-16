Сорочка Марадони може стати найдорожчим спортивним об'єктом в історії: легендарна сорочка Babe Ruth, яка тримає рекорд

Мрія будь-якого любителя футболу буде продаватися через кілька днів, і оголошення революціонізувало всю планету. Британський аукціонний дім Sotheby's офіційно оголосив, що буде відкрита заявка на продаж сорочки щоДієго носив Армандо Марадона в історичному матчі проти Англії, що відповідає чвертьфінал чемпіонату світу 1986 року в Мексиці. Суперечка, що виникла навколо новин, полягала в протистоянні Стіва Ходжа та сім'ї Марадони, яке викликало голосом Далми Марадони та Клаудії Віллафаньє питання, яке могло б значно змінити їх ціну: чи варто куртку виставляти на аукціон та, яка використовувалася в другий тайм, де він забив Ла Мано де Діос і гол століття ?

Економічна суперечка за цю коштовність у світовій футбольній історії розпочнеться 20 квітня і закінчиться 4 травня. Тойже аукціонний дім оцінив ціну в діапазоні від понад 5 мільйонів доларів до майже 8 мільйонів доларів у валюті США, навіть незважаючи на те, що боротьба пройде в фунтах стерлінгів. Якщо він досягне мінімуму того, що оцінюється відповідальними за продаж, всі записи будуть розбиті в цифрах, коли мова йде про продаж об'єкта, пов'язаного зі спортом.

Más allá de las dudas sobre si es la del primer tiempo o la del segundo, la subasta por la camiseta de Maradona espera alcanzar los cinco millones de dólares (Foto: Sotherby's)

Хто зараз чекає на вершині? Нью-Йоркськийтрикотаж янкі , який належав легендарній Babe Ruth і носив її в проміжку 1928-1930 років: він продав за 5,64 мільйона доларів на аукціоні 15 червня 2019 року, що робить його найдорожчим предметом спортивного колекціонера, який коли-небудь продавався. Попередній рекорд захищав той же бейсболіст з футболкою 1920 року, за яку було виплатлено 4,4 мільйона доларів. Аукціон, про який порушив бренд, був частиною колекції реліквій, пов'язаних з «Султаном Сватом», як і Рут, яка продала компанію Hunt Auctionsна стадіоні Yankee.

Відповідальні за продаж пояснили в заяві, що вони співпрацюють з сім'єю бейсбольної легенди, щоб відновити цінні шматки спортсмена, які повинні бути піддані громадськості більш масовим способом. Крім того, було визнано, що цифра була високою, але не проявляючи сюрпризу в цьому плані. «Хоча рекордні ціни, досягнуті сьогодні, безумовно, дивовижні, я зовсім не здивований, враховуючи неймовірні матеріали та міфічний статус, який Babe має в історії цієї країни», - пояснив Девід Хант, президент компанії.

La camiseta de los Yankees de Nueva York de Babe Ruth de 1928-1930 se vendió en 5,64 millones de dólares (Foto: Hunt Auctions)

Легендарна кар'єра Рут охоплювала 22 сезони і включала 714 гомерунів і чотири титули Світової серії . Хоча він відомий у всьому світі для гри за янкі, Babe також провів час з Boston Red Sox і Braves. У 1936 році він став одним з п'яти вступних членів, обраних до Зали слави бейсболу.

Якщо ми замкнемося виключно на полі футбольного трикотажу, легенда з Бразилії наразі тримає рекорд. Пеле - міф в історії цієї дисципліни. Він виграв багато видатних футбольних нагород, в тому числі ФІФА гравця століття в 2000 році. Ці нагороди разом з його харизматичною особистістю з поля зробили його однією з найбільш затребуваних особистостей у світі спорту.

ОРей, який носив джерсі номер 10 своєї національної збірної протягом своїх років в якості футболіста, брав участь у турнірі чемпіонату світу з футболу 1970 року. Бразилія зіграла проти Мексики у фінальному раунді, а Пеле забив перший гол матчу. Після матчу, в якому Вердеамарельха перемогла господаря з рахунком 4-1, вона обмінялася сорочками з Роберто Росато , і ця сама куртка була виставлена на аукціон у будинку Крісті в Англії: вона була продана за потрійною очікуваною ціною з остаточною пропозицією 225109 доларів США , що зробило це найцінніша футбольна сорочка за версією рекорду Гіннеса.

La camiseta de Pelé del Mundial de México 1970 cerró en 225.109 dólares estadounidenses (Foto: Christie's)

Але не все в спорті - це лише сорочки, які носили головні герої. Є два пункти, які порушили всі очікування і були придбані за екзотичними цінами. Другимнайдорожчим шматочком футбольного сувеніра, який коли-небудь продавався, був Кубок Англії. Кубоквиклику футбольної асоціації є найстарішим змаганням у світі та найбільш шанованим національним кваліфікатором. Заснована в 1871 році, 736 команд в даний час мають право брати участь у змаганнях, а «Арсенал» займає рекорд найбільших успіхів на турнірі з 14 перемог на його ім'я.

Буловипущено лише чотири чашки ФА, з яких один був проданий. Він був виставлений на аукціон у 2005 році анонімному телефонному тендеру, який досяг вражаючих 956 000 доларів США і перейшов на Кубок Жюля Ріммет як найдорожчий шматок футбольного сувеніра, коли-небудь проданий на той час. Англійський конкурс трофей був найстарішим з чотирьох коли-небудь виготовлених і був нагороджений переможцем конкурсу щороку між 1896 і 1910 роками.

Un comprador relacionado al Manchester City se llevó la primera FA Cup por 956 mil dólares estadounidenses (Foto: National Museum)

Однак Кубок Англії в даний час не є найдорожчим об'єктом, пов'язаним з футболом. Набіркниг «Правила, Правила та закони Шеффілдського футбольного клубу» вважається першим офіційним положенням для футболу, коли-небудь написаних. Організований саме Sheffield FC, найстаріший активний футбольний клуб у світі, історичний шматок був проданий за 1,24 мільйона доларів США в 2011 році також анонімному претенденту в аукціонному будинку Sotheby's. У книзі описані правила, які досі діють, такі як непрямий штрафний удар, кутовий удар і заборона як ударів, так і ударів.

El Sheffield FC vendió los que podrían ser las primeras reglas escritas del fútbol por 1,24 millones de dólares estadounidenses en 2011(Foto: Sheffield FC)

Двері історії знову відкриються з 20 квітня, чекаючи, щоб дізнатися, чи відбудеться найбільший розпродаж в історії спорту. Однак існує також ймовірність того, що ніхто не буде робити ставку на фігуру, призначену будинком, і вона знову залишиться в руках Стіва Ходжа. Але враховуючи актуальність сорочки в футбольній історії, напевно, вже є кілька бізнесменів-мільярдерів, готових розпочати жорстку боротьбу, яка триватиме загалом 14 днів , і яка може торкнутися немислимих фігур.

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