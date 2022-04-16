Ману Вакіта зізнався, що приховував вбивство Аристотеля Сандоваля: «Я попросив, щоб його прибрали»

ХосеМануель Санчес Крус, Ману Вкіта , власник бару, де був убитий колишній губернаторХаліскоАристотель Сандоваль, визнав своє прикриття на місці злочину, попросивши своїх співробітників зберегти місце чистим, побоюючись, що ресторанDistrito 5буде закритий вниз.

Під час слухання зв'язку бізнесмен заперечував, що відповідає за страту PRI, але він переказав свої втручання, які перешкоджали розслідуванню влади, оскільки через 16 місяців після подій досі немає конкретних винуватцівсправи, яка шокувала країну від Пуерто-Вальярта.

«Так, я боявся закриття, не знав, що відбувається», - стверджував він про свої прохання про те, щоб кров була очищена, а забруднений килим також видалений.

За місцевими даними, поява була запланована на 09:30 цієї Славної суботи, але почалася через півтори години. Дружина Аристотеля Сандовала, Лорени Джассібета Хав'єр Гарсія, юрисконсульт сім'ї, прибули до окружного VIII контрольного та усного суду в Пуерто-Вальярті.

ПрокуратураХалісковже повідомила, що очищення ділянки є ключовим елементом затягування розслідувань, отже, працівників заарештували, переслідували, а потім звільнили після того, як скористалися скороченими процедурами.

За словами влади, вони також діяли для зняття камер відеоспостереження, але деякі знімки були відновлені. Відео змогли отримати участь чоловіка та жінки, ідентифікованих як авторів матеріалів і для яких була запропонована нагорода до мільйона песо, але вони не були захоплені.

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