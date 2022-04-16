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Субота 16 Квітень 2022
Україна

Луїс Діас стартує з Ліверпулем у півфіналі Кубка Англії проти «Манчестер Сіті»

Колумбієць був одним з найвидатніших гравців у Лос-Редс у цьому вимогливому кінці сезону

Newsroom Infobae

16 Квітень 2022
Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Benfica - Anfield, Liverpool, Britain - April 13, 2022 Liverpool's Luis Diaz during the warm up before the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Benfica - Anfield, Liverpool, Britain - April 13, 2022 Liverpool's Luis Diaz during the warm up before the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

ЛуїсДіас заробив місце у старті одинадцятиЛіверпуля після своїх видатних виступів у матчах Ліги чемпіонів проти «Бенфіки», де він забив гол, а також легку адаптацію доПрем'єр-ліги у семи матчах, які він зіграв і забив два голи, протиБрайтона Альбіон і проти Норвіч-Сіті .

«Гуаджіро» матиме нову можливість виділитися «Los Reds» зараз проти « Манчестер Сіті» у півфіналі Кубка Англії, проти якого Діаз мав можливість зіграти всього 64 хвилини в трьох іграх. Це буде його перша стартова поява на найстарішому клубному турнірі світу. Матч планується розпочати о 9:30 ранку, заколумбійським часом, на легендарному стадіоні Уемблі.

Luis Díaz será titular con el Liverpool en la semifinal de la FA Cup ante Manchester City
Luis Díaz será titular con el Liverpool en la semifinal de la FA Cup ante Manchester CityLiverpool FC

Останній матч між Ліверпулем та « Громадянами » відбувся 10 квітня 2022 року, коли ті, на чолі з Юргеном Клоппом вирушили до Манчестера на матч Прем'єр-ліги, який закінчився нічиєю 2:2. Місцеві жителі забили Кевін Де Брюйн за п'ять хвилин, а Габріель Хесус - 37. Поки нічиї були забиті Дієго Джота на 13-й хвилині і Садіо Мане на 46-й хвилині.

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