Луїс Діас стартує з Ліверпулем у півфіналі Кубка Англії проти «Манчестер Сіті»

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Benfica - Anfield, Liverpool, Britain - April 13, 2022 Liverpool's Luis Diaz during the warm up before the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

ЛуїсДіас заробив місце у старті одинадцятиЛіверпуля після своїх видатних виступів у матчах Ліги чемпіонів проти «Бенфіки», де він забив гол, а також легку адаптацію доПрем'єр-ліги у семи матчах, які він зіграв і забив два голи, протиБрайтона Альбіон і проти Норвіч-Сіті .

«Гуаджіро» матиме нову можливість виділитися «Los Reds» зараз проти « Манчестер Сіті» у півфіналі Кубка Англії, проти якого Діаз мав можливість зіграти всього 64 хвилини в трьох іграх. Це буде його перша стартова поява на найстарішому клубному турнірі світу. Матч планується розпочати о 9:30 ранку, заколумбійським часом, на легендарному стадіоні Уемблі.

Luis Díaz será titular con el Liverpool en la semifinal de la FA Cup ante Manchester City Liverpool FC

Останній матч між Ліверпулем та « Громадянами » відбувся 10 квітня 2022 року, коли ті, на чолі з Юргеном Клоппом вирушили до Манчестера на матч Прем'єр-ліги, який закінчився нічиєю 2:2. Місцеві жителі забили Кевін Де Брюйн за п'ять хвилин, а Габріель Хесус - 37. Поки нічиї були забиті Дієго Джота на 13-й хвилині і Садіо Мане на 46-й хвилині.

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