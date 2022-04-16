Любов, скандали і закінчення 30-річного шлюбу Біллі Рея і Тіша Сайра

«Шлюб - це важка робота», - сказав Тіш Сайрус у травні 2017 року, коли він говорив про подкаст The Daily Dish про те, як важко було підтримувати міцні стосунки - як той, який він мав до цього часу зБіллі Реєм Сайрус - посеред очей громадськості. «Багато людей, коли вони переживають боротьбу і важкі часи, занадто легко кидають рушник», - додала вона, не знаючи, що через п'ять років вона вирішить закінчити свою майже тридесятирічну історію кохання з Біллі Реєм.

«будь-які стосунки, будь то шлюб чи сім'я, не мають значення, ви дійсно повинні піклуватися про це, виховувати і дійсно наполегливо працювати. І це не завжди просто, особливо в бізнесі, в якому ми перебуваємо», - пояснила мати Майлі Сайрус про те, як вона змогла впоратися з їхніми стосунками, а не без злетів і падінь.

І це те, що до недавнього оголошення про те, що Тіш подала на розлучення до Біллі Рея, пара вже пару разів потрапила на скельне дно. СпочаткуБіллі попросив розлуку в 2010 році через «непримиренних розбіжностей», але через рік він відмовився. Однак через три роки Тіш сама прийняла юридичні дії з тієї ж причини.

Однак обидва вони через деякий час заявили, що просто прокинулися і зрозуміли, що все ще люблять один одного, тому вирішили добре постаратися і піти до пар, які консультують, щоб продовжити історію, яка здавалася казкою, однією з тих, що любить Голлівуд .

Tish apareció en el video "Achy Breaky Heart" que catapultó a la fama a Billy Ray, su disquera no quería que anunciara su relación con ella para no espantar a las fans pero el amor hizo que lo gritara a los cuatros vientos cuando ambos esperaba a su primer hija juntos: Miley Cyrus Fotos: Captura de pantalla video Achy Breaky Heart

І як хороша історія кохання, їх роман почався не без певних труднощів, завдяки яким їм вдалося подолати. Вони зустрілися на початку 90-х, атракціон був негайним, але був один невеликий недолік (насправді, два): музикант мав відносини з Крістін Лаккі, яка працювала офіціанткою в готелі Південної Кароліни. Крім того, він ще не закінчив законно шлюб з Сінді Сміт, з якою одружився в 1986 році.

Хоча відносини між Крістін і Біллі, які на той час мали певну репутацію, були не зовсім формальними, вони задумали сина. Коли Крістін народила хлопчика, якого вона назвала Крістофером, вона і Біллі Рей вже розлучилися. Крістін народила 8 квітня 1992 року, коли співачка не тільки вже зустрічалася з Тішем, але й очікували своєї першої дочки Майлі.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

У той час у Тіша теж була своя історія. У 19 років вона вийшла заміж за барабанщика з Ешленда, Кентуккі на ім'я Бакстер Ніл Хелсон. Під час цього шлюбу актриса народила своїх перших двох дітей, Бранді і Трейс, яких Біллі пізніше усиновив.

Незабаром після початку романсу між Біллі та Тішем американська актриса оголосила про свою вагітність з Майлі Сайрус (народився в листопаді 1992 року), який згодом стане найпопулярнішим членом сім'ї. Тожз усім щастям ця нова глава принесла їм у їхнє життя, вони вирішилизапечатати заручини із весіллям 28 грудня1993 рокуу вітальні їхнього будинку уФранкліні, штат Теннессі.

Багаточуток, якби Біллі ходив з обома жінками одночасно з тих пір, як Крістофер і Майлі народилися лише вісім місяців один від одного, однак співачка нічого про це не сказала.

Christhoper, el primer hijo de Billy Ray con Kristin Luckey, se lleva ocho meses con Miley Cyrus, es decir que él había nacido cuando el cantante de country ya había iniciado su relación con Tish, madre de la actriz protagonista de "Hanna Montana" Fotos: Instagram/@chriscodycyrus Gettyimages

Біллі Рей зізнався через роки, що його звукозаписна компанія не вітає його роман з Тішем. Але він ігнорував і пішов за покликом свого серця, навіть Тіш з'явився як додатковий у зйомках відеокліпу Achy Breaky Heart, синглу, випущеного музикантом в 1992 році. У цьому матеріалі вона підкреслила свою красу своїм довгим кучерявим світлим волоссям, кокетливим верхом кольорових страз, тоді як в іншій зміні чорного одягу вона підкреслила свої великі і красиві сіро-блакитні очі.

Після великого весілля пара зачала і привітала Бразіона та Ноя Сайра , які були б братами знаменитої співачки Майлі, також наймолодша в родині. він також пішов слідами свого батька і сестри, коли він ризикнув у музичну індустрію.

La familia Cyrus ha sido polémica (Foto de Kevin Mazur / The Recording Academy / AFP) KEVIN MAZUR

Крістофер сьогодні того ж віку, як Майлі, однак, він повністю вийшов з шоу-бізнесу, хоча шанувальники сім'ї щодня вказують на те, наскільки гарний перший син Біллі Рей, який закінчив юридичний факультет Техаського університету.

Після 17 років разом пара стала свідком декількох злетів і падінь у шлюбі, тому в 2010 році Біллі Рей подала на розлучення, що здивувало всіх ЗМІ. Однак жоден із причетних не дав жодної заяви щодо причин такого розставання.

Однак через п'ять місяців художник відкликав своє прохання, про що заявив в інтерв'ю The View своє бажання продовжувати шлюб.

El cantante Billy Ray solicitó el divorcio a Tish Cyrus por situaciones aún inexplicables. Lil Nas X. REUTERS/Charles Pulliam REUTERS

«Я виключив розлучення. Я хочу повернути свою сім'ю разом», - сказав музикант в інтерв'ю в той час. «Речі краще, ніж будь-коли», - сказала вона, оскільки її діти були маленькими і були центром її життя.

У свою чергу, співачка робила заголовки в той час, як він сказав журналу GQ , до їх передбачуваної розлуки, що Дісней транслював дитяче шоу Ханна Монтана , в якій знялася Майлі Сайрус,знищила її сім'ю і звинуватила серію у тому, що її дочка вийшла з контроль.

Через три роки ситуація пари знову стала напруженою, оскільки Тіш тепер був тим, хто просив розлуки через передбачувану «особисту справу», як він підтвердив у журналі People причину, чому стосунки розірвалися до того, щоб ще раз подумати про розлучення.

«Це особиста справа, і ми працюємо над тим, щоб знайти рішення, яке найкраще підходить для нашої родини. Япрошу вас поважати нашу конфіденційність в цей час», - сказав він.

Крім того, пара пізніше підтвердила, що вони врятували свій шлюб шляхом лікування парної терапії.

«Ми обидва прокинулися і зрозуміли, що любимо один одного і вирішили, що хочемо залишитися разом», - сказали вони в заяві в липні 2013 року. «Ми обидва пішли до консультування пар, чого ми не зробили за 22 роки спільного життя, і це зблизило нас і справді відкрило наше спілкування дивовижними способами».

La pareja tomó terapia por lo que anularon su segundo intento de divorcio. (Gettyimages)

У 2016 році Біллі Рей Сайрус сказав пресі, що хоча вони і Тіш відчували різні перешкоди протягом багатьох років, оскільки вони зосередилися на тому, щоб робити речі «крок за кроком».

«Це як все в житті», і він додав: «Ти робиш один крок за раз. Один день за раз. Я думаю, що однією з найважливіших речей у житті та стосунках є внесення коректив».

Після цих заяв подружжя востаннє бачили з Майлі Сайрус у 2019 році на червоній доріжці знаменитих нагород Греммі, адже в рамках заходу вони позували разом, тримаючись за руки і навіть були помічені ласкавими один з одним.

6 квітня цього року 2022 Тіш Сайрус оголосила втретє про розлучення з Біллі Реєм, після 30 років шлюбу.

Виробник подав заяву на розлучення юридично в окрузі Вільямсон, штат Теннессі, де в документах про розлучення, отриманих TMZ , було передбачено, що пара не прожила разом більше 2 років і перерахувала «непримиренні розбіжності» як причину розлуки. Так він попросив суд справедливо розподілити все сімейне майно.

Los tres artistas posaron cariñosamente por última vez en la alfombra roja de los Grammy 2019. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY) REUTERS

Крім того, тепер колишня пара випустила заяву, в якій додали, як було прийнято рішення про припинення шлюбу:

«Після 30 років, п'яти чудових дітей і життя спогадів, ми вирішили піти своїми окремими шляхамине з сумом, а з любов'ю в наших серцях».

Вони підкреслили досягнення, які вони мали як сім'я протягом усього їхніх стосунків: «Ми росли разом, ми сформували сім'ю, якою ми можемо дуже пишатися, і тепер настав час створювати власні шляхи», - додали вони.

«Ми завжди будемо сім'єю і з нетерпінням чекаємо спільного, безперервного і люблячого досвіду як друзів, так і батьків. Ми не прийняли це рішення легковажно або швидко, але так багато відбувається у світі, ми хотіли надати деяку ясність та закриття, щоб ми могли залишатися зосередженими на важливому», - написали знаменитості.

Los famosos han estado envueltos múltiples controversias (Foto: Gettyimages)

«З любов'ю і надією... Тіш і Біллі Рей Сайрус», закрили повідомлення тепер колишньої пари.

Поки що ніхто з п'яти дітей не зробив заяви на цю новину про розлучення батьків, однак кілька користувачів мережі порівняли стосунки Тіша та Біллі з стосунками їхдочки Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта в соціальних мережах, оскільки обидві пари пережили різні розлуки протягом усього їхніх стосунків і вони навіть одружилися там же.

ТішСайрус розвинувся як американська актриса і продюсер телебачення і відео, їй зараз 54 роки. Він працював над виробництвом таких фільмів, як фільм « Остання пісня», в якому знялися його дочка та Ліам Хемсворт, в якому обидва головні герої прокололи свою любов до екрану.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

БілліРей Сайрус

Американський актор, співак і автор пісень кантрі-музики в даний час 60 років, і його альбоми накопичили дев'ять мультиплатинових рейтингів. Вона поділилася акторською майстерністю разом з виконавцем партії в США на знаменитому серіалі Ганна Монтана з 2006 по 2011 рік.

El artista Billy Ray Cyrus llega para la 31ª Gala anual MusiCares Person of the Year en honor a Joni Mitchell en las Vegas, Nevada, Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus REUTERS

Хоча любов змусила їх обох повернутися, лише час покаже, чи є ця розлука остаточною або обидва непохитні у розвитку свого життя поодинці.

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