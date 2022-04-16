Хорхе Тріана побив чиновників Q4 за заяви Пабло Гомеса

CIUDAD DE MÉXICO, 07MARZO2019.- Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y Mauricio Tabe, diputado panista, durante la sesión del congreso de la Ciudad de México, donde se aprobó por 63 votos la creación de la Guardia Nacional. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Депутат Партії національної дії (PAN)Хорхе Тріананакинувся на різних чиновниківсамоописаноїчетвертої трансформації(Q4), яку очолює президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) через заявиПабло Гомесапро консультацію щодо Відкликаннямандату.

Через свій акаунт у Twitter синьо-білий законодавець запевнив, що «уряд хоче покарати громадян, які не голосували в шахрайській консультації».

«Уряд хоче санкціонувати громадян, які не голосували в консультації з шахрайського скасування президента і в той же час хоче звірства, такі як Герц, Бартлетт, Шерер, Ана Гевера, Овалле, Карлос Ломелі, Дельфіна, Лопес-Гателл, щоб залишитися безкарними», - паніст законодавець писав у соціальних мережах.

Jorge Triana reaccionó a las declaraciones de Pablo Gómez (Foto: Twitter)

Хоча він не виправдовував причин, чому він вказав на певних державних чиновників, слова Жорке Тріани були дані після того, як останніми днями глава Підрозділу фінансової розвідки( ПФР) сказав, що участь громадян у відкликанні мандата є обов'язковою, і якщо він цього не участь у опитуваннях 10 квітня матиме наслідки.

Пабло Гомес цитував статтю 35 Конституції Мексики, в якій зазначено, що всі громадяни зобов'язані голосувати на виборах, народних консультаціях та процесах відкликання, і вказав «санкцію за не роблячи так» в 38-му.

Однак Гомес мав невелику плутанину щодо статті Конституції , яка встановлює обов'язковий характер, і незабаром після цього наголосив на тому, що стаття 35 говорить про право голосу, тоді як стаття 38 згадує санкції за не голосування.

Pablo Gómez aseguró que participar en la Revocación de Mandato era obligatorio (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

Однак глава ПФР оприлюднив, що Національний виборчий інститут (INE) не повідомив мексиканців, що голосування в мандатному відкликанні є обов'язковим. Це після того, як лише 16,5 мільйонів мексиканців, які мають повноваження виборців, вирушили на виборчі дільниці, тоді як майже 76 мільйонів людей вирішили не відвідувати.

Враховуючи це, INE 14 квітня запевнив, що два трасти , які він має, захищені законом, і супроводжував своє повідомлення спростуванням Пабло Гомеса, не кажучи явно про це, заявивши: « Хто скаже, що INE може поставити більше коробок з цими грошима, бреше ».

Виборчий орган пояснив у своїй заяві, що трасти , які він має, як Фонд для задоволення трудових зобов'язань, так і Фонд виконання Програми інфраструктури нерухомості, не можуть бути використані з метою, відмінною від тієї, яку вони були створені.

El INE reaccionó a las acusaciones del titular de la UIF (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

Це пов'язано з тим, що Федеральний закон про бюджет і фінансову відповідальність встановлює в статті 11, що «підрозділ, відповідальний за відомство або суб'єкт господарювання, з бюджету якого були виділені ресурси, або який координує їх роботу, несе відповідальність за їх застосування цілі, для яких довіра».

«Загалом трасти мають баланс 1,353,09 мільйона песо, з яких доступні лише 626,15 мільйонів песо, але не можуть бути використані для цілей, відміннихвід зазначених», - додав він.

Зі свого боку, Пабло Гомес відповів: «Те, що INE офіційно відповідає мені про свої два трасти, є однією з багатьох демонстрацій незаконного характеру обох. INEне є інститутом соціального забезпечення, а також не є фондом нерухомості. Він не міг відкласти ресурси для цілей, відмінних від його функції».

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