Комісія з оборони вільної конкуренції Indecopi (CLC) санкціонувала, в першій адміністративній інстанції,Cencosud роздрібної торгівлі Перу S.A., Hipermercados Tottus S.A., Макро Supermayorista S.A. і Supermercados Peruanos S.A. для організації цін на ринку маркетингу цілої індички марки San Fernando по всій країні. Штраф у 17 240 000 підошв також включає компанію San Fernando за те, що вона була фасилітатором картелю.

Порушення полягало у встановленні мінімальної ціни на всю турецьку Сан-Фернандо, для якої компанії вирівняли свої ціни, щоб зберегти їх штучно високими протягом грудня, між 2009 та 2016 роками,що охоплювало угоду, згідно з заявами, електронними листами та економічною інформацією отримано Національною дирекцією з досліджень та сприяння вільної конкуренції.

Крім того, участь Сан-Фернандо під час різдвяних кампаній 2015 та 2016 років була акредитована як фасилітатор картелю, який відповідав за передачу мінімальної ціни на самообслуговування, передачу інформації та скарг між ними та пошук дотримання угоди. Таким чином, кожне самообслуговування зумовило свою повагу мінімальної ціни на відповідність іншим конкурентам.

Окрім штрафів, Комісія розпорядилася, щоб вищевказані компанії впровадили 3-річну програму конкурентного комплаєнсу, засновану на рекомендаціях, що містяться в Посібнику з дотримання програм з правил вільної конкуренції, опублікованих Indecopi у березні 2020 року.

РішенняКомісії може бути оскаржене до Спеціалізованої палати з питань захисту конкуренції, другої інстанції.

Щороку різдвяний запас індиків становить близько 2 мільйонів одиниць, причому індичка Сан-Фернандо є тією, яка має найбільше споживання.

СПРАВАТРАНСФОБІЇ

Через кілька місяців минулого січня Індекопі виніс рішення про випадок трансфобії, який стався протягом перших місяців надзвичайного стану , спричиненого пандемією COVID-19. суб'єктгосподарювання зазначила, що Hipermercados Tottus S.A. повинен вибачитися перед жінкою, яку вони дискримінували через свою сексуальну ідентичність, на додаток до двох інших санкцій, які вони повинні дотримуватися в обов'язковому порядку.

На початку квітня 2020 року, коли перші тижні пандемії ледве жили в нашій країні, тодішній президент Республіки Мартін Віскарраоголосив, що виїзд людей на вулиці розрізняти чоловіків і жінок. Таким чином, понеділок, середи та п'ятниці були б днями транзиту, дозволеними для чоловіків, вівторками, четвергами та суботами для жінок, а неділі були днем повної іммобілізації.

Післяцього заходу було кілька випадків дискримінації транс-спільноти, яка відповідала заходу, керуючись їхсексуальною ідентичністю. Незважаючина відсутність будь-якого наказу поставити під сумнів особистість народу, громадянину було заборонено входити в Precio Uno Hiperbodega, магазин, який належить конгломерату Тоттса. Після того, як скарга була подана до влади, знадобилося кілька місяців, щоб Спеціалізована палата з захисту прав споживачів (SPC) прийняла рішення з цього питання. Останнійвказував, що працівники в цьому місці фактично вимагали від громадянина Національний документ, що посвідчує особу (DNI), коли обмеження не встановило його.

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