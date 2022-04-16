Ideam попереджає дощові вихідні в Колумбії

Нещодавно Інститут гідрології, метеорології та екологічних досліджень (Ideam) оповідав колумбійців про можливі опади, які відбудуться в більшій мірі країни в ці вихідні. Заданими організації, цієї суботи та неділі Сантос буде хмарність та опади в деяких районах Колумбії.

За словами Марти Кадени, керівника офісу з прогнозів і оповіщень Ideam, «на решту Великодня прогнози вказують на рясну хмарність в результаті сезонного сезону дощів в центрі країни», повідомляє La FM.

Райони, які найбільше постраждали від опадів у ці вихідні, - це Тихий океан, деякі сектори Карибського регіону та Андський регіон. Так само, за словами Ideam, дощі будуть фіксуватися переважно в денний та нічний час.

Хоча в ці вихідні кілька районів Колумбії будуть похмурими, є також деякі сектори, де буде повна посуха, наприклад, в Атлантиці, деяких районах Болівар, Магдалена та Ла-Гуахіра.

«У Карибському регіоні, головним чином до центрального узбережжя, Картахена, Санта-Марта, Барранкілья та на північ від Ла-Гуахіра, суха і ясна погода триватиме», - сказала Марта Кадена, процитована вищезгаданою радіостанцією.

Ideamзапросив мандрівників отримати інформацію та бути напоготові

Через сильні дощі, що сталися в різних частинах національної території, і ті, які могли відбутися в ці вихідні, необхідно усвідомлювати стан доріг, саме тому Ідеам запросив мандрівників залишатися настороженими та уникати невдач.

«Рекомендується перевірити стан доріг та попередити владу про будь-яку ситуацію, яка може виникнути, щоб попередити інших водіїв», - сказав керівник офісу з прогнозами та оповіщенням підприємства.

Так само Марта Кадена нагадала, що в різних регіонах все ще є сповіщення про повені та зсуви, які можуть статися в цей перший сезон дощів 2022 року. Тому він закликав відомчу та місцеву владу продовжувати моніторинг цих районів та громадян, щоб уникнути транзиту цих секторів та «шукати притулок у безпечних районах від будь-якої загрози повторних опадів».

Крім того, він нагадав, що необхідно уникати перетину ділянок навколо річок або струмків, які мають високий рівень, а також не перетинають притоки під час проливних дощів.

Прихильностічерез перший сезон дощів в році

15 березня в країні офіційно почався новий сезон дощів. За даними Національного підрозділу з управління ризиками стихійних лих (Ungrd), з датою відсічення 3 квітня на національній території в 101 муніципалітеті було зареєстровано 149 подій у 15 департаментах, причому Кундінамарка, Каука, Антіокія, Уїла, Наріньо та Кавовий регіон найбільше постраждали.

Ці події завдали шкоди 2,365 сім'ям, що представляють понад 5500 людей, залишивши десять загиблих і 14 поранених. Так само до цього часу було зруйновано 22 будинки та постраждали ще 736 будинків.

суб'єкт господарювання також запевнив, що в інфраструктурі повідомляється про пошкодження на 205 дорогах країни, а також на 15 транспортних та двох пішохідних мостах. Крім того, пошкодження 21 водопроводу і 12 каналізаційних і восьми навчальних закладів.

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