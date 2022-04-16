Густаво Петро присвятив Федеріко Гутьєрресу новий твіт: «Кандидат «обвинувачений»

Густаво Петро став предметом розмови останніми днями завдяки його пропозиції про «соціальне прощення», що використовується в контексті візиту його брата Хуана Фернандо до колишнього конгресмена Івана Морено до в'язниці Ла Пікота в Боготі.

Соціальні мережі незабаром розділилися тим, що представлено тим, що хтось такий близький до Петра відвідував в'язня за корупцію. З одного боку, вони підтримали позицію прогресивного лідера, а, з іншого, засуджували його слова вагомими аргументами, трендуючи це питання переважно в Twitter.

Ну, а в мережах, які зазвичай служать найбільш безпосереднім засобом комунікації, який кандидати в президенти повинні запропонувати свої ідеї для голосування, обидва останні дні запускають опосередковано.

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Федеріко опублікував у п'ятницю ввечері твіт, в якому він сказав, що «ніколи не вчинив злочину, інший зробив». Хоча повідомлення не було адресовано нікому зокрема, Петро вирішив цієї суботи відповісти на ці слова ретвітом, в якому написав: «Кандидат «Обвинувачений»».

Gustavo Petro responde en Twitter a Federico Gutiérrez. Foto: pantallazo del Twitter de Petro

Поки що кандидат Команди в Колумбію не говорив. Слова Петра нібито пов'язані з ратифікацією Конституційного Суду як обвинуваченого колишнього президента Альваро Урібе Велеса за передбачуване процесуальне шахрайство та підкуп свідків.

У різний час з різних частин висловлювалося, що колишній мер Медельїна буде кандидатом від Урибізму, заяви про те, що той самий кандидат неодноразово виходив заперечувати.

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Гонка дістатися до Каса де Наріньо стосується також інших кандидатів, таких як Інгрід Бетанкур, Джон Мілтон Родрігес, Серхіо Фахардо, Енріке Гомес та Родольфо Ернандес, хоча згідно з недавнім опитуванням, проведеним Національним консалтинговим центром (ЧПУ) для програми CM& новин Густаво Петро та Федеріко Гутьєррес - це ті, хто додає найбільше відсотка наміру громадян проголосувати з 34% та 23% відповідно.

У ці дні кожен розробляє свої стратегії, щоб охопити більше людей і переконати їх проголосувати за них у різних частинах країни. Навіть через свої віце-президентські формули, які відповідають за оприлюднення політичного проекту, який вони мають намір на наступні 4 роки для Колумбії.

Першийпрезидентський тур відбудеться 29 травня, коли, за словами Петро. він буде прагнути перемогти, щоб уникнути другого туру, який буде запланований через місяць.

Незабаром колумбійцям доведеться вибрати пропозиції, які їм найбільше підходять на найближчий час, будучи одними з найважливіших питань: інфляція, невпевненість, боротьба з наркотиками, навколишнє середовище, мирний процес з ELN, освіта, мобільність, серед інших.

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