Герман Ларреа: наскільки збільшилися статки другого найбагатшого бізнесмена Мексики за останній рік

Пару тижнів тому американський фінансовий журнал Forbesвипустив свій щорічний рейтинг, де він перераховує найбагатших людей у всьому світі. Уньому Forbes оголосив, що по всьому світу налічувалося 2668 мільярдерів, тобто на87 менше, ніж 2021 рік, коли було нараховано 2755. З них 15 мексиканських.

Рейтинг очолив бізнесмен південноафриканського походження, з американською національністю Ілон Маск, у якого є статок у розмірі 219 тис. дол. США. Надругому місці у всьому світі знаходиться бізнесмен Джефф Безос,який є засновником Amazon і має статок 171 мільярд доларів.

У Мексиці ці дві посади займають Карлос Слім Хелу та бізнесмен Герман Ларреа. Slim Helú, за даними Forbes, досяг статку в 81,2 мільярда доларів США,що також ставить його на 13-ту позицію по всьому світу, перевершуючи інших магнатів у світі, таких як Марк Цукерберг, власник Meta,компанії, до якої соціальні мережі, такі як Facebook, WhatsApp та Instagram належать.

Слім зумів значно накопичити свій стан, оскільки магнат у рейтингу 2021 року мав статок 55 930 мільйонів доларів США.

El empresario, actualmente, cuenta con una fortuna de más de USD 30 mil millones. FOTO: MOISÉS PABLO / INFOBAE, VÍA CUARTOSCURO

ГерманЛарреа Мота Веласко, зі свого боку, є другою найбагатшою людиною в країні, місцем, яке він займав протягом декількох років. Ларреа володіє конгломератом Grupo México, компанією, яку він успадкував від батька, і в даний час має статок, за даними Forbes, у розмірі 30,800 мільйонів доларів США.

Це означає, що порівняно з роком тому Ларреа зуміла збільшити свій стан, оскільки в 2021 році у неї було статок 27100 мільйонів доларів США. Ларреа, при цьому, збільшила свої статки на 3,7 млрд доларів США.

Батько Германа Ларреа, Хорхе Ларреа, який помер у 1999 році, залишив сина міцну основу для досягнення того, що він має сьогодні. Ларреа Ортега розпочала свою кар'єру бізнесмена в шестирічному терміні колишнього президента Мігеля Алемана Вальдеса, який був президентом країни з 1946 по 1952 рік. Самев цей період він почав свою власну будівельну компанію під назвою Construciones Хорхе Ларреа,яка згодом візьме назву Mexico Constructora Industrial, S.A. de C.V.

Пізніше Ларреа Ортега познайомилася з італійсько-американським бізнесменом Бруно Пальяєм, який в той час вважався найбагатшою людиною в нашій країні, ставши його законним фронтом у справах, пов'язаних з трубним бізнесом у Веракрусі, Tubos de Acero de México, S.A de C.V., відомий як TAMSA.

Jorge Larrea Ortega fue padre de Germán Larrea. Murió en 1999.

Саме завдяки цим відносинам Ларреа Ортега стала акціонером цієї компанії і почала своє зростання в металургійному та сталеливарному секторі. У той час Пальяй подарував Ларреї Ортезі те, що згодом стане його найбільшою пристрастю: конями та верховою їздою. Італійсько-американський бізнесмен щойно замовив будівництво іподрому Америки на захід від Мехіко за наполяганням президентів Мануеля Авіли Камачо та Алемана Вальдеса.

У 1962 році 12 бізнес-лідерів з Мексики, включаючи Pagliai і Larrea Ortega, заснували Мексиканську раду бізнесменів, до якої історично увійшли найбагатші сім'ї Мексики.

До 1965 року Ларреа Ортега очолила групу інвесторів у частковому придбанні мексиканської нерухомості від Американської металургійної та переробної компанії та частковому придбанні мідної шахти La Caridad , це після того, як закони про видобуток сприяли мексиканським компаніям.

Пізніше він додав більше властивостей до гірничодобувного будівництва, фінансів та залізниць до своєї групи, продовжуючи при цьому від видобутку та переробки, до дроту та деяких інших мідних виробів. Але саме під час шестирічного терміну колишнього президента Карлоса Салінаса де Гортарі, між 1988 і 1994 роками, багатство Ларреї Ортеги різко зросло, після того, як гірничодобувна компанія Cananea , яка згодом стала Мексиканською групою , купила в 1988 році урядові акції Quebrada Mina de La Карідад, за надзвичайно низькою ціною 680 мільйонів доларів, і виграв заявку на La Cananane , найбільшу мідну компанію в Мексиці, заплативши всього 475 мільйонів доларів, знову значно нижче ринкової ціни.

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