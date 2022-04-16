Флавія Лаос збанкрутує через те, що не зустрічає Гаррі Стайлса на Coachella 2022: «Це була моя вина»

ФлавіяЛаос знаходиться в СполученихШтатах, щоб насолодитися фестивалем Coachella2022, де до 24 квітня будуть представлені кращі міжнародні артисти. ГарріСтайлс, британський співак, який досяг світового успіху завдяки групіOne Direction, був головним героєм першого видання, але блондинка модель так і не встигла побачити її в прямому ефірі. Що сталося?

Шанувальники «Кавуна» виконавиці були в захваті, коли Лаос оголосив через свій офіційний рахунок TikTok, що він був у Empire Polo Club, в Каліфорнії, щоб побачити молодіжного кумира. «Сьогодні ми побачимо цю пісню в прямому ефірі вперше» , - опублікувала вона разом із відео своїх танців зі своїми друзями « Як це було», новий сингл Styles.

Флавія Лаос оголосила, що буде на шоу Гаррі Стайлса на Coachella 2022 | ВІДЕО: TikTok/ @flavialaosu1

Ось як користувачі мережі запевнили перуанську впливову, що вона виконує мрію багатьох шанувальників, які не змогли відвідати фестиваль з різних причин. «Сьогодні я зустрів заздрість», «Підкорюйте Гаррі Стайлса, що завгодно», «Яка удача!» , «Візьміть це на Місяць для мене», «Я хотів би теж піти», були деякі коментарі, які можна прочитати у дописі Флавії Лаос .

Через кілька годин колишній партнер Патрісіо Пароді був помічений на музичному заході в компанії своїх друзів. Крім того, вона була дуже щаслива, що познайомилася з впливовими людьми Луана Баррон та Мафер Нейра, які відвідали фестиваль зі своїм хлопцем Ернесто Каб'єзесом. Всівони були раді бачити Гаррі Стайлса в прямому ефірі концерту.

Flavia Laos en Coachella 2022, uno de los festivales musicales más importantes del mundo. (Foto: Instagram/@flavialaosu)

ФЛАВІЯЛАОС ПРОПУСТИЛА ШОУ

Модель блондинки здивувала своїх послідовників, оголосивши, що вона була в своєму готелі і більше не на фестивалі. «Я пропустив усі шоу, ось ми в готелі, тому що сталося щось потворне. Луана врятувала мене, бо якби вона там не була...» ,прокоментував свої історії в Instagram із сумним семблантом. Крім того, він написав у своєму пості, що ось-ось плаче.

За наполяганням користувачів мережі Флавія уточнила, що не бачила британську співачку; однак вона не розповіла, що саме сталося, щоб їй довелося так різко вийти зі фестивалю. «Якщо ви запитаєте, чи бачив я Гаррі Стайлса чи щось, ні, нічого. Це був невдалий, це була моя вина, але пуча... Перший досвід тут», - додав він.

Флавія Лаос не змогла взяти участь у презентації Гаррі Стайлса на Coachella 2022 | ВІДЕО: Instagram/ @flavialaosu

COACHELLA2022: ЯК ДИВИТИСЯ КОНЦЕРТИ БЕЗКОШТОВНО ОНЛАЙН?

Фестиваль музики та мистецтв долини Coachella проходить у Каліфорнії, США, після дворічної перерви через те, що пандемія коронавірусу перешкодила цьому нормально відбуватися. Цього року це буде два вихідні в квітні; перший з 15 по 17 і другий - з 22 по 24 квітня.

Для видання 2022 року любителі музики, які не можуть відвідувати, можуть насолоджуватися усіма концертами в Інтернеті. Вони були розділені на канали, які ви можете дивитися безкоштовно, вам просто потрібно увійти в їх офіційний канал YouTube. Далі перевіряємо посилання. Дізнайтесябільше про живі шоу ТУТ.

- Посилання для перегляду Coachella 2022 в прямому ефірі (канал 1)

- Посилання для перегляду Coachella 2022 в прямому ефірі (канал 2)

- Посилання для перегляду Coachella 2022 в прямому ефірі (канал 3)

ПАМ'ЯТАЙТЕ: Якщо ви пропустили шоу улюбленого виконавця чи групи, не хвилюйтеся. Перед кожною прямій трансляції ви зможете побачити найкращі шоу попереднього дня.

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