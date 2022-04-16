Страх у Сьєрра-Неваді-де-Санта-Марта через зіткнення між кланом Перської затоки та Лос-Паченкас

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

У сільській місцевості муніципалітету Сієнага (Магдалена) є попередження про бойові дії, які самоописані сили самооборони Гайтанисти Колумбії, більш відомі як клан Перської затоки, та Сили самооборони Конкістадори Сьєрра або Лос-Паченка, які воювали над територією з початку Страсного тижня продовжувати вчиняти злочини з незаконним обігом наркотиків.

Найбільшепостраждало село Ла Секрета, вони повідомили в газеті Barranquilla El Heraldo,де посилилися бойові дії між двома групами торгівлі наркотиками, в результаті чого кілька сімей відмовилися від своїх будинків і переїхали в міські райони міста, і сусідній муніципалітет Зони Бананера, а також міста Санта-Марта і Барранкілья.

Тим часом на радіостанції Каракол вони консультувалися з антропологом Лербером Дімасом, який є аналітиком конфлікту в цьому регіоні країни, який пояснив, що постраждалі не визнають себе переміщеними особами, оскільки вони добровільно покинули свої будинки, щоб запобігти будь-якому інциденту в розпал сутичок серед кримінальних структур.

«Вони не повідомили, і вони не будуть. Вони не розуміють, що це вимушене переміщення. Для них це серйозно, але це не означає, що це переміщення, тому що ніхто їм не сказав: -залиште цю область-, але вони залишили власну вільну волю, тому що побачили ризик, і це переміщення, і навіть якщо вони інтерпретують це по-різному, злочин відбувається», - пояснив він на радіо Каракол.

Він додав, що ці дві групи, які вийшли з вимерлого Аука, перегрупуються, що призвело до хвилі насильства в цій області Колумбійських Карибських островів. «Ніхто не говорить їм піти, але немає гарантій безпеки або спокою», - сказав він.

У місцевій газеті El Infordor вони консультувалися з місцевою владою в Сієназі, де заявили, що не отримали повідомлень про вимушений виїзд людей, які живуть у місцях , постраждалих від збройних зіткнень.

«Громадський порядок контролюється з точки зору міського сектора; однак у сільській місцевості в Ла-Секреті були певні збитки, але ми робимо виняток, щоНаціональна армія вже охороняє сектор та забезпечує безпеку жителів», - цитували вони в цьому середовищі, що Про це повідомив секретар міського управління, Гектор Зулета Ровіра.

Чиновник запевнив, що мер населення Луїс Тете Сампер попросив міністра оборони Дієго Молано посилити присутність військових в цьому районі в умовах облоги груп торгівлі наркотиками і підтверджував, що до цих пір немає інформації про цивільних осіб уражені.

«Поки що ми не маємо звіту, що підтверджує, постраждали чи вбиті люди, чи є сім'ї переміщених осіб, як сказали багато ЗМІ. Покиу нас не буде офіційного звіту Армії, яка оглядає район, ми не можемо розпочати відповідний маршрут; що зрозуміло, що за погодженням з іншими суб'єктами ми реалізуємо необхідні стратегії для отримання найбільшої інформації про справу», - підсумував він.





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