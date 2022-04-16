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Субота 16 Квітень 2022
Україна

Страх у Сьєрра-Неваді-де-Санта-Марта через зіткнення між кланом Перської затоки та Лос-Паченкас

Дві групи з торгівлі наркотиками перебувають у територіальній суперечці в Сієназі, що призвело до того, що цивільне населення району втекло до міських районів.

Newsroom Infobae

16 Квітень 2022
Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.
Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

У сільській місцевості муніципалітету Сієнага (Магдалена) є попередження про бойові дії, які самоописані сили самооборони Гайтанисти Колумбії, більш відомі як клан Перської затоки, та Сили самооборони Конкістадори Сьєрра або Лос-Паченка, які воювали над територією з початку Страсного тижня продовжувати вчиняти злочини з незаконним обігом наркотиків.

Найбільшепостраждало село Ла Секрета, вони повідомили в газеті Barranquilla El Heraldo,де посилилися бойові дії між двома групами торгівлі наркотиками, в результаті чого кілька сімей відмовилися від своїх будинків і переїхали в міські райони міста, і сусідній муніципалітет Зони Бананера, а також міста Санта-Марта і Барранкілья.

Тим часом на радіостанції Каракол вони консультувалися з антропологом Лербером Дімасом, який є аналітиком конфлікту в цьому регіоні країни, який пояснив, що постраждалі не визнають себе переміщеними особами, оскільки вони добровільно покинули свої будинки, щоб запобігти будь-якому інциденту в розпал сутичок серед кримінальних структур.

«Вони не повідомили, і вони не будуть. Вони не розуміють, що це вимушене переміщення. Для них це серйозно, але це не означає, що це переміщення, тому що ніхто їм не сказав: -залиште цю область-, але вони залишили власну вільну волю, тому що побачили ризик, і це переміщення, і навіть якщо вони інтерпретують це по-різному, злочин відбувається», - пояснив він на радіо Каракол.

Він додав, що ці дві групи, які вийшли з вимерлого Аука, перегрупуються, що призвело до хвилі насильства в цій області Колумбійських Карибських островів. «Ніхто не говорить їм піти, але немає гарантій безпеки або спокою», - сказав він.

У місцевій газеті El Infordor вони консультувалися з місцевою владою в Сієназі, де заявили, що не отримали повідомлень про вимушений виїзд людей, які живуть у місцях , постраждалих від збройних зіткнень.

«Громадський порядок контролюється з точки зору міського сектора; однак у сільській місцевості в Ла-Секреті були певні збитки, але ми робимо виняток, щоНаціональна армія вже охороняє сектор та забезпечує безпеку жителів», - цитували вони в цьому середовищі, що Про це повідомив секретар міського управління, Гектор Зулета Ровіра.

Чиновник запевнив, що мер населення Луїс Тете Сампер попросив міністра оборони Дієго Молано посилити присутність військових в цьому районі в умовах облоги груп торгівлі наркотиками і підтверджував, що до цих пір немає інформації про цивільних осіб уражені.

«Поки що ми не маємо звіту, що підтверджує, постраждали чи вбиті люди, чи є сім'ї переміщених осіб, як сказали багато ЗМІ. Покиу нас не буде офіційного звіту Армії, яка оглядає район, ми не можемо розпочати відповідний маршрут; що зрозуміло, що за погодженням з іншими суб'єктами ми реалізуємо необхідні стратегії для отримання найбільшої інформації про справу», - підсумував він.


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