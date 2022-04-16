Великдень: міграції видадуть електронний паспорт у суботу та неділю лише у Хорхе Чавеса

Незважаючи на те, що ми перебуваємо на Великдень, Національний наглядовий за міграцією повідомив, що цієї суботи, 16 квітня та неділі, 17 квітня, служба видачі екстреного електронного паспорта буде доступна лише в децентралізованому агентстві Міжнародного аеропорту Хорхе Чавеса.

У заяві, опублікованій сьогодні вдень через свої соціальні мережі, Migraciones пояснив, що протягом обох днів увага буде безперебійною і буде спрямована на громадян з регулярними рейсами протягом наступних 24 годин.

Заздалегідь користувачі повинні пред'явити посадковий талон, свій Національний документ, що посвідчує особу (DNI) та ваучер на право порядку оплати S/ 98.60, додається примітка.

Міграціони врегулювали свою увагу після кризи минулої неділі, 10 квітня, коли система впала, і ніхто не міг отримати паспорт, що змусило багатьох громадян перенести свої рейси та платити високі прострочення.

Позавчора, четвер 14 та вчора, п'ятниця, 15 квітня, увага до громадян, які планували подорожувати протягом наступних 48 годин, була приділена його штаб-квартирі в Бренья, а також в децентралізованому агентстві Жокей Плаза.

Установа вказала, що імміграційний офіс аеропорту надасть допомогу тим, хто запланував свій рейс протягом 24 годин протягом наступних 24 годин протягом семи днів.

Якікроки для отримання екстреного паспорта?

Яківимоги пред'являються до отримання екстреного паспорта?

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