Великдень: відкрийте для себе значення кожного дня

Страснийтиждень - релігійне свято, яке вшановує останні дні життя Ісуса на землі. Хоча Перу є однією з країн, яка святкує цю релігійну традицію, багато людей не рідкість не знають, що насправді означає кожен день або що запам'ятовується в кожному з них.

У нашій країні Страсний тиждень починається у Вербну неділю, однак у багатьох інших народів вона починається в п'ятницю Скорботи або п'ятниці Ради, яка на два дні раніше. У цей день згадується страждання Марії, матері Христової перед лицем неминучої смерті сина.

Якщо ви хочете дізнатися значення кожного дня Страсного тижня, продовжуйте читати наступну записку.

ЗНАЧЕННЯДНІВ СТРАСНОГО ТИЖНЯ

Вербнанеділя - 10 квітня

Прихід Ісуса в Єрусалим згадується.

Страснийпонеділок - 11 квітня

Месія виганяє продавців і купців з Єрусалимського храму, тому що вони використовували простір як місце збагачення, а не похвали.

Страснийвівторок - 12 квітня

День, коли Ісус зустрічається зі своїми учнями і говорить з ними про зраду Іуди і заперечення Святого Петра дивує всіх.

Святасереда - 13 квітня

Іуда Іскаріот зраджує Христа в обмін на 30 срібних монет.

Страснийчетвер - 14 квітня

День таємної вечері зі своїми учнями. Після цього вони заарештовують Ісуса.

Страснап'ятниця - 15 квітня

Це день, коли месія входить до в'язниці, а потім прикріплює до нього терновий вінець і змусить його нести свій хрест. Нарешті, вони розіп'явають його і ховають

Святасубота - 16 квітня

Він також відомий як Субота Слави, тому що, незважаючи на день жалоби, він також вважається однією з надії, роблячи особливий акцент на нагадуванні, що Ісус знову воскресне наступного дня.

Воскресенськанеділя - 17 квітня

Ісус воскрес на третій день так само, як він сказав. Першими побачити це Марія Магдалина, Іоанн і Марія Мати Якова.

ЯКІДНІ БУВАЮТЬ СВЯТА?

Цього року святами є четвер 14 і п'ятниця 15 квітня. Однак це може відрізнятися залежно від кожної компанії, оскільки деякі, як правило, продовжують її до суботи, щоб дні відпочинку були довшими.

СКІЛЬКИМЕНІ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ, ЯКЩО Я ПРАЦЮЮ ПІД ЧАС ВЕЛИКОДНЯ?

Відповідно до Законодавчого Постанови № 713, компанія, в якій ви працюєте, повинна визнати оплачувані виплати відпочинку, в тому числі Великодні свята. Сума, яку повинен отримати кожен працівник, який працює, відповідає одному дню роботи на неробочий відпустку, згідно з офіційною інформацією.

ІНШІСВЯТА В ПЕРУ

На даний момент це неробочі дні, які залишаються протягом решти 2022 року в нашій країні.

Неділя, 01 травня — День праці

Середа 29 червня - День Святого Петра і Павла

Четвер 28 липня — національні свята

п'ятниця 29 липня - національні свята

Вівторок, 30 серпня — День Санта-Роза-де-Ліма

Субота, Жовтень 08 - Битва при Ангамосі

Вівторок, 01 листопада — День всіх святих

Четвер, грудень 08 — День Непорочного Зачаття

п'ятниця, грудень 09 - Битва при Аякучо (неробоча для державного сектора)

Неділя 25 грудня — Різдво

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