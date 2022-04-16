Великдень: відкрийте для себе значення кожного дня

Страснийтиждень - релігійне свято, яке вшановує останні дні життя Ісуса на землі. Хоча Перу є однією з країн, яка святкує цю релігійну традицію, багато людей не рідкість не знають, що насправді означає кожен день або що запам'ятовується в кожному з них.
У нашій країні Страсний тиждень починається у Вербну неділю, однак у багатьох інших народів вона починається в п'ятницю Скорботи або п'ятниці Ради, яка на два дні раніше. У цей день згадується страждання Марії, матері Христової перед лицем неминучої смерті сина.
Якщо ви хочете дізнатися значення кожного дня Страсного тижня, продовжуйте читати наступну записку.
ЗНАЧЕННЯДНІВ СТРАСНОГО ТИЖНЯ
Вербнанеділя - 10 квітня
Прихід Ісуса в Єрусалим згадується.
Страснийпонеділок - 11 квітня
Месія виганяє продавців і купців з Єрусалимського храму, тому що вони використовували простір як місце збагачення, а не похвали.
Страснийвівторок - 12 квітня
День, коли Ісус зустрічається зі своїми учнями і говорить з ними про зраду Іуди і заперечення Святого Петра дивує всіх.
Святасереда - 13 квітня
Іуда Іскаріот зраджує Христа в обмін на 30 срібних монет.
Страснийчетвер - 14 квітня
День таємної вечері зі своїми учнями. Після цього вони заарештовують Ісуса.
Страснап'ятниця - 15 квітня
Це день, коли месія входить до в'язниці, а потім прикріплює до нього терновий вінець і змусить його нести свій хрест. Нарешті, вони розіп'явають його і ховають
Святасубота - 16 квітня
Він також відомий як Субота Слави, тому що, незважаючи на день жалоби, він також вважається однією з надії, роблячи особливий акцент на нагадуванні, що Ісус знову воскресне наступного дня.
Воскресенськанеділя - 17 квітня
Ісус воскрес на третій день так само, як він сказав. Першими побачити це Марія Магдалина, Іоанн і Марія Мати Якова.
ЯКІДНІ БУВАЮТЬ СВЯТА?
Цього року святами є четвер 14 і п'ятниця 15 квітня. Однак це може відрізнятися залежно від кожної компанії, оскільки деякі, як правило, продовжують її до суботи, щоб дні відпочинку були довшими.
СКІЛЬКИМЕНІ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ, ЯКЩО Я ПРАЦЮЮ ПІД ЧАС ВЕЛИКОДНЯ?
Відповідно до Законодавчого Постанови № 713, компанія, в якій ви працюєте, повинна визнати оплачувані виплати відпочинку, в тому числі Великодні свята. Сума, яку повинен отримати кожен працівник, який працює, відповідає одному дню роботи на неробочий відпустку, згідно з офіційною інформацією.
ІНШІСВЯТА В ПЕРУ
На даний момент це неробочі дні, які залишаються протягом решти 2022 року в нашій країні.
Неділя, 01 травня — День праці
Середа 29 червня - День Святого Петра і Павла
Четвер 28 липня — національні свята
п'ятниця 29 липня - національні свята
Вівторок, 30 серпня — День Санта-Роза-де-Ліма
Субота, Жовтень 08 - Битва при Ангамосі
Вівторок, 01 листопада — День всіх святих
Четвер, грудень 08 — День Непорочного Зачаття
п'ятниця, грудень 09 - Битва при Аякучо (неробоча для державного сектора)
Неділя 25 грудня — Різдво
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