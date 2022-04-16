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Субота 16 Квітень 2022
Україна

Великдень 2022: райські напрямки, які відомі мексиканці відвідали у свої свята

Барбара де Реджіль, Таня Рінкон, Пато Боргетті та Синтія Уріас - одні з художників, які показали своїх послідовників з прекрасних пляжів чи сніжних місць, романтичних вечерь або екстрених візитів до лікаря

Newsroom Infobae

16 Квітень 2022

Зі Страсним тижнем не тільки приходять релігійні поминання, але це також часто супроводжується кількома вихідними для деяких мексиканців. Таким чином, студенти, які вступають у відпустку, або працівники, які мають певні дати від роботи, часто використовують ці дні в квітні, щоб вийти та відпочити від рутини.

У цьому сенсі шоу-бізнес теж не відстав і в 2022 році кілька знаменитостей вирішили захопити свої сумки і відправитися в неймовірні місця , щоб скористайтеся сезоном вже або поодинці, або зі своїми близькими людьми.

Las playas son un lugar para visitar en semana santa (Foto: EFE/David Guzman)
Las playas son un lugar para visitar en semana santa (Foto: EFE/David Guzman)EFE

СинтіяУріас, ведуча програми Розкажіть мені зараз! поділивсядеякими зображеннями з його останнього візиту на пляжі Сіналоа зі свогоакаунта в Instagram.

Так, ось уже кілька днів вона поділилася барвистою фотографією, сидячи на яхті і одягнувши жовтий купальник з написом «Girl Power».

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG cynthiaurias)
famosos mexicanos semana santa (Foto: IG cynthiaurias)

«Ла Сонора Матансера мала рацію, коли сказала: в морі життя смачніше», - написав він.

Реакції не були довгими, і багато користувачів мережі заповнили коробку коментарів також актриси мильної опери лестощами.

«Ти виглядаєш дуже красиво», «красиво», «ефектно», «у тебе прекрасна посмішка», були деякими згадками, які він отримав.

Крім того, в наступні дні Уріас поділився зі своїми послідовниками цієї соціальної мережі прекрасними моментами зі своїми дітьми на пляжі.

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG patoborghetti)
famosos mexicanos semana santa (Foto: IG patoborghetti)

Хоча Патрісіо Боргетті не є уродженцем Мексики, а з Аргентини, значна частина його художньої кар'єри була витрачена на національній території. Крім того, з цього приводу актор мильних опер, таких як Rebelde або Amor mío , вирішив поїхати зі своїм партнером Одалісом Раміресом до набагато холодніше призначення.

Подружжя вирушили до гори Парк-Сіті зі своїми дітьми, місце, розташоване в штаті Юта, США, характеризується великими горами, сповненими снігу, і де катання на лижах є однією з найкращих визначних пам'яток.

На зображеннях, показаних на Instagram-профілях обох художників, вони дуже тепло насолоджуються прекрасними моментами зі своїми дітьми.

«Вони не знають, як страшно я був на лижах. І сьогодні мені це так подобається. Сенсаційніречі трапляються, коли ти долаєш свої страхи», - написав Одаліс зі свого рахунку.

La actriz tuvo una cena romántica (Foto: IG barbaraderegil)
La actriz tuvo una cena romántica (Foto: IG barbaraderegil)

Хтось, хто не перестав насолоджуватися цими датами, була Барбара де Реджіль, яка показала свою останню Пунта де Міта, Наяріт.

Актриса з Росаріо Тієраса не тільки скористалася можливістю показати кілька фотографій, що демонструють свій відпрацьований живіт, але й поділилася зі своїми шанувальниками деякими романтичними моментами, які вона прожила з чоловіком останніми днями.

Але не все було для актриси райдужно, так як у неї стався інцидент з морським їжаком і пішла до лікаря за доглядом.

Bárbara se lastimó el pie (Foto: IG barbaraderegil)
Bárbara se lastimó el pie (Foto: IG barbaraderegil)

«Моя відпустка у лікаря, ха-хахаха, ну життя не ідеальне», - написав він в Instastorie , коли він почув крик через біль ін'єкції, яка була розміщена на підошві ноги.

Пізніше Барбара показала своїм послідовникам романтичну вечерю, яку вона мала б зі своїм партнером, де спостерігала розкішну пляжну інсталяцію з гігантськими літерами, які читали «Любов»

Водій Таня Рінкон пішла великою, і вона, її партнер, двоє її дітей та бабусі та дідусі своїх маленьких перебувають у незабутній поїздці в круїз Діснея .

La famosa fue a un crucero (Foto: IG taniarin)
La famosa fue a un crucero (Foto: IG taniarin)

Художник поділився у своєму акаунті в Instagram зворушливими моментами, плаваючи на пляжі або зустрічаючись з такими персонажами, як Дональд Дак , Немо , серед багатьох інших.

«Накопичення спогадів та святкування того, що мої батьки з нами в цій поїздці» або «Дуже щасливі» - це деякі з описів, які знаменита жінка розмістила у своєму дописі.

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