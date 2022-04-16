Великдень 2022: райські напрямки, які відомі мексиканці відвідали у свої свята

Зі Страсним тижнем не тільки приходять релігійні поминання, але це також часто супроводжується кількома вихідними для деяких мексиканців. Таким чином, студенти, які вступають у відпустку, або працівники, які мають певні дати від роботи, часто використовують ці дні в квітні, щоб вийти та відпочити від рутини.

У цьому сенсі шоу-бізнес теж не відстав і в 2022 році кілька знаменитостей вирішили захопити свої сумки і відправитися в неймовірні місця , щоб скористайтеся сезоном вже або поодинці, або зі своїми близькими людьми.

Las playas son un lugar para visitar en semana santa (Foto: EFE/David Guzman) EFE

СинтіяУріас, ведуча програми Розкажіть мені зараз! поділивсядеякими зображеннями з його останнього візиту на пляжі Сіналоа зі свогоакаунта в Instagram.

Так, ось уже кілька днів вона поділилася барвистою фотографією, сидячи на яхті і одягнувши жовтий купальник з написом «Girl Power».

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG cynthiaurias)

«Ла Сонора Матансера мала рацію, коли сказала: в морі життя смачніше», - написав він.

Реакції не були довгими, і багато користувачів мережі заповнили коробку коментарів також актриси мильної опери лестощами.

«Ти виглядаєш дуже красиво», «красиво», «ефектно», «у тебе прекрасна посмішка», були деякими згадками, які він отримав.

Крім того, в наступні дні Уріас поділився зі своїми послідовниками цієї соціальної мережі прекрасними моментами зі своїми дітьми на пляжі.

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG patoborghetti)

Хоча Патрісіо Боргетті не є уродженцем Мексики, а з Аргентини, значна частина його художньої кар'єри була витрачена на національній території. Крім того, з цього приводу актор мильних опер, таких як Rebelde або Amor mío , вирішив поїхати зі своїм партнером Одалісом Раміресом до набагато холодніше призначення.

Подружжя вирушили до гори Парк-Сіті зі своїми дітьми, місце, розташоване в штаті Юта, США, характеризується великими горами, сповненими снігу, і де катання на лижах є однією з найкращих визначних пам'яток.

На зображеннях, показаних на Instagram-профілях обох художників, вони дуже тепло насолоджуються прекрасними моментами зі своїми дітьми.

«Вони не знають, як страшно я був на лижах. І сьогодні мені це так подобається. Сенсаційніречі трапляються, коли ти долаєш свої страхи», - написав Одаліс зі свого рахунку.

La actriz tuvo una cena romántica (Foto: IG barbaraderegil)

Хтось, хто не перестав насолоджуватися цими датами, була Барбара де Реджіль, яка показала свою останню Пунта де Міта, Наяріт.

Актриса з Росаріо Тієраса не тільки скористалася можливістю показати кілька фотографій, що демонструють свій відпрацьований живіт, але й поділилася зі своїми шанувальниками деякими романтичними моментами, які вона прожила з чоловіком останніми днями.

Але не все було для актриси райдужно, так як у неї стався інцидент з морським їжаком і пішла до лікаря за доглядом.

Bárbara se lastimó el pie (Foto: IG barbaraderegil)

«Моя відпустка у лікаря, ха-хахаха, ну життя не ідеальне», - написав він в Instastorie , коли він почув крик через біль ін'єкції, яка була розміщена на підошві ноги.

Пізніше Барбара показала своїм послідовникам романтичну вечерю, яку вона мала б зі своїм партнером, де спостерігала розкішну пляжну інсталяцію з гігантськими літерами, які читали «Любов»

Водій Таня Рінкон пішла великою, і вона, її партнер, двоє її дітей та бабусі та дідусі своїх маленьких перебувають у незабутній поїздці в круїз Діснея .

La famosa fue a un crucero (Foto: IG taniarin)

Художник поділився у своєму акаунті в Instagram зворушливими моментами, плаваючи на пляжі або зустрічаючись з такими персонажами, як Дональд Дак , Немо , серед багатьох інших.

«Накопичення спогадів та святкування того, що мої батьки з нами в цій поїздці» або «Дуже щасливі» - це деякі з описів, які знаменита жінка розмістила у своєму дописі.

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