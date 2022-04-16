Землетрус в Куско: 3.6 землетрус стривожило Кускєньоса

ТРЕМОР В КУСКО. Землетрус насторожило Кускєньос хвилин після 2:30 ранку рано вранці цієї суботи, 16 квітня. За офіційними даними IGP, телуричний рух мав величину 3,6 градуса і його епіцентр знаходився в Андахуайлілласі - Кіспінканчі
У звіті геофізичного інституту Перу зазначено, що землетрус стався в 2 км на південний захід від Андахуайліллас, Квіспінканчі-Куско на глибині 13 кілометрів.
Поки що місцева влада Національного інституту цивільної оборони (Індечі) ще не повідомляли про особисті або матеріальні збитки через землетрус, який стався сьогодні вранці в суботу, 16 квітня.
Щоробити в разі землетрусу?
- Зберігайте спокій і йдіть в встановлені зони безпеки.
- Відвідуйте та будьте в курсі неповнолітніх, літніх людей та людей з різними здібностями.
- Відійдіть від вікон, зовнішніх дверей, стін, дзеркал та скла.
- Дистанцію від електричних кабелів і стовпів на вулиці.
- Нарешті, регіональна влада Індекі просять зберігати спокій та знаходити безпечні райони всередині та поза домом, щоб уникнути пошкоджень.
- Одним із інструментів, які слід тримати під рукою, є екстрений рюкзак з масками, інструментами, алкоголем, консервованими основними продуктами, портативним радіо тощо.
- Крім того, вони радять мати екстрений рюкзак, який містить інструменти, портативне радіо та нешвидкопсувні консервовані основні продукти.
- Візьміть до уваги, що Перу знаходиться в районі під назвою Тихоокеанський пояс вогню, де зафіксовано приблизно 85% світової сейсмічної активності.
АВАРІЙНИЙРЮКЗАК ПРИ ЗЕМЛЕТРУСІ
Так званий рятувальний рюкзак або аварійний рюкзак повинен мати основні елементи, щоб зіткнутися з першим днем кризи в надзвичайній ситуації після землетрусу.
- Аптечка першої допомоги .
- Предмети гігієни: антибактеріальний гель, туалетний папір (2 одиниці), рушники для рук і обличчя (4 одиниці) і вологі серветки.
- Продукти харчування: Консерви (мінімум 2 одиниці), пачки водяного печива, негазована вода (2 літри) і плитка шоколаду (2 од.).
- Пальто: флісові ковдри (2 штуки), тапочки.
- Гроші: Монети
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