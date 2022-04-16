Землетрус в Куско: 3.6 землетрус стривожило Кускєньоса

ТРЕМОР В КУСКО. Землетрус насторожило Кускєньос хвилин після 2:30 ранку рано вранці цієї суботи, 16 квітня. За офіційними даними IGP, телуричний рух мав величину 3,6 градуса і його епіцентр знаходився в Андахуайлілласі - Кіспінканчі

У звіті геофізичного інституту Перу зазначено, що землетрус стався в 2 км на південний захід від Андахуайліллас, Квіспінканчі-Куско на глибині 13 кілометрів.

Поки що місцева влада Національного інституту цивільної оборони (Індечі) ще не повідомляли про особисті або матеріальні збитки через землетрус, який стався сьогодні вранці в суботу, 16 квітня.

Щоробити в разі землетрусу?

- Зберігайте спокій і йдіть в встановлені зони безпеки.

- Відвідуйте та будьте в курсі неповнолітніх, літніх людей та людей з різними здібностями.

- Відійдіть від вікон, зовнішніх дверей, стін, дзеркал та скла.

- Дистанцію від електричних кабелів і стовпів на вулиці.

- Нарешті, регіональна влада Індекі просять зберігати спокій та знаходити безпечні райони всередині та поза домом, щоб уникнути пошкоджень.

- Одним із інструментів, які слід тримати під рукою, є екстрений рюкзак з масками, інструментами, алкоголем, консервованими основними продуктами, портативним радіо тощо.

- Крім того, вони радять мати екстрений рюкзак, який містить інструменти, портативне радіо та нешвидкопсувні консервовані основні продукти.

- Візьміть до уваги, що Перу знаходиться в районі під назвою Тихоокеанський пояс вогню, де зафіксовано приблизно 85% світової сейсмічної активності.

АВАРІЙНИЙРЮКЗАК ПРИ ЗЕМЛЕТРУСІ

Так званий рятувальний рюкзак або аварійний рюкзак повинен мати основні елементи, щоб зіткнутися з першим днем кризи в надзвичайній ситуації після землетрусу.

- Аптечка першої допомоги .

- Предмети гігієни: антибактеріальний гель, туалетний папір (2 одиниці), рушники для рук і обличчя (4 одиниці) і вологі серветки.

- Продукти харчування: Консерви (мінімум 2 одиниці), пачки водяного печива, негазована вода (2 літри) і плитка шоколаду (2 од.).

- Пальто: флісові ковдри (2 штуки), тапочки.

- Гроші: Монети

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