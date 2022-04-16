Coachella 2022 жити: розклади та посилання для перегляду всіх концертів безкоштовно

Очікування закінчилося! Фестиваль Coachella 2022 нарешті повернувся, і на радість своїх шанувальників, найкращі артисти з усього світу були підтверджені присутніми на цьогорічному виданні. Ті, хто мав можливість мобілізуватися до США, зможуть стати свідками мега-концертів, які організовуються за день.
Якщо вам не вдалося отримати квиток або подорожувати, у вас під рукою є серія платформ, де ви можете стежити за хвилиною за хвилиною прямої трансляції, яка записує гарне зображення та аудіо, щоб ви могли насолоджуватися досвідом, не виходячи з дому. Знайте всі деталі.
КОАЧЕЛЛА2022: ¿QUÉ ES?
З моменту свого першого видання в 1999 році це стало однією з найважливіших подій музичної індустрії. На відміну від інших шоу, цей не тільки об'єднує зірок із США чи Європи, але також включає латиноамериканських співаків у свій список художників. Для цього видання відвідувачі та шанувальники зможуть насолоджуватися годинами безперебійних шоу. Хто нас представляє? «Біхота» називали Кароль Г, Пабло Віттар, Анітта та Нікі Ніколь.
КОАЧЕЛЛА2022: ¿ДОНДЕ ЕС?
Фестиваль музики та мистецтв долини Coachella, що проводиться в Індіо, штат Каліфорнія, цього разу буде двома вихідними у квітні, першим з 15 по 17 та другим - з 22 по 24 квітня.
ДЕДИВИТИСЬ COACHELLA 2022 LIVE?
Для видання 2022 року любителі музики, які не можуть відвідувати, можуть насолоджуватися усіма концертами в Інтернеті. Вони були розділені на канали, які ви можете дивитися безкоштовно, вам просто потрібно увійти в їх офіційний канал YouTube. Далі перевірте посилання і модельний ряд виконавців в день.
- Посилання для перегляду Coachella 2022 в прямому ефірі (канал 1)
- Посилання для перегляду Coachella 2022 в прямому ефірі (канал 2)
- Посилання для перегляду Coachella 2022 в прямому ефірі (канал 3)
Факт: якщо ви пропустили шоу улюбленого співака чи групи, не хвилюйтеся. Перед кожною прямій трансляції ви зможете побачити найкращі шоу попереднього дня.
ЛІНІЙКАКОАЧЕЛЛЯ 2022
САБАДО16
(КАНАЛ 1)
16:00 - Ласкаво просимо
4:15 PM - Коффі
4:35 PM - Масего
5:05 PM - Мілини
18:00 - Зозуля
6:50 PM - 88зростання
8:10 PM - Розкриття інформації
9:30 PM - Флейм
10:40 PM - Меган Ти Жеребець
11:30 PM - Біллі Ейліш
(КАНАЛ 2)
16:00 - Ласкаво просимо
4:15 PM - Пляж Кролика
17:00 - J.I.D
5:45 PM - Дживон
6:40 вечора - 100 геків
7:30 - Керолайн Полачек
8:25 ВЕЧОРА - БРОКГЕМПТОН
9:15 PM - Денні Ельфман
10:20 PM - Багатий Брайан
11:05 PM - Стромае
12:05 AM - 21 Дикун
(КАНАЛ 3)
16:00 - Ласкаво просимо
4:15 PM - Челсі Катлер
16:55 PM - Поточні радості
5:20 вечора - Емо Ніт
5:40 PM - Японський сніданок
6:25 PM - дівчина в червоному
7:15 PM - Ріна Саваяма
8:15 PM - Стів Лейсі
8:50 PM - Пабло Віттар
9:40 PM - Майстер короля Гізарда та Ящірки
23 :00 - Фредді Гіббс /Мадліб
11:30 PM - Гарячий чіп
12:05 - Кяры Памю Памю
ДОМІНГО17
(КАНАЛ 1)
16:00 - Ласкаво просимо
4:15 PM - Прокляття серфінгу
17:00 PM - Алек Бенджамін
5:35 PM - Вінс Скоби
6:35 - Запустити коштовності
7:35 PM - Фіннеас
8:30 PM - Меггі Роджерс
9:15 PM - Кароль Г
10:05 PM - Doja Cat
11:05 PM - Шведський будинок Мафія/Weeknd
(КАНАЛ 2)
16:00 - Ласкаво просимо
4:15 PM - Дорога
5:05 PM - група MS
5:40 PM - Бібадубі
6:20 PM - Орвілл Пек
7:05 - Чікано Бетмен
7:55 PM - Дейв
8:40 вечора - Джоджі
9:30 - Місячне світло
10:15 PM - Джеймі xx
(КАНАЛ 3)
16:00 - Ласкаво просимо
4:15 PM - Емоційні апельсини
5:00 PM - Канал Трес
5:45 PM - Кім Петрас
8:15 PM - Качиний соус
22 :00 - Герцог Дюмон
10:55 PM - Дензел Каррі
11:40 PM - Живіт