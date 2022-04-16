Coachella 2022 жити: розклади та посилання для перегляду всіх концертів безкоштовно

Очікування закінчилося! Фестиваль Coachella 2022 нарешті повернувся, і на радість своїх шанувальників, найкращі артисти з усього світу були підтверджені присутніми на цьогорічному виданні. Ті, хто мав можливість мобілізуватися до США, зможуть стати свідками мега-концертів, які організовуються за день.

Якщо вам не вдалося отримати квиток або подорожувати, у вас під рукою є серія платформ, де ви можете стежити за хвилиною за хвилиною прямої трансляції, яка записує гарне зображення та аудіо, щоб ви могли насолоджуватися досвідом, не виходячи з дому. Знайте всі деталі.

КОАЧЕЛЛА2022: ¿QUÉ ES?

З моменту свого першого видання в 1999 році це стало однією з найважливіших подій музичної індустрії. На відміну від інших шоу, цей не тільки об'єднує зірок із США чи Європи, але також включає латиноамериканських співаків у свій список художників. Для цього видання відвідувачі та шанувальники зможуть насолоджуватися годинами безперебійних шоу. Хто нас представляє? «Біхота» називали Кароль Г, Пабло Віттар, Анітта та Нікі Ніколь.

КОАЧЕЛЛА2022: ¿ДОНДЕ ЕС?

Фестиваль музики та мистецтв долини Coachella, що проводиться в Індіо, штат Каліфорнія, цього разу буде двома вихідними у квітні, першим з 15 по 17 та другим - з 22 по 24 квітня.

ДЕДИВИТИСЬ COACHELLA 2022 LIVE?

Для видання 2022 року любителі музики, які не можуть відвідувати, можуть насолоджуватися усіма концертами в Інтернеті. Вони були розділені на канали, які ви можете дивитися безкоштовно, вам просто потрібно увійти в їх офіційний канал YouTube. Далі перевірте посилання і модельний ряд виконавців в день.

- Посилання для перегляду Coachella 2022 в прямому ефірі (канал 1)

- Посилання для перегляду Coachella 2022 в прямому ефірі (канал 2)

- Посилання для перегляду Coachella 2022 в прямому ефірі (канал 3)

Факт: якщо ви пропустили шоу улюбленого співака чи групи, не хвилюйтеся. Перед кожною прямій трансляції ви зможете побачити найкращі шоу попереднього дня.

Últimas noticias de Coachella 2022.

ЛІНІЙКАКОАЧЕЛЛЯ 2022

САБАДО16

(КАНАЛ 1)

16:00 - Ласкаво просимо

4:15 PM - Коффі

4:35 PM - Масего

5:05 PM - Мілини

18:00 - Зозуля

6:50 PM - 88зростання

8:10 PM - Розкриття інформації

9:30 PM - Флейм

10:40 PM - Меган Ти Жеребець

11:30 PM - Біллі Ейліш

(КАНАЛ 2)

16:00 - Ласкаво просимо

4:15 PM - Пляж Кролика

17:00 - J.I.D

5:45 PM - Дживон

6:40 вечора - 100 геків

7:30 - Керолайн Полачек

8:25 ВЕЧОРА - БРОКГЕМПТОН

9:15 PM - Денні Ельфман

10:20 PM - Багатий Брайан

11:05 PM - Стромае

12:05 AM - 21 Дикун

(КАНАЛ 3)

16:00 - Ласкаво просимо

4:15 PM - Челсі Катлер

16:55 PM - Поточні радості

5:20 вечора - Емо Ніт

5:40 PM - Японський сніданок

6:25 PM - дівчина в червоному

7:15 PM - Ріна Саваяма

8:15 PM - Стів Лейсі

8:50 PM - Пабло Віттар

9:40 PM - Майстер короля Гізарда та Ящірки

23 :00 - Фредді Гіббс /Мадліб

11:30 PM - Гарячий чіп

12:05 - Кяры Памю Памю

ДОМІНГО17

(КАНАЛ 1)

16:00 - Ласкаво просимо

4:15 PM - Прокляття серфінгу

17:00 PM - Алек Бенджамін

5:35 PM - Вінс Скоби

6:35 - Запустити коштовності

7:35 PM - Фіннеас

8:30 PM - Меггі Роджерс

9:15 PM - Кароль Г

10:05 PM - Doja Cat

11:05 PM - Шведський будинок Мафія/Weeknd

(КАНАЛ 2)

16:00 - Ласкаво просимо

4:15 PM - Дорога

5:05 PM - група MS

5:40 PM - Бібадубі

6:20 PM - Орвілл Пек

7:05 - Чікано Бетмен

7:55 PM - Дейв

8:40 вечора - Джоджі

9:30 - Місячне світло

10:15 PM - Джеймі xx

(КАНАЛ 3)

16:00 - Ласкаво просимо

4:15 PM - Емоційні апельсини

5:00 PM - Канал Трес

5:45 PM - Кім Петрас

8:15 PM - Качиний соус

22 :00 - Герцог Дюмон

10:55 PM - Дензел Каррі

11:40 PM - Живіт