Чівас закликав до ненасильства після фан-атак в CDMX

Протягом ночі команда Sacred Стада була зустрінута бусами та образами від уболівальників біля входу в готель концентраціїRoyal Pedregalкоманди в Мехіко.

Барріста зажадали кращих результатів від команди завдяки їх виступу на турнірі з мексиканського футболу 2022 року «Клаусура ».

Після 13 матчів Чівас мають 14 очок і займають 15-е місце в турнірній таблиці, поза зоною плей-офф, внаслідок чого директор тренера Марсело Мішель Ланьо був звільнений у четвер.

Цю зустріч зафіксували члени команди, які спустилися, щоб побачити своїх шанувальників, але побачивши ворожість конгрегатів, вони вийшли в готель. Їх називали псевдоаматорами акаунтом у соціальних мережах команди разом із відео.

Los congregados estuvieron echando porras e insultos al equipo por su desempeño (foto: @Chivas)

І це те, що на відео ви можете спочатку побачити, як шанувальники співають транчеї для гравців, які були у вестибюлі, а деякі кидали пляшки на гравців. Однак коли вони починають відкликатися, над музикою починають чути образи і буси , яка поступово перестає грати.

«Відпусти всіх, не один пішов» вони співали, а також показували ковдри з легендою «багато зарплати і мало яєць».

ФернандоБелтран кинули пляшку, яка вдарила його за ногу. Після цього вболівальники продовжували пісні, щоб дорікати гравців і вимагали від них великих зусиль .

Але перш ніж Антоніо Брісеньо міг потрапити, кілька шанувальників змогли пройти огорожу, яка тримала їх подалі від входу, що призвело до словесних агресій проти Брісеньо . Один з тих, хто заважав йому пройти, кричав на нього , що він не збирається потрапити.

"Vengan, dígannos las cosas de frente, aquí estamos para lo que quieran decirnos y les damos la cara, pero así no" dijo el Nene Beltrán (foto: @Chivas)

Потім натовп дійшов до воріт і почав кидати образи і розбивати вікна біля під'їздів , коли вони боролися з членами безпеки.

Після десмана Брісеньо та Белтран поспілкувалися з деякими групами шанувальників, на яких він вказав на двері, і сказали їм, що «це досить погано». «Ми навіть боїмося виходити на вулицю, ми не виходимо, нічого не робимо», - сказав Полло Брісеньо одному з шанувальників.

Через кілька годин команда опублікувала заяву через свої соціальні мережі, закликаючи вболівальників та громадську думку «НЕВІОЛЕНСУ в нашому футболі та в нашому суспільстві».

Comunicado de las Chivas respecto a los altercados (foto: @Chivas)

Нарешті, вони закликали Liga MX та клуби, які змушують вжити «остаточних заходів, які дозволять нам відновити сімейне середовище, яке було прийнято від нас», йдеться в повідомленні.

Вони також нагадали, що команда вирішила не мати анімаційних груп в матчах, поки не будуть прийняті адекватні процеси для забезпечення безпеки вболівальників і гравців.

І вони згадали, що незважаючи на те, що Ліга МХ почала з вірування груп, «ті, хто підтримує Чівас, відмовилися це робити, лише 1% відповіли на дзвінок», - повідомили в команді.

Слід зазначити, що Чівас зіткнеться з Крузом Азул на стадіоні Azteca в Мехіко протягом чотирнадцятого дня турніру Clausura 2022 цієї суботи, 16 квітня.

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