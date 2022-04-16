Чівас закликав до ненасильства після фан-атак в CDMX

Протягом ночі команда Sacred Стада була зустрінута бусами та образами від уболівальників біля входу в готель концентраціїRoyal Pedregalкоманди в Мехіко.
Барріста зажадали кращих результатів від команди завдяки їх виступу на турнірі з мексиканського футболу 2022 року «Клаусура ».
Після 13 матчів Чівас мають 14 очок і займають 15-е місце в турнірній таблиці, поза зоною плей-офф, внаслідок чого директор тренера Марсело Мішель Ланьо був звільнений у четвер.
Цю зустріч зафіксували члени команди, які спустилися, щоб побачити своїх шанувальників, але побачивши ворожість конгрегатів, вони вийшли в готель. Їх називали псевдоаматорами акаунтом у соціальних мережах команди разом із відео.
І це те, що на відео ви можете спочатку побачити, як шанувальники співають транчеї для гравців, які були у вестибюлі, а деякі кидали пляшки на гравців. Однак коли вони починають відкликатися, над музикою починають чути образи і буси , яка поступово перестає грати.
«Відпусти всіх, не один пішов» вони співали, а також показували ковдри з легендою «багато зарплати і мало яєць».
ФернандоБелтран кинули пляшку, яка вдарила його за ногу. Після цього вболівальники продовжували пісні, щоб дорікати гравців і вимагали від них великих зусиль .
Але перш ніж Антоніо Брісеньо міг потрапити, кілька шанувальників змогли пройти огорожу, яка тримала їх подалі від входу, що призвело до словесних агресій проти Брісеньо . Один з тих, хто заважав йому пройти, кричав на нього , що він не збирається потрапити.
Потім натовп дійшов до воріт і почав кидати образи і розбивати вікна біля під'їздів , коли вони боролися з членами безпеки.
Після десмана Брісеньо та Белтран поспілкувалися з деякими групами шанувальників, на яких він вказав на двері, і сказали їм, що «це досить погано». «Ми навіть боїмося виходити на вулицю, ми не виходимо, нічого не робимо», - сказав Полло Брісеньо одному з шанувальників.
Через кілька годин команда опублікувала заяву через свої соціальні мережі, закликаючи вболівальників та громадську думку «НЕВІОЛЕНСУ в нашому футболі та в нашому суспільстві».
Нарешті, вони закликали Liga MX та клуби, які змушують вжити «остаточних заходів, які дозволять нам відновити сімейне середовище, яке було прийнято від нас», йдеться в повідомленні.
Вони також нагадали, що команда вирішила не мати анімаційних груп в матчах, поки не будуть прийняті адекватні процеси для забезпечення безпеки вболівальників і гравців.
І вони згадали, що незважаючи на те, що Ліга МХ почала з вірування груп, «ті, хто підтримує Чівас, відмовилися це робити, лише 1% відповіли на дзвінок», - повідомили в команді.
Слід зазначити, що Чівас зіткнеться з Крузом Азул на стадіоні Azteca в Мехіко протягом чотирнадцятого дня турніру Clausura 2022 цієї суботи, 16 квітня.
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: