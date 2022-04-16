Законопроект, який дозволяє безкоштовно розлучитися в Колумбії аванс

07 DE JUNIO DE 2015. Conozca cómo tener un divorcio sano y no morir en el intento

Поки що в Колумбії існує два типи розлучення, той, який дається за взаємною згодою, і той, який дається без згоди. В останньому випадку повинна бути представлена одна з дев'яти підстав для подружнього розірвання, включена в 154 статтю Цивільного кодексу. Алеце було б близько до зміни.

Перший комітет Палати представників схвалив законопроект, який прагне зробити розлучення в Колумбії безкоштовним - новину, яку підтвердив представник Палати Валле-дель-Кауки Хуан Фернандо Рейес Курі, який очолює цю ініціативу.

За словами конгресмена, «сьогодні розлучення не допускається з одноосібною волею одного з подружжя, воно дозволено тільки на конкретних підставах, включених до Цивільного кодексу. Те, що ми прагнемо, - це додати нову причину, яка є з одноосібної волі будь-якого з подружжя».

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У зв'язку з цим Рейес Курі пояснив, що парам, які хочуть розлучитися, доведеться лише піти до судді і висловити свою волю. «Звичайно, зобов'язання дітей та другого з подружжя повинні дотримуватися, якщо такі є, але безкоштовне розлучення гарантується в Колумбії, і це крок вперед для свобод у країні», - сказав конгресмен. Ініціативамає три дебати, щоб стати Законом Республіки.

Останні цифри, опубліковані Національним наглядом нотаріусів та реєстру 29 березня, показали, що справи про розлучення в Колумбії зросли протягом 2021 року. За даними агентства, минулого року в країні було зареєстровано 16 657 розлучень, тоді як у 2020 та 2019 роках цей показник становив 10 305 та 15 797 відповідно.

У законопроекті конгресмени, які просувають цю нову землю, включали процес, який називається «пропозицією про розлучення». «Між парами повинні бути встановлені аліментні зобов'язання, ліквідація суспільства, і якщо у них є діти, будуть досягнуті домовленості про опіку, відвідування та батьківство. Це надзвичайно важливо, і ми не повинні його не виходити з виду», - сказав Рейес Курі.

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Ця ініціатива також має як представник авторів Кетрін Міранда та представник камери Джуліана Пеінадо. КонгресменЗеленого альянсу заявила, що «індивідуальні рішення подружжя продовжують дотримуватися, щоб рухатися вперед у шлюборозлучному процесі вільно, не впливаючи на права свого партнера чи їхніх дітей»,- сказала Міранда.

Звіт нагляду за нотаріусами та реєстром повідомляє, що Богота, Медельїн, Калі, Букараманга та Перейра продовжують залишатися містами, де найчастіше реєструються шлюб та розлучення.

Цедев'ять підстав, викладені в 154 статті Цивільного кодексу:

1. Позашлюбні сексуальні відносини одного з подружжя.

2. Серйозне і невиправдане невиконання одним з подружжя обов'язків, покладених на них законом як таких, так і як батьків.

3. Обурення, жорстоке поводження і жорстоке поводження з роботою.

4. Звичайне пияцтво одного з подружжя.

5. Звичайне вживання галюциногенних або наркотичних речовин, якщо це не призначено лікарем.

6. будь-яка серйозна і невиліковна хвороба або аномалія, фізична або психічна, одного з подружжя, що ставить під загрозу психічне або фізичне здоров'я другого з подружжя і робить шлюбну спільноту неможливою.

7. будь-яка поведінка одного з подружжя спрямована на розбещення або збочування іншого, нащадка або осіб, які перебувають під їх опікою і проживанням разом під одним дахом.

8. Поділ органів, судових або де-факто, що триває більше двох років.

9. Згода обох подружжя висловлено перед компетентним суддею і визнано останнім за рішенням суду.

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