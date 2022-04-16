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Субота 16 Квітень 2022
Україна

«Бен-Гур», «Страсті Христові» та більше великодніх класиків, якими можна насолоджуватися трансляцією

Колись користувався виключно телевізійним сигналом, сьогодні можна пережити ці фільми, які стали класикою Страсного тижня

Newsroom Infobae

16 Квітень 2022
«Страсті Христові» відтворює пристрасть Ісуса, яку переказав в Євангеліях. (Іконка виробництва)
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Страснийтиждень не був би повним без власного марафону фільмів, які вивели на великий екран найбільші історії католика релігії, які коли-небудь були встановлені за часів Римської імперії. Від незабутнього класичного Бен-Гура до яскравого сюжету СтрастіХристові режисери Мел Гібсон , ознайомтеся з цим списком назв, які ви можете переглядати через цифрові платформи.

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ЛаПасіон-де-Крісто

За цим християнським драматичним фільмом, який вийшов у 2004 році, стояв актор-режисер Мел Гібсон . У головній ролі Джим Кейвізел в ролі Ісуса з Назарета та Майї Моргенстерн як Діви Марії, виробництво фільмів зображує пристрасть Ісуса, згідно з канонічними Євангеліями. Сюжет розділений на молитву і муки в Оливному саду, бич Ісуса, вінчання тернів, Ісус, що несе хрест на Голгофу, розп'яття і смерть Ісуса і, нарешті, воскресіння Ісуса на третій день його смерті. Доступно на Star+.

Бен-Гур

Минуло більше півстоліття, і телебачення продовжує транслювати цей фільм у своєму спеціальному програмуванні в ці дні. Тепер історію, в якій знявся Чарльтон Хестон , також можна насолоджуватися в будь-який час через трансляцію: «Член єврейської знаті, що живе в Єрусалимі, Юда Бен-Гур (Charlton Heston) живе релігійним і мирним життям. Одного разу він виступає проти тиранічної окупації Іудеї Римом». Його можна побачити в каталозі HBO Max .

Еспартако

Грунтуючись на подіях 73 року до нашої ери, Кірк Дуглас дарує життя рабу, який став символом повстання проти Римської імперії. Фільм 1960 року був режисером Стенлі Кубриком і був заснований на однойменному романі, написаному Говардом Фастом. Крім головного героя, виступали і інші класичні американські кінозірки, такі як Лоранс Олів'є, Жан Сіммонс, Джон Гевін, Чарльз Лафтон, Пітер Устинов, Герберт Лом, Вуді Строд і Тоні Кертіс . Насолоджуватися на HBO Max.

Лавіда де Брайан

У 1979 році англійська комедійна група, відома як Монті Пайтон , випустила свою третю кінопропозицію, яка розповідає історію єврея, який народився в той же день, що і Ісус, і в дні свого дорослого життя його неодноразово плутають. Ця сатира стала однією з найуспішніших назв свого часу завдяки своїм комедійним та пародійним сценам, а також оригінальним пісням, які порадували глядачів. На Netflix.

Десятьзаповідей

ЧарльтонХестон, Юл Бріннер, Енн Бакстер, Едвард Робінсон, Івонн Де Карло, Дебра Пейджет та інші актори із золотого століття американського кіно зірки в цьому релігійному фільмі, який відтворює уривок з Виходу в Біблію. Згідно з історією, це було б написано Мойсеєм, єгипетським князем, який звільняє свій народ від поневолення, а пізніше отримує Десять заповідей від Бога. «Життя Мойсея, колись шанованого будинком фараона, який повернув спину на життя привілеїв вести свій народ до свободи», - говорить офіційний конспект. Він доступний для перегляду на Prime Video.

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