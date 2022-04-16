«Бен-Гур», «Страсті Христові» та більше великодніх класиків, якими можна насолоджуватися трансляцією

«Страсті Христові» відтворює пристрасть Ісуса, яку переказав в Євангеліях. (Іконка виробництва)

Страснийтиждень не був би повним без власного марафону фільмів, які вивели на великий екран найбільші історії католика релігії, які коли-небудь були встановлені за часів Римської імперії. Від незабутнього класичного Бен-Гура до яскравого сюжету СтрастіХристові режисери Мел Гібсон , ознайомтеся з цим списком назв, які ви можете переглядати через цифрові платформи.

ЛаПасіон-де-Крісто

За цим християнським драматичним фільмом, який вийшов у 2004 році, стояв актор-режисер Мел Гібсон . У головній ролі Джим Кейвізел в ролі Ісуса з Назарета та Майї Моргенстерн як Діви Марії, виробництво фільмів зображує пристрасть Ісуса, згідно з канонічними Євангеліями. Сюжет розділений на молитву і муки в Оливному саду, бич Ісуса, вінчання тернів, Ісус, що несе хрест на Голгофу, розп'яття і смерть Ісуса і, нарешті, воскресіння Ісуса на третій день його смерті. Доступно на Star+.

Бен-Гур

Минуло більше півстоліття, і телебачення продовжує транслювати цей фільм у своєму спеціальному програмуванні в ці дні. Тепер історію, в якій знявся Чарльтон Хестон , також можна насолоджуватися в будь-який час через трансляцію: «Член єврейської знаті, що живе в Єрусалимі, Юда Бен-Гур (Charlton Heston) живе релігійним і мирним життям. Одного разу він виступає проти тиранічної окупації Іудеї Римом». Його можна побачити в каталозі HBO Max .

Еспартако

Грунтуючись на подіях 73 року до нашої ери, Кірк Дуглас дарує життя рабу, який став символом повстання проти Римської імперії. Фільм 1960 року був режисером Стенлі Кубриком і був заснований на однойменному романі, написаному Говардом Фастом. Крім головного героя, виступали і інші класичні американські кінозірки, такі як Лоранс Олів'є, Жан Сіммонс, Джон Гевін, Чарльз Лафтон, Пітер Устинов, Герберт Лом, Вуді Строд і Тоні Кертіс . Насолоджуватися на HBO Max.

Лавіда де Брайан

У 1979 році англійська комедійна група, відома як Монті Пайтон , випустила свою третю кінопропозицію, яка розповідає історію єврея, який народився в той же день, що і Ісус, і в дні свого дорослого життя його неодноразово плутають. Ця сатира стала однією з найуспішніших назв свого часу завдяки своїм комедійним та пародійним сценам, а також оригінальним пісням, які порадували глядачів. На Netflix.

Десятьзаповідей

ЧарльтонХестон, Юл Бріннер, Енн Бакстер, Едвард Робінсон, Івонн Де Карло, Дебра Пейджет та інші актори із золотого століття американського кіно зірки в цьому релігійному фільмі, який відтворює уривок з Виходу в Біблію. Згідно з історією, це було б написано Мойсеєм, єгипетським князем, який звільняє свій народ від поневолення, а пізніше отримує Десять заповідей від Бога. «Життя Мойсея, колись шанованого будинком фараона, який повернув спину на життя привілеїв вести свій народ до свободи», - говорить офіційний конспект. Він доступний для перегляду на Prime Video.

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