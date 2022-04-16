Белен Барнечея висловлюється після «віце-царського» весільного скандалу: «Парад був спотвореним»

БеленБарнечея ніколи не уявляв, що вона весілля мрії з Мартіном Кабелло де лос Кобос в кінцевому підсумку стане метою критики в соціальних мережах. Сказавши «Я роблю» у місті Трухільо, молодята парадували вулицями, щоб відсвяткувати свій союз. Однак персонажі, яких можна було спостерігати на шляху, викликали суперечки, той самий, який переслідує їх з тієї ночі суботи, 9 квітня.

Дочка Альфредо Барнечеї, колишнього кандидата в президенти під час загальних виборів 2016 року, поділилася зображеннями запитаного параду, де корінні жінки бачать, сидячи на землі, з повагою, опустивши голову . Є також чоловіки з голі груди і покриті спідницями і пов'язками на поперек, зав'язані мотузками і супроводжені авторитетом з стародавнього Перу.

Весілля Белена Барнечеї та Мартіна Кабелло-де-лос-Кобуса критикували за його «віцерегальну тему». Відео: Твіттер

В інший час подружжя та їх гості, всі одягнені в етикет, бачать насолоду від вечірки в будинку з колоніальною архітектурою; перебуваючи на балконі, милуючись здалеку, деякі дівчата імітують примусові роботи, зав'язані в колонках місця.

Реакція інтернету не змушувала себе довго чекати. Через соціальні мережі користувачі накинулися на пару і пошкодували, що в середині 2022 року була обрана «віцерегальна» тема. Інші були жорсткішими і називали чоловіка пари «ретроградним», «класистом» і «мачо». З огляду на це, Белен Барнечея вирішила порушити мовчання.

БеленБАРНЕЧЕЯ ЗАХИЩАЄ СВОЄ ВЕСІЛЛЯ

Через свій акаунт в Instagram, платформі, де вона поділилася зображеннями, які сьогодні циркулюють по всьому світу, відомий пекар поділився: «З величезним жалістю я змушений написати цей текст. Як багато хто з вас знає, тиждень тому мої шлюбні урочистості відбулися в Трухільо, рідному місті моєї матері. Мивирішили одружитися в Перу, і я відчував себе таким гордим, що змогла показати своїм друзям, наскільки чудова і культурно багата наша країна. »

«Ми країна, сповнена різноманітності, різних культур і традицій, які змогли жити разом і об'єднатися в синкретизм, який є унікальним у світі. У кожен день святкування ми з любов'ю і повагою вчимо щось про Перу, про нашу культуру, про мою культуру. Я бачив, що в деяких засобах масової інформації вони посилаються на представлення Моче, яке ми робили як раби, корінні жінки, намісництво. Те, що ми зробили, це представляти культуру Моче, яка є рідною для La Libertad і розвивалася між другим і сьомим століттями», - додав він.

«Він ніколи не перетинав шляхи з інками чи іспанцями вчасно, і щоб мої бабусі і дідусі по матері присвячували своє життя та зусилля, щоб цінувати його для світу. Мій дід Гільєрмо Ганоза відновив Чан Чан і організував першу археологічну розвідку Уака-дель-Соль у ла Луна», - сказав він.

Після цього Белен Барнечея запевнила, що все є непорозумінням і що насправді вона ніколи не хотіла представляти рабство в колоніальну епоху. «Те, що було показано на параді, - це відтворення Танцю мотузки, родового танцю, який не представляє рабів, але є ритуальним поданням воїнів, сидячі жінки склали уявлення про роботу та спосіб культивування землі в той час».

«Віцерегальне весілля» викрило, що ми все ще живемо в расистському та дискримінаційному суспільстві. Відео: Твіттер

ВІНСТВЕРДЖУЄ, ЩО ЦЕ «SMOKESCREEN»

У своїй заяві тепер дружина Мартіна Кабелло де лос Кобос вказала, що критика їхнього весілля пов'язана не лише з обурення, але й з політичної мети. «Нам дуже сумно, що відпочинок моше, який ми робили на параді, був спотворений таким чином і що ситуація політизується. Намдуже боляче, що його використовують як димчастий екран, щоб прикрити серйозні структурні проблеми та страйки, в яких це сьогодні, наша улюблена країна», - додав він.

«Якби в ці дні використовувалася однакова сила, щоб засудити ситуації несправедливості, в яких ми живемо щодня, наша країна була б кращою Перу . Ось чому я думаю, що ми повинні залишити погані наміри позаду і святкувати любов, культуру та різноманітність», - підсумував він у своєму довгому посланні.

Comunicado de Belén Barnechea tras críticas por matrimonio "virreinal". (Foto: Instagram/@belenbarnechea)

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