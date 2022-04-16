Армія захоплює хімічні запаси в лабораторії кокаїну вартістю понад 2 мільярди песо

В останні кілька годин стало відомо, що в сільській місцевості Кумарібо, у Вічаді, уніформа армії та антинаркотичної поліції демонтували лабораторію з переробки пасти кока-бази, яка належала б клану Перської затоки.

Операція відбулася при огляді Сан-Хосе-де-Окуне. Там влада розташувала «сім дерев'яних конструкцій, які містили всередині них хімічні попередники для переробки алкалоїду», повідомляє Національна армія.

Згідно з інформацією, що командир Сьомої бригади Гектор Вільям Мурільо Санчес передав радіо Каракол, «Національній армії та нашій Національній поліції, за вказівкою протинаркотичних засобів, вдалося демонтувати лабораторію для переробки гідрохлориду кокаїну», яка мала б здатність кристалізуватися до двох тонн коки на місяць.

Врезультаті операції було вилучено 180 кілограмів кокаїну гідрохлориду, 200 літрів кокаїноподібної речовини, 1600 галонів бензину та ACPM, 1,375 галонів ацетону, 250 кілограмів бісульфіту та три пластикові резервуари, які, згідно з дослідженнями, проведеними цими органами, оцінюватимуться б при більш ніж 2 млрд ваг.

З іншого боку, в останні години Національна армія також повідомила, що на півдні департаменту Болівара можна було знайтитри лабораторії з переробки кока-пасти, які належатимуть клану Ельна та Перської затоки.

Три незаконні структури зберігали 300 кілограмів подрібненого листа коки, 215 кілограмів цементу, 415 галонів бензину та 200 галонів основи коки; тверді та рідкі входи, необхідні для обробки алкалоїдів.

Так само, і відповідно до Плану двохсотлітньої кампанії Героїв Свободи, Спільна цільова група зі стабілізації та консолідації Геракла у військовій операції між Національним флотом та міжвідомчою діяльністю з Генеральною прокуратурою керувала сьогодні п'ятниця, 15 квітня, місце розташування та знищення центру збору наркотичних засобів, в муніципалітеті Москера, Наріньо.

За даними армії, військам Флювіального морського піхотного батальйону № 41 та CTI Генеральної прокуратури вдалося знайти це родовище наркотичних засобів, з 350 кілограмами пасти на основі кока, що належало б залишковому організованому озброєному угрупування під назвою Західний блок Альфонсо Кано.

Згідно з інформацією Збройних сил, це захоплення впливає на незаконні фінанси більш ніж на 800 мільйонів песо.

Під час операції, як повідомили в Армії, «сталося насильницьке пограбування, при якому члени силовиків обприскували бензином під загрозою їх підпалювання, якщо вони не покинули місце; це для того, щоб не допустити проведення компетентних органів судової процедури».

Нарешті, минулого четверга, 14 квітня, ВМС Колумбії разом з Національною армією вдалося вилучити 14 790 галонів палива та 7,5 тонни цементу на річках Нечі та Магдалена.

Інцидент стався в околицях муніципалітетів Гамарра (Сезар), Нечі (Антіокія) та Маганге та Моралес (Болівар), де було розміщено 11 709 галонів дизельного палива та 3 081 галонів бензину.

Крім того, в околицях муніципалітету Моралес (Болівар), на річці Магдалена, в тому ж притоці було вилучено 3500 кілограмів сірого цементу, а в околицях муніципалітету Гамарра (Сезар) вилучено 4000 кілограмів такого ж матеріалу.

У прес-релізі ВМС повідомили, що під час перевірок, проведених на судах типу вантажовідправників, члени екіпажу не пред'явили Сертифіката нерепортажу на торгівлю наркотиками, тому матеріал був конфіскований та наданий компетентним органам у цих муніципалітетах. В ході операцій уловів не було.

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