«Ви їдете до Мексики або їдете в Ібердролу?» : Ігнасіо Мієр захистив електричну реформу від опонентів

ІгнасіоМієр Веласко, координатор лавиНаціонального руху регенерації (Морена ),заявив, що 17 квітняЕлектрична реформа президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO ) буде обговорюватися та проголосуватися вПалаті депутатів .

Через свій офіційний акаунт у Twitter законодавець Морениста накинувся проти опозиційного блоку, Партії національної дії ( PAN ), Інституційної революційної партії ( PRI ) та Партії демократичної революції ( PRD ), зазначивши, що його звинувачення щодо обговорення ініціатива щодо матерії енергії Лопеса Обрадора в Сан-Лазаро помилкова.

«PRIANRD, не заплутатися або хочете бути збентежені. Реформа електроенергії буде обговорена та проголосована в неділю з 12 пунктів, які вони запропонували. Кожен бере на себе свою роль і відповідальність по відношенню до своїх складових і Батьківщини. Виїдете до Мексики або їдете в Ібердролу? Вибудете вирішувати вільно», - написав Ігнасіо Мієр у соціальних мережах.

Mier Velazco defendió la Reforma de AMLO de los opositores (Foto: Twitter)

Публікація Моренисти надійшла в результаті коментарів секретаря Енергетичної комісії та члена Парламентської групи PRD у Сан-Лазаро Маурісіо Прієто Гомеса, в яких він вказав, що вишнева партія відкладе дебати щодо реформи електроенергіїнаступної неділі, тому що за його заявами, вони не отримали необхідних голосів.

«Ми просимо, щоб цю ініціативу було відкинуте і одну разом узяту. Ми не можемо піддаватися тому, що говорить виконавчий директор, ми є владою на рівні. Законодавчий орган повинен буде представити пропозицію, яка буде відповідати потребам країни. Кінцевамета полягає в тому, щоб електроенергія коштувала мексиканцям дешевше, і та, яку вони представили, не говорить, як вони збираються цього досягти», - сказав перредіста.

Однак Прієто Гомес прокоментував, що його позиція чітка: голосувати проти реформи електроенергії. Він також оголосив, що коаліція PRD PAN та PRI, прямуючи до Мексики, представить ініціативу щодо заміни ініціативи Лопеса Обрадора.

Mauricio Prieto dijo que Morena aplazará el debate de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@soymauprieto)

«Ми абсолютно тверді, віддані, ми будемо голосувати переконаними, що цене допомагає мексиканцям, і я впевнений, що в неділюми виключимо це, а в наступні дні представимо той, підготовлений Va por México », - сказав Пріето Гомес.

Зі свого боку, Синтія Лопес Кастро, законодавець триколірної партії, як і Пріето Гомес, попередила, що Морена відкладе сесію наступної неділі і сказала, що «це буде перша конституційна реформа, яку вони програють».

«Морена хоче змінити недільну сесію, незалежно від того, скільки вони хочуть, вони більше не отримають 54 голосів, які їм потрібні. Це буде перша конституційна реформа, яку вони програють у цьому законодавчому органі LXV», - написав законодавець триколор у Twitter.

López Castro aseguró que será la primera Reforma Constitucional que Morena pierde (Foto: Twitter/@cynthialopezc1)

На додаток до цього, синьо-білий Хорхе Ромеро Еррера підтвердив, що навіть у Великодню неділю він не «відродить» електричну реформу .

Депутат від Acción Nacional заявив, що ініціатива вишневої партії «народилася мертвою», і саме так вона залишиться, оскільки синьо-біла лавка разом з опозиційним блоком готова свою стратегію запобігання вишневій партії та її союзників, Лейбористській партії (PT) та Партії зелених екологів (PVEM), від надання їм кулі.

«Навіть наступної неділі Воскресіння Морени в Палаті депутатів не вдасться відродити ініціативу виконавчої електричної реформи, оскільки вона народилася мертвою, і саме так вона залишиться. Депутати ПАН готові уникати будь-яких альбазо»», - зазначили синьо-біле в соціальних мережах.

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