Аїда Мартінес своїм послідовникам на «Монстерчі Чіклайо»: «Я б просив смертний вирок»

Весь Перу обурений після справи Хуана Антоніо Енрікеса Гарсія, більш відомого як «Чіклайо» Монстр ', який викрав дитину у віці до 3 років, щоб сексуально зловживати нею. Модель Аїда Мартінес, дізнавшись про цей факт, зажадала покарати суб'єкта смертною карою.

Через свій акаунт в Instagram модель прокоментувала це питання і вказала, що якщо у неї буде справедливість в руках, вона не заблокувала б цього хлопця на все життя, а негайно засудила його до смерті.

«Мами, тата, діти, брати і сестри, цілі сім'ї, цілі громади, ми в цьому разом. Якщовони запитають мене, що б ви зробили, якби ви були суддею в цьому випадку, я б просив, а не довічне ув'язнення, я б просив смертний вирок », - сказала вона.

Так само колишня дівчина реальності дала зрозуміти, що вона не буде годувати «Монстра Чіклайо» безкоштовно все життя, і якщо її перебування у в'язниці в Перу не вийде з податків.

« Їсть безкоштовно у в'язниці на все життя. І тим більше про наші податки », - дуже дратує сказала Аїда Мартінес у своєму акаунті в Instagram, де вона надала свою безумовну підтримку батькам неповнолітньої.

З іншого боку, модель пояснила, що наразі вона не піклується про права людини , оскільки вона стверджує, що агресор дитини повинен померти, і вона не боїться говорити про це у своїх соціальних мережах.

« Такого роду монстрів більше не може бути в суспільстві. Мене зараз не цікавлять права людини, я бажаю цьому хлопцеві смерті, і я кажу це, не фарбуючи мову », - підкреслив він.

Для моделі Хуан Антоніо Енрікес Гарсія, «Монстр Чіклайо», повинен отримати не довічний термін, а смертну кару.

МЕЛІСАПАРЕДЕС ТАКОЖ ПОПРОСИЛА СМЕРТНУ КАРУ

МелісаПаредес була ще одним художником, який виступив проти «монстра Чіклайо» і попросила, щоб усі перуанці об'єдналися разом, щоб вимагати смертної кари, тому що, як ми знаємо, цей вирок в Перу не дозволений, оскільки він підписаний пактом Сан-Хосе.

«Як мати, як сестра, як жінка, я навідріз відкидаю ці огидні, епатажні, розпусні, огидні вчинки. І я не тільки прошу, але і вимагаю, як і багато мам і жінок, щоб цей огидний вчинок не залишився безкарним», - написав він у своїх соціальних мережах.

Крім того, він закликав суспільство домогтися легалізації смертної кари. « Давайте подивимось, чи справді ми обурені речами, які дійсно варті, і ми всі зібралися разом, щоб зробити вартою покарання за смерть чи фізичну кастрацію та нульовий контакт з цим кривдником дівчини молодої, як три роки », - підсумував він.

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