Після нападу на готель Chivas, Файтельсон напав на санкції проти Керетаро: «Насильство триває»

У ніч на п'ятницю, 15 квітня, група шанувальників клубу Guadalajara Deportivo зібралася в готелі, розташованому на південь від Мехіко, де була зосереджена команда. Там вони вирішили висловити свій дискомфорт за результатами, досягнутими командою за останні місяці, і вимагали відповідей від команди та менеджерів.

Після того, як деякі гравці вийшли, щоб показати свої обличчя, блок прихильників, головним чином пов'язаний з групою La Insurgencia , розбив периметр безпеки і дійшов до дверей готелю. У той час безпека була порушено і почався хаос з ознак насильства.

Розбитескло, зруйновані двері і передбачувані напади на деяких репортерів були першими знімками, випущеними, а також хвилею образ по відношенню до гравців, які на мить залишилися без виходу перед обличчям близьких претензій шанувальників.

Осьтак виглядали двері готелю концентрації Chivas в CDMX (Відео: ESPN)

Зіткнувшись з цими новими насильницькими подіями, Девід Файтельсон пішов до своїх соціальних мереж, щоб критикувати дії червоно-білих послідовників, але він кинув дротик тим, хто вирішив покарання, накладені на Білих Півнів Керетаро , маючи на увазі, що це не правильний захід для викорінення насильство в Мексиці.

«Насильство продовжує просуватися в мексиканському футболі... Трибуни, вулиці, готелі, але були ті, хто припускав, що покаранням Галлоса Бланкоса все вирішилося... », написав коментатор ESPN , побачивши зображення, а потім винесли вирок з невиправданою реакцією деяких чивагермано .

ДевідФайтельсон був одним з головних критиків санкцій, накладених наБілих Півнів , і буводним із голосів, який вимагав скористатися ситуацією, щоб вжити безпрецедентних дій , згідно з жорстокими сценами, які поширювалися через соціальні мережі, тому він зараз підтверджує свою незадоволену позицію.

Por violencia en hotel de Chivas, David Faitelson arremetió contra las sanciones a Querétaro (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Після проведення позачергової Асамблеївласники клубів Ліги MXвирішили не продовжувати процес відсторонення Галлос-де-Керетароі вирішили призначити в якості зразкового покарання рік ігор за закритими дверима на стадіоні Corregidora, це як результат актів насильства, що сталися минулої суботи.

В офіційній заяві, опублікованій минулого вівторка, 8 березня, виконавчий президент Liga MX Мікель Арріолата Йон де Луїза, президент ФМФ, оголосили санкції, накладені на Галлос за дозвіл насильницької боротьби між послідовниками Керетаро та Атласу, включаючи:

Вимкнітьпоточну адміністрацію Габріеля Соляреса, Адольфо Ріоса, Грега Тейлора та Мануеля Веларде на п'ять (5) років від будь-якої управлінської та/або адміністративної діяльності, пов'язаної з будь-яким клубом, пов'язаним з FMF

КлубГаллос Бланкос де Керетаро накладається пенальті, що складається з гри протягом одного року кожен домашній матч за закритими дверима.

Зазначено, що Клуб може грати свої матчі вдома на поточному місці або в іншому місці, для чого він повинен мати дозвіл влади ЛІГИ МХ .

Таким же чином Арріола пояснила, що санкція переважатиме для будь-якого інвестора, який придбає франшизу, тому, хоча вони змінять своє ім'я чи місце розташування, вони продовжуватимуть грати без уболівальників на стендах до 7 березня 2023 року.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: