Корабель, що перевозив 750 тонн дизельного масла, затонув біля берегів Тунісу

Нафтовий танкер, що перевозив 750 тонн дизельного палива і прямує з Єгипту на Мальту, в суботу в затоці Габес, на південно-східному узбережжі Тунісу, спровокувавши велику мобілізацію, щоб уникнути нафтової плями. «Корабель затонув сьогодні вранці в територіальних водах Тунісу. На даний момент немає втечі», - повідомив AFP речник суду Габеса.

За словами прес-секретаря Мохамеда Каррая, «комісія зі скорочення стихійних лих зустрінеться в найближчі кілька годин, щоб вирішити, які дії вжити».

Міністр охорони навколишнього середовища Лейла Чіхауї поїхав до Габеса «оцінити ситуацію... і прийняти необхідні превентивні рішення за погодженням з регіональними органами влади», - йдеться в повідомленні міністерства.

Влада активізувала «національний план надзвичайних ситуацій щодо запобігання забрудненню морського середовища з метою контролю за ситуацією та запобігання поширенню забруднюючих речовин».

За даними міністерства, нафтовий танкер «Xelo» (реєстрація OMI 7618272) довжиною 58 метрів і шириною 9 метрів - згідно з сайтом Vesseltracker - і який летить прапором Екваторіальної Гвінеї, прямував до острова Мальта від порту Дамієта в Єгипті.

Щоб захистити себе від поганих погодних умов, корабель подав заявку на в'їзд територіальних вод Тунісу в п'ятницю ввечері.

Коливін знаходився приблизно в 7 км від узбережжя Габеської затоки, танкер почав тонути, повідомляє міністерство. Вода просочилася в машинне відділення, піднімаючись майже на два метри у висоту.

Потім туніська влада евакуювала семичоловік екіпаж, який знаходився на борту корабля в небезпеці, додали в міністерстві.

За словами речника суду, членів екіпажу, що складається з одного грузинського капітана, чотирьох турків і двох азербайджанців, були «ненадовго госпіталізовані для медичного огляду, а потім розмістилися в готелі».

Міністерства оборони, внутрішніх справ, транспорту та митниці працюють над тим, щоб запобігти «морській екологічній катастрофі в регіоні та обмежити її наслідки», - повідомили в Міністерстві екології.

Los miembros de la tripulación fueron “hospitalizados brevemente para un control médico y luego fueron alojados en un hotel”.

Коли корабель ще не затонув, міністерство охарактеризувало ситуацію як «тривожна», але «контрольована».

Габес затока традиційно була рибальським районом, але активісти кажуть, що вона зазнала забруднення від фосфатних переробних виробництв, розташованих поблизу міста Габес.

Остання морська аварія за участю країни була в жовтні 2018 року, коли туніський вантажний автомобіль Ulysse зіткнувся з Вірджинією, що базується на Кіпрі і на якорі приблизно в 30 км від крайньої півночі Корсики, внаслідок чого сотні тонн палива скидаються в Середземне море.

Знадобилося кілька днів морських маневрів, щоб розплутати кораблі і прокачати близько 520 кубічних метрів (18,365 кубічних футів) рушійного палива, яке втекло з танків.





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