Дієта на рослинній основі знижує ризик діабету, на думку експертів Гарварду

21-10-2021 7 beneficios de la alimentación basada en frutas y verdura POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JUICE PLUS+

В Америці проживає 62 мільйони людей з діабетом 2 типу. За даними Атласу Діабету, ця кількість зросла в тричі в регіоні і, за оцінками, досягне позначки 109 мільйонів до 2040 року . Науковідослідження проходять гонку, щоб зрозуміти, що змушує все більше людей розвивати цю хворобу, яка є результатом неефективного використання інсуліну організмом.

Тепер дослідження дослідників Гарвардського університету в США дало більше доказів щодо механізмів, які роблять це, що якщо люди споживають більше рослинних продуктів, таких як фрукти, овочі, горіхи, кава та бобові, вони рідше хворіють на діабет.

Дослідження було опубліковане в журналі Diabetologia Європейської асоціації з вивчення діабету. Це показує, що споживання здорових рослинних продуктів, таких як фрукти, овочі, горіхи, кава та бобові, пов'язане з меншим ризиком розвитку діабету 2 типу у загалом здорових людей та підтримує їх роль у запобіганні діабету.

Дослідження проводили професор Френк Ху та його колеги з кафедри харчування Школи громадського здоров'я університету імені Т.Х.Чана Гарвардського університету, в Бостоні, США, і було спрямовано на виявлення профілів метаболітів, пов'язаних з різними дієтами на рослинній основі, та дослідити можливі асоціації між ними профілі і ризик розвитку цукрового діабету. Метаболіти- це речовини, що виробляються після травлення або інших хімічних процесів організму.

Más del 95% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2 (Getty) CAROL YEPES | Getty Images

Метаболіт - це речовина, яка використовується або виробляється хімічними процесами живого організму і включає велику кількість сполук, що містяться в різних продуктах харчування, а також складну різноманітність молекул, які створюються, коли ці сполуки руйнуються і перетворюються для використання організмом.

Відмінності в хімічному складі продуктів призводять до того, що раціон людини відбивається на їх метаболітному профілі. Останнітехнологічні досягнення в області високопродуктивних метаболічних профілів відкрилися в нову еру харчових досліджень .

Гарвардські дослідники відзначили, що понад 90% випадків діабету мають тип 2, і це захворювання становить велику загрозу здоров'ю у всьому світі. Оскільки неконтрольований діабет може викликати ускладнення, як макросудинні, серцево-судинні, так і мікросудинні, які пошкоджують нирки, очі і нервову систему .

Епідеміядіабету в основному викликана нездоровими дієтами, надмірною вагою або ожирінням, генетичною схильністю та іншими факторами способу життя, такими як відсутність фізичних навантажень. Хоча вже було відомо, що дієти на рослинній основі, особливо ті, які є здоровими та багатими високоякісними продуктами, такими як цільнозернові зерна, фрукти та овочі, пов'язані з меншим ризиком розвитку діабету, основні механізми, що беруть участь, ще не були зрозумілими.

Командапровела аналіз зразків плазми крові та дієтичне споживання 10 684 учасників з трьох перспективних когортів попередніх досліджень. Учасникибули переважно білими, середнього віку (середнє 54 роки) і мали середній індекс маси тіла 25,6 кг/м2.

Los que fueron diagnosticados con diabetes durante el seguimiento tenían una menor ingesta de alimentos saludables de origen vegetal (Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

Учасники дослідження заповнили анкети частоти харчових продуктів, які були забиті відповідно до їх дотримання трьох дієт на рослинній основі: загальний індекс дієти на рослинній основі (PDI), індекс здорової рослинної дієти (hPDI) та індекс нездорової рослинної дієти (UPDi).

Дієтичні показники базувалися на індивідуальному прийомі 18 груп продуктів харчування: здорова рослинна їжа (цільні зерна, фрукти, овочі, горіхи, бобові, рослинні олії та чай/кава); нездорова рослинна їжа (рафіновані крупи, фруктові соки, картопля, солодкі напої та солодки/десерти); та продукти тваринного походження походження (тваринні жири, молочні продукти, яйце, риба/морепродукти, м'ясо і різні продукти тваринного походження).

Командарозрізняла здорову та нездорову рослинну їжу на основі їх асоціації з діабетом, серцево-судинними захворюваннями, певними раковими захворюваннями та іншими станами, такими як ожиріння та високий кров'яний тиск.

Se sabe también que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de diabetes (Archivo) sukanya sitthikongsak | Getty Images

Дослідники проаналізували зразки крові, взяті наприкінці 1980-х і 1990-х років на початковому етапі трьох згаданих вище досліджень, щоб створити оцінки учасників профілю метаболітів, і всі випадки інцидентного діабету були зафіксовані в період спостереження за дослідженням. Аналізцих даних разом з показниками дієтичного індексу дозволив команді знайти кореляцію між профілем метаболітів, індексом дієти та ризиком діабету.

Дослідження показало, що порівняно з учасниками, які не розвинули діабет 2 типу, ті, у кого діагностували захворювання під час спостереження, мали менший прийом здорової рослинної їжі, а також нижчі показники індексу дієти на основі рослин та індексу здорових дієти на рослинній основі.

Крімтого, вони мали вищий середній індекс маси тіла і, швидше за все, мали високий кров'яний тиск та рівень холестерину, використовували ліки від артеріального тиску та холестерину, мати сімейний анамнез діабету та бути менш фізично активними.

El café también tiene compuestos que contribuyen a reducir el riesgo de diabetes (Getty Images) Guido Mieth | Getty Images

У випадку споживання кави , яке також було пов'язане з меншим ризиком діабету, відомо, що в ньому є поліфеноли . У деяких дослідженнях він має високий вміст тригонеліну, сполуки, пов'язаної з підвищеною чутливістю до інсуліну. Іншасполука, пов'язана зі споживанням кави, а також цільного зерна та фруктів, називається гіппуратом, і пов'язана з підвищеною стабільністю цукру в крові.

На даний момент, на думку дослідників, дані свідчать про те, що найкращим варіантом для здоров'я є вживання багатьох необроблених рослин та зменшення перероблених продуктів та доданих цукрів, навіть якщо вони технічно овочеві .

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