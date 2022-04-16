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Субота 16 Квітень 2022
Україна

Колишня зірка UFC виявила, що її життя змінилося після запуску власного сайту еротичного контенту

Пейдж ВанЗант залишив найважливішу компанію змішаних єдиноборств за те, що не досягла договірної угоди, і тепер досягає успіху зі своїм новим підприємством

Newsroom Infobae

16 Квітень 2022

ПейджВанзант знав, як бути одним із бійців з найбільшою кількістю шанувальників уUFC , незважаючи на те, що він не виграв жодних титулів укомпанії змішаних єдиноборств (MMA) . Як вона це визнає, саме сексуалізація її фігури дозволила їй приєднатися до послідовників, і саме тому вона вимагала від президента бойової компанії Дани Уайт, більшого контракту на продовження сходження на восьмикутник. Не досягнувши згоди, в 2020 році він поїхав туди і уклав новий проект.

«Бути вільним агентом у віці 26 років... Я був дуже молодий. Було засмучено дізнатися, що він залишає силу бойових видів спорту. Але тепер я знаю, що це було найкраще рішення, яке я коли-небудьприймав», - сказав він у діалозі з порталом MMA Fighting . Тоді 28-річна американка створила власний сайт еротичного контенту: «Я не з OnlyFans. Це PaigeFanzant.com , і це мій власний веб-сайт, і я маю великий контроль над тим, що там відбувається. Цев основному я роблю ексклюзивні речі. Я з гордістю кажу, що я є частиною цього».

Спортсменка зізналася, що давно хотіла ризикувати цим видом діяльності, але власні забобони в кінцевому підсумку стримували її: «Я не хотів ставити себе в положення, де я втратила б комерційні можливості через наявність ексклюзивного сайту контенту, але я відчуваю, що вони вже бачать мене як секс символ у світі спорту. Він також може мати монетизацію за цим. Я хотів зробити це на своїх умовах».

ВанЗант, який виграв п'ять поєдинків вUFCі програв чотири, останній проти бразильця Аманди Рібас у липні 2020 року, детально розказував, що в даний час прибуток, який вона отримує на сайті, дозволяє їй добре жити: «Я був у UFC шість років, я борюся вісім років, і це нарешті окупається .» Він додав: «Я наполегливо працюю для свого тіла. Я наполегливо працюю за те, ким я є, і є сторона мене, яка надзвичайно жіночна, і я можу поділитися нею на своєму фан-сайті. Тепер я думаю, що це стає набагато більш прийнятним».

Paige VanZante decidió monetizar el contenido de su sitio
Paige VanZante decidió monetizar el contenido de su sitio

На своєму сайті ті, хто зареєструється і підписується на перегляд, зможуть знайти ексклюзивні фото і відео, а й аудіоролики, орієнтовані на дорослих. «Я ділюся всім, що хочу. Це мій сайт, це мій досвід. Це для вболівальників. Багатолюдей попросили мене зробити щось подібне, ексклюзивний контент сайту, і це місце, де я можу спілкуватися один на один з абсолютно всіма моїми передплатниками».

Незважаючи на це, він не відмовився від своєї кар'єри в ММА, в даний час він конкурує у чемпіонаті з голого рукопашного бою (BKFC), а також зробив деякі виступи у професійній боротьбі. На даний момент йому вдалося досягти рівноваги між цими двома світами: «Цей рік нарешті того вартий, і я почуваюся комфортно зі своїм життям». З економічної сторони, немає сумнівів, що він прийняв правильне рішення: «Я зараз заробляю більше грошей за місяць, ніж за весь мій контракт з BKFC. Це досить божевільно».

Крім того, він був щасливий, що останнім часом його погляд змінився щодо еротичного контенту, який все частіше продають знаменитості: «Раніше OnlyFans більше нагадували порнозірок. Це було трохи більше X-рейтингу, просто публічний погляд. Я не кажу, що це дійсно те, що люди там мають, але я хотів зробити це по-своєму. Я хотів зробити це професійно і мати власний сайт, і це те, що я зробив».

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