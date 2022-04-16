Колишня зірка UFC виявила, що її життя змінилося після запуску власного сайту еротичного контенту

ПейджВанзант знав, як бути одним із бійців з найбільшою кількістю шанувальників уUFC , незважаючи на те, що він не виграв жодних титулів укомпанії змішаних єдиноборств (MMA) . Як вона це визнає, саме сексуалізація її фігури дозволила їй приєднатися до послідовників, і саме тому вона вимагала від президента бойової компанії Дани Уайт, більшого контракту на продовження сходження на восьмикутник. Не досягнувши згоди, в 2020 році він поїхав туди і уклав новий проект.

«Бути вільним агентом у віці 26 років... Я був дуже молодий. Було засмучено дізнатися, що він залишає силу бойових видів спорту. Але тепер я знаю, що це було найкраще рішення, яке я коли-небудьприймав», - сказав він у діалозі з порталом MMA Fighting . Тоді 28-річна американка створила власний сайт еротичного контенту: «Я не з OnlyFans. Це PaigeFanzant.com , і це мій власний веб-сайт, і я маю великий контроль над тим, що там відбувається. Цев основному я роблю ексклюзивні речі. Я з гордістю кажу, що я є частиною цього».

Спортсменка зізналася, що давно хотіла ризикувати цим видом діяльності, але власні забобони в кінцевому підсумку стримували її: «Я не хотів ставити себе в положення, де я втратила б комерційні можливості через наявність ексклюзивного сайту контенту, але я відчуваю, що вони вже бачать мене як секс символ у світі спорту. Він також може мати монетизацію за цим. Я хотів зробити це на своїх умовах».

ВанЗант, який виграв п'ять поєдинків вUFCі програв чотири, останній проти бразильця Аманди Рібас у липні 2020 року, детально розказував, що в даний час прибуток, який вона отримує на сайті, дозволяє їй добре жити: «Я був у UFC шість років, я борюся вісім років, і це нарешті окупається .» Він додав: «Я наполегливо працюю для свого тіла. Я наполегливо працюю за те, ким я є, і є сторона мене, яка надзвичайно жіночна, і я можу поділитися нею на своєму фан-сайті. Тепер я думаю, що це стає набагато більш прийнятним».

Paige VanZante decidió monetizar el contenido de su sitio

На своєму сайті ті, хто зареєструється і підписується на перегляд, зможуть знайти ексклюзивні фото і відео, а й аудіоролики, орієнтовані на дорослих. «Я ділюся всім, що хочу. Це мій сайт, це мій досвід. Це для вболівальників. Багатолюдей попросили мене зробити щось подібне, ексклюзивний контент сайту, і це місце, де я можу спілкуватися один на один з абсолютно всіма моїми передплатниками».

Незважаючи на це, він не відмовився від своєї кар'єри в ММА, в даний час він конкурує у чемпіонаті з голого рукопашного бою (BKFC), а також зробив деякі виступи у професійній боротьбі. На даний момент йому вдалося досягти рівноваги між цими двома світами: «Цей рік нарешті того вартий, і я почуваюся комфортно зі своїм життям». З економічної сторони, немає сумнівів, що він прийняв правильне рішення: «Я зараз заробляю більше грошей за місяць, ніж за весь мій контракт з BKFC. Це досить божевільно».

Крім того, він був щасливий, що останнім часом його погляд змінився щодо еротичного контенту, який все частіше продають знаменитості: «Раніше OnlyFans більше нагадували порнозірок. Це було трохи більше X-рейтингу, просто публічний погляд. Я не кажу, що це дійсно те, що люди там мають, але я хотів зробити це по-своєму. Я хотів зробити це професійно і мати власний сайт, і це те, що я зробив».

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