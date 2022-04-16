8 порад, як подбати про здоров'я голосу та уникати голосової втоми

Голос - це головний інструмент, яким люди повинні спілкуватися, він є частиною нашої ідентичності і, крім того, інструментом роботи та вираження . Коженз нас має свій голос, і він відрізняється від того, хто інший, тому голос кожного - це те, що нас відрізняє.

У 1999 році доктор Недіо Штеффен головував у Бразильському товаристві ларингології та голосу (нині Бразильська академія ларингології та голосу). Виявивши, що багато людей, які страждають дисфонією, вважають, що це нормальним явищем або приписували це природною особливістю свого голосу, вони вирішили разом зі своїми колегами організувати національну інформаційну кампанію про голосову охорону здоров'я . Таким чином, вони могли б передати важливість ранньої діагностики та профілактики голосових патологій.

Кампанія мала справді успіх, і через чотири роки команда вирішила поділитися своїм досвідом та результатами, досягнутими з ларингологічними товариствами по всьому світу. Ці організації були запрошені приєднатися до іншої кампанії - тепер у всьому світі - яка породила те, що зараз відомо як Всесвітній день голосу, який відзначається кожного 16 квітня. .

Професор Маріо Андреа з Португалії мав місію взяти цю ініціативу в Європу та США, і представив її на різних міжнародних заходах як медичну необхідність, на відміну від відповідальності за підвищення обізнаності громадськості про голосову допомогу.

El sonido de la voz se origina por la vibración de las cuerdas vocales, situadas en la laringe. Las principales alteraciones son la disfonía, la afonía y la hiperfunción

Коженз нас має свій голос, і він відрізняється від того, хто інший, тому голос кожного - це те, що нас відрізняє. У нас є можливість мати його протягом усього життя; з цієї причини ми повинні знати та керувати загальним населенням про те, як піклуватися про нього, та необхідності консультуватися в умовах будь-яких змін, що виникають.

Ми всі повинні дбати про своє вокальне здоров'я, особливо тих, хто працює з голосом, мовники, співаки, спікери, вчителі, актори, серед інших, та групи ризику (наприклад, працівники колл-центру ), які завдяки своїй роботі можуть до цього прагнути. Ці люди повідомляють про голосову втому , і це тому, що вони не вміють користуватися голосом.

Близько5% населення планети страждає від деякої зміни голосу, поширеність найвища увіці від 25 до 45 років. У цих випадках необхідно провести оцінку та діагностику фахівцями отоларингології, які працюють спільно з логопедії.

Звукголосу бере свій початок від вібрації голосових зв'язок, розташованих в гортані. Основні зміни - дисфонія, афонія і гіперфункція.

-Дисфонія: це запальний процес в голосових зв'язках, де втрачається нормальний тембр голосу . Він може бути функціональним або органічним. Коли він функціональний, він триває від 7 до 15 днів, а коли він органічний, слід вивчити причину. З іншого боку, існує фізіологічна форма зміни голосу , і саме вона з'являється у віці від 12 до 15 років у хлопчиків-підлітків.

-Афонія: це максимальна зміна дисфонії, при якій голос повністю втрачається.

-Гіперфункція голосу: це порушення породжує вузлики або поліпи в голосових зв'язках . Іноді лікування хірургічне, з видаленням поліпів і подальшою реабілітацією.

Se debe mantener una buena postura al hablar, cualquier mínimo dolor en alguna parte del cuerpo influye en la emisión de la voz (Getty)

Деякірекомендації по догляду за голосом:

1- Забезпечте адекватну гідратацію, щоб голосові зв'язки були змащеними

2- Елімінар ель табаквізмо

3- Уникайте пити каву та спаровуйте

4- Підтримуйте здорове харчування (уникайте великих прийомів їжі)

5- Уникайте розмов у закритих та галасливих місцях

6- Не розмовляйте надмірно

7- Спробуйте працювати в зволожених умовах (стежте за кондиціонерами!)

8- Дихання повинно бути правильним для випромінювання голосу , його потрібно надихнути, перш ніж почати говорити і скористатися паузами для нового натхнення

Зловживаннявикористанням голосу може викликати серйозні проблеми, тому при найменшій дисфонії спочатку показаний спокій. Якщо дисфонія перевищує 15 днів, пропонується візит до фахівця

У випадку з голосовими професіоналами пропонується розглянути вокальну підготовку, як і спортсмен. У разі виникнення алергічних симптомів, таких як відчуття постназального слизу, рекомендується уникати постійного або надмірного вискоблювання, оскільки це також призведе до неясного хрипкого голосу.

Наявність гастроезофагеального рефлюксу (відчуття печіння за грудиною) або галитоза - ознаки, які повинні насторожити, оскільки з часом можуть травмувати голосові зв'язки.

Хорошапостава повинна підтримуватися при розмові, будь-яка найменша біль в будь-якій частині тіла впливає на виділення голосу . Неправильневикористання мобільного телефону, часто спираючись на плече, може викликати шийну контрактуру і поставити під загрозу гортань (рекомендується завжди користуватися динаміком).

La hidratación es fundamental para evitar tener la garganta seca (Europa Press) Europa Press

Удітей також можуть бути зміни голосу через вроджені вади або гіперфункції. В останньому випадку це, як правило, діти лідери в своїх групах, які використовують тон голосу дуже голосно, і часто кричать.

Також дуже часто можна проконсультуватися з дорослими людьми через втрату гучності. Це викликано зниженням м'язового тонусу по всьому тілу, включаючи голосові зв'язки , що впливає на насиченість звуку і є природним погіршенням, викликаним роками. У цій віковій групі спостерігається зниження нестачі спілкування через те, що вони іноді живуть поодинці.

В інших випадках дисфонія або наявність каскадного голосу може мати неврологічне походження. Ця дисфонія характеризується спазмами в голосі, які перешкоджають регулярному голосового потоку і присутній при таких захворюваннях, як Паркінсон або міастенія.

В умовах пандемії маска також змусила нас використовувати свій голос із перенапруженням.

Голосможе бути тимчасово вражений застудою, грипом або ларингітом. У цих випадках одужання має відбутися приблизно через два тижні . Якщо цього не відбулося, важливо проконсультуватися з отоларингологом, який визначить необхідність формування багатопрофільного колективу з фахівцями з логопедії. Є також професіонали, присвячені виключно вивченню та лікуванню порушень голосу.

Як і у випадку з більшістю захворювань, консультація повинна бути ранньою, щоб виявити проблему і почати з відповідного лікування.

*Доктор Стелла Маріс Куевас (MN: 81701) - отоларинголог - експерт з запаху - алерголог. Колишній президент Асоціації отоларингології міста Буенос-Айрес (AOCBA)

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