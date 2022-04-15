Йеррі Міна, серед п'яти гравців Евертона, які пропустили більшість ігор цього сезону через травму

Це був непростий сезон для ФК «Евертон» в Англії. Команда, де грає Йеррі Міна , постраждала від травм, включаючи колумбійську, яка утримує його від судів протягом двох місяців та семи днів. Це також вплинуло на загальну класифікацію, вони розміщені в коробці 17 з 28 одиницями чотири точки в зоні вильоту.

Англійськийпортал The Athletic опублікував доповідь, що описує проблему травм в групі, яку керуєФренк Лампард . Реєстр очолює кермо Том Девіс, який зміг зіграти лише шість ігор і пропустив загалом 24 гри через травму коліна. З такою ж кількістю ігор його супроводжує півзахисник Фабіан Дельф, за травму підколінного сухожилля.

На третьому місці нападник Домінік Калверт Левін, який виділявся в останньому сезоні ФК «Евертон»,в якому забив команду, одного з артилеристів Прем'єр-лігиі закликав до збірної Англії на європейські відбіркові турніри, що прямують до чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Цей англійський гравець пропустив 21 гру для «Toffees».

Четверте місце займає Йеррі Міна, яка отримала делікатну травму квадрицепса правої ноги і вузько переносить його в операційну. Відсутність центрального захисника датується 8 лютого, коли йому довелося виїхати проти Ньюкасла через рецидив травми, яка завадила йому розпочати рік із змагань.

Медичний персоналФК «Евертон»дуже обережно ставився до одужанняМіниі вирішив, що повернеться до тренувань з мінімальними навантаженнями, перш ніж повернутися на тренування першої команди. Загалом у сезоні 2021-2022 років було 20 матчів, які пропустив народився Гуахене , крім відбіркових матчів із національною збірною Колумбії .

Топ-5 закривається португальцем Андре Гомесом, причому зона півзахисту найбільше постраждала в «Тоффі». Кермо був відсутній в 16 іграх. Цей список включає матчі з Прем'єр-ліги, Кубка Англії та Кубка Карабао.

Yerry Mina entre los cinco futbolistas que más partidos se perdieron con el Everton en la temporada por lesión The Athletic

Евертон програв сім ігор і виграв чотири гри. Очікуються матчі за «Евертон» проти: Лестер Сіті, Ліверпуль, «Челсі», «Уотфорд», «Брентфорд», «Крістал Пелес» та «Арсенал». Календар, який непростий, але може позбавити вас від втрати категорії.

Погана кампанія Евертона вже «зловила голову» іспанця Рафи Бенітеса та англійця Дункана Фергюсона, які взяли на себе тимчасовий тренер. Призначення Лемпарда, легенди Челсі і одного з кращих бомбардирів в історії англійської ліги, прибуло, але картина все ще не поліпшується.

Його останній бал з «Toffees» був у Кубку Англії, але в минулому сезоні. Це було 5 лютого 2022 року, коли він забив Брентфорд на 14-й хвилині матчу, цей рахунок став першим в епоху Френка Лампарда в Евертоні. При цьому сім голів від центрального захисника з англійською командою в 86 зіграних матчах.

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