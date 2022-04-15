Хто такий Франциско Мартін Морено, письменник, якого AMLO назвав «класистом»

Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO), президент Мексики, твердо відповів на критику письменника та журналіста Франсиско Мартіна Морено за останні заяви за результатами відкликання Мандато.

Журналіст сказав, маючи пару графіківз даних Національного інституту статистики та географії (INEGI), що «Чимбільше неграмотність, тим більше голосів за Морену».

Морено зустрівся з швидкою відповіддю президента, який опублікував недавнє дослідження, де він входить до числа найбільш прийнятих президентів у світі ,І називається «класист» до письменника.

«Класист Мартіна Морено каже, що мене підтримують лише неписьменні люди в країні, що, до речі, наповнює мене гордістю, оскільки, серед іншого, освіта не така, як культура».

El mensaje al que parece haber respondido AMLO

Морено визнаний одним з найсильніших критиків економічної, політичної та соціальної політики Андреса Мануеля, Четвертої трансформації та Національного руху регенерації (Морена).

У власній біографії на офіційному сайті, де він попередив, що «пише вільно без відкритих або прихованих зобов'язань перед будь-яким головним героєм національного політичного життя».

Він додав: «Він відомий радикалізмом своїх творів, де він записує свої гнівніпогляди, не маючи можливості звинуватити його у приналежності до будь-якого сектору, групи чи партії, які сильно обмежували б його простори вираження».

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

Франциско Мартін Морено народився 4 квітня 1946 року в тодішньому федеральному окрузі, в центрі Мексики. Його академічна підготовка була розроблена в німецькій школі Олександра Фон Гумбольдта.

Більшу частину свого життя він присвятив себе світу писемності, як творця книг та журналіста , що спеціалізується на історичному романі . Деякі прекрасно ототожнюють його з його дебютом, Мексико Негро в 1986 році.

З тих пір, крім тисяч колонок, які він стверджує, що написав для різних національних та міжнародних ЗМІ, він написав ще 22 книги. Серед найбільш визнаних - «Шрами вітру», «Плотські захоплення», «Корабельна аварія Мексики», серед інших.

Серед найважливіших визнань, які отримав мексиканець, Золотий лавр за літературну досконалість був виділений для книги « Шрами вітру в Іспанії», а в Мексиці він був названий Національною премією журналістики протягом 1994, 1995, 1996, 1997 та 1998 років.

No es la primera vez que AMLO se enfrenta a Francisco Martín Moreno FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

Це не перший раз, коли він вибухнув проти Четвертої Трансформації. Наприклад, у квітні 2019 року в інтерв'ю журналісту Хорхе Рамоса він запевнив, що він популістський чоловік, в контексті того, що не зможе продати президентський літак.

І в іншому контексті він запевнив, що його керівництво неправильне, оскільки маси реагують емоціями, а не реакціями, це коли коментують свої популярні консультації.

Також не забувається, коли через інтерв'ю він висловив, що «якби я міг повернутися до часу інквізиції, я б повісив, ні, я спалив кожного з Мореністів живим у столичному зокало», що викликало обурення соціальних мереж.

Uno de los mensajes que el presidente de México dedicó en Twitter al escritor Francisco Martín Moreno

У цьому ж обміні ідеями з журналістами Педро Ферріз де Кон він запевнив, що той, хто проголосував за Морену на проміжних виборах, буде зрадником країни.

«Це робить мене занадто багато, він сіє ненависть, і я збираюся зробити коментар з невеликою глибиною на цю тему. Ніякого ока за око, зуб для зуба, тому що ми всі були одноокі і зубасті. Це любов і мир. Я знаю, що консерватори засмучені, тому що ми трансформуємо Мексику. Вони забувають істотний принцип гуманізму, любові до ближнього», - відповів президент Мексики з цього приводу.

Крім того, у 2017 році Морено написав у колонці El Universal , що «він не голосуватиме за Лопеса Обрадора, оскільки намагатиметься керувати рецептами, знятими з сміттєвого відра історії економічних доктрин, які цілком довели їх закінчення та неефективність».

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