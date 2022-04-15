Насильство в Колімі: Шість людей стратили у Великий четвер

Насильство в Колімі не припиняється навіть на Великдень. Тількицього четверга, відомий як Страсний четвер, був стратою щонайменше дев'яти людей, крім однієї жінки, яка постраждала після збройного нападу. Все відбувалося в різний час.

Поки що державні органи не публікували інформацію щодо фактів, але різні звіти в місцевих ЗМІ, а також офіційні джерела, з якими консультувалася Infobae Mexico, надали детальну інформацію про кожну справу.

Наприклад, у перші години 14 квітня, близько 1:00 ранку, понівечена голова предмета була знайдена на вулиці Лопеса Матеоса, розташованої поблизу площі Пласа-де-Торос-де-Тапейстлс, в муніципалітеті Мансанільо.

Людські останки були поруч із повідомленням про наркотики, приписуване «La Barredora», озброєній руці картеля Сіналоа, яка за допомогою цього зеленого картону попередила картель нового покоління Джаліско (CJNG) та Лос-Чапулінес про роботу на цій території.

Los restos humanos estaban acompañados de un narcomensaje del Cártel de Sinaloa (Foto: Twitter/@Calvarie_Locus)

У перші години також повідомлялося, що чоловіка стратили з вогнепальної зброї під час прогулянки по вулиці Порфіріо Техада, в околицях громади Джала сад, в муніципалітеті Кокіматлан.

Згідно з рахунками інциденту, винуватці їздили на борту транспортного засобу, який жертву парували, щоб стріляти кілька разів, поки він не залишив його мертвим на місці. Негайно відповідальні врятувалися від сцени.

Через деякий час інший предмет був страчений на вулиці Гільєрміна Ахумада, на розі з проспектом Леонардо Браво, дорогами, які знаходяться в мікрорайоні Йозефа Ортіс де Домінгес, в столиці штату.

Нарешті, останній підтверджений напад стався в другій половині дня Страсного четверга, коли була записана Паола Руїс Рамірес, викладач Вищого інституту нормальної освіти в Колімі (Isenco) та дочка покійного журналіста Хорхе Альберто Руїса Чавеса, якого супроводжували ще двоє людей.

Невеликагрупа подорожувала в автомобілі, близько 14:00 годин, на вулиці Сарагоса в районі Еміліано Сапата, недалеко від міського саду, в муніципалітеті Вілла де Альварес. Через те, як вони були страчені, два тіла залишилися всередині коричневого автомобіля Volkswagen Jetta, а інша жертва залишилася лежати в саду.

La violencia en Colima sigue imparable (Foto: Twitter/@DeIntelligencia)

Цішість злочинів були додані дочотирьох, зафіксованих минулої середи, 13 квітня . Про першу подію було повідомлено ввечері, на вулиці Сонора в мікрорайоні Жардінес-дель-Соль, розташованому в східній частині столиці.

У цьому місці під час їзди на мотоциклі загинула 13-річна дівчинка та 23-річна. Місцевіповідомлення преси вказали, що на неповнолітнього та чоловіка напали з іншого транспортного засобу, що рухається. Трагічна подія сталася дуже близько до стику з проспектом Републіка. Органи були передані в судово-медичну службу і Генеральна прокуратура штату Коліма почала перші розслідування.

Другий злочин стався в околицях центрального району Коліми, де чоловік загинув від стрілянини. Повідомлення вказували, що напад стався в районі Ла-Еспанья, на вулиці Хав'єра Міна, де чоловіка нібито застрелили в голову постраждали чоловіки на мотоциклі.

Нарешті, у громаді Джала, в муніципалітеті Кокіматлан, 40-річну особу застрелили. Напад стався на вулиці Порфіріо Тежад , жертву спіймала група озброєних людей, а його тіло лежало на вулиці.

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