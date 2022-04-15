Відео: селянин отримав поранення і без свідомості після зіткнення з поліцією Есмад в Путумайо

Громадська організація повідомила, що в четвер повідомлялося про сутички між селянами та членами Мобільної ескадрильї Національної поліції проти заворушення (Esmad) на тлі зусиль щодо викорінення посівів коки в сільській місцевості муніципалітету Сан-Мігель в Путумайо, де одна людина отримала поранення.

На заході на віртуальному та регіональному мовнику La Puya Radio він розмістив на своїй фан-сторінці Facebook відео у соціальних мережах, яке показує , як після протистояння один із громадян стає без свідомості на підлозі та з травмою голови. Це свідчить про те, що формений персонал надає потерпілому першу допомогу.

На Каракол радіо координатор правозахисної мережі Путумайо Юрій Кінтеро заявив, що чоловіка потрібно поспішати лікуватися в лікарні у відділенні.

«На жаль, в умовах високої присутності поліцейських у супроводі Есмад люди з громади піддалися нападу. Найсерйознішимбуло те, що селянин отримав травму голови, яка була б серйозною, і тому його перевели до муніципалітету Пуерто-Асіс», - повідомив Кінтеро.

На цьому радіо вони консультувалися з відомчою поліцією, але вказали, що поки що вони не будуть коментувати те, що сталося у провадженні.

Цей факт відомий в розпал суперечок щодо армійської операції в муніципалітеті Пуерто-Легізамо (Путумайо), де загинули 11 людей, які військові кажуть, що входять до складу одного з дисидентів вимерлих партизанів FARC, але які, за даними організацій, що захищають права людини і Журналістські розслідування були цивільні особи , які перебували на громадській партії.

У цьому випадку міністру оборони Дієго Молано доведеться відвідати Конгрес Республіки після того, як група конгресменів із Зеленого Альянсу, Списку порядності, Партії громад та Ліберальної партії, серед іншого, подала клопотання про осуд до Палати представників за результатами операція.

Високопоставлений чиновник зазначив, що перед таким політичним контролем є однією з його обов'язків державної посадової особи, саме тому: «Як міністр оборони, ми завжди будемо відвідувати ті сесії політичного контролю, як ми повинні у своїй ролі, з упевненістю, що ми маємо в Колумбії військові сили та поліцейські сили тобто її головна мета — боротися з ворогами країни, щоб забезпечити життя і спокій у будь-якому куточку території».





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