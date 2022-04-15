Відео: DIM не виграє вдома проти 9 Октюбру і дорівнює 1-1 Копа Судамерикана

У ніч на цей четвер, 14 квітня, Deportivo Independiente Medellín ( DIM ) зміг дебютувати вдома на груповому етапі Конмебола 2022 року Copa Sudamericana . Колумбійський представник «другої половини слави» отримав на стадіоні Атанасіо Гірардо клуб 9 de Octubre FC Еквадору.

Поєдинокпочався о 7:30 за колумбійським часом , і це були зарплати обох команд у поєдинкугрупи E , де Інтернасьональ де Порту-Алегрі та Guaireña ФК Парагваю також є:

DIM: 4-4-2 (DT: Хуліо Авеліно Комесанья)

Луїс Васкес; Хуан Гільєрмо Арболеда, Хуан Москера, Андрес Кадавід, німець Гутьєррес; Володимир Ернандес, Девід Лоаїза, Адріан Аррегі, Хаен Пінеда; Лучано Понс, Феліпе Пардо.

9ЖОВТНЯ ФК: 4-2-3-1 (DT: Хуан Карлос Леон)

Хорхе Пінос; Маркос Канга, Кевін Бесерра, Мануель Еразмо Лукас, Геованні Назарено; Хосе Казарес, Ренні Джарамілло; Мауро Да Лус, Денні Луна, Рікардо Філліпс; Ньютон.

Феліпе Пардо спробував гол з-за меж коробки за хвилину 3, але надіслав лівою рукою постріл, який був занадто високим, що не представляв ніякої небезпеки для команди Гуаякіль.

Мета Подерозознову була порушена з раннім голом. Цього разу це була хвилина 5, у наборі дії, зарядженому Денні Луною на задньому пості, і цей центральний захисник Мануель Еразмо Лукас зміг підключитися без позначок у повітрі, щоб забити 0-1 ночі наступним чином :

Мануель Еразмо Лукас забив перший гол матчу на Атанасіо Жирардо після того, як скористався стоп-бальним центром Денні Луни/ (Люб'язність: DirecTV Sports)

Медельїн зміг відреагувати на еквадорський натиск на 9-й хвилині після відскоку від Лучано Понса в серії оборонних помилок еквадорців, коли справа дійшла до очищення м'яча на невеликій площі. ЗагінПайси не відмовився від свого тиску і зумів вирівняти дії вдома наступним чином завдяки нападника Володимиру Ернандесу:

Номер 16 DIM, скористався відскоком, залишеним воротарем Хорхе Піносом після збереження пострілу Лучано Понс/ (Люб'язно: DirecTV Sports)

На 35-й хвилині Феліпе Пардо отримав травму після направлення високої правої руки в область 9 де Октюбри. Колишній гравець «Олімпіакос» взяв аддуктора і відразу ж попросив тренерський штаб про зміну. На його місце нападник Брайан Кастрільон увійшов через хвилину.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: