Ванесса Теркс нервує наживо, коли його запитують про Хуана Шепута: «Ми щасливі»

Флірти між Ванессою Теркес таХуаном Шепутом тривають, хоча жоден з вони наважуються підтвердити, що зустрічаються або в офіційних стосунках. Протягом цього четверга, 14 квітня, видання програми En Boca de Todos актриса була гостею і не могла ухилятися від питань про колишнього міністра.

Хоча радіомовник продовжує грати таємницю про те, чи є у неї роман з політиком, ведучий Тула Родрігес і Maju Mantilla не упустила можливості її присутності в журналі, щоб запитати, чи вона зараз закохана.

«Ти закоханий чи ні друг?» сказалаexvedette і на що Ванесса відповіла, що вона щаслива. «Я щаслива, сестра. Як ти бачиш мене, що ти мене знаєш?» ,відповіла вона, але її відповіді було недостатньо для колишньої королеви краси, яка хотіла дізнатися більше.

«Чи відчуваєте ви, що вже пізнаєте його краще, і він вас більше приваблює?» ,Маджу запитав, викликаючи мовчання на знімальному майданчику, а пізніше крик нервозності від колишнього кандидата на з'їзд.

У той час саме Рікардо Рондон продовжував консультуватися з ним щодо політика. «В який момент ти з ним?» Швидко Ванесса Теркес сказала: «У той час, коли ми дуже щасливі».

Нарешті, вона запевнила, що не знає, що може статися в майбутньому; однак вона зазначила, що її сьогодення сповнене хороших речей, які зберігають її щасливою.

«Я не можу передбачити майбутнє. Мійподарунок сповнений щастя, прихильності, любові, знань, навчання, яскравості»,- сказала вона з посмішкою на обличчі.

Згадаймо, що чутки про можливий роман почалися, коли шоу Amor y Fuego представив кілька відео у серпні 2021 року, де обидва вони ходили разом, а потім ділилися часом до пізньої ночі.

Так само журнал Willax TV почав поширювати деякі образи, які могли б стосуватися актриси та політика. Однаквсе, здається, вказує на те, що поки вони знайомляться один з одним, і обидва не соромляться хвалити один одного, коли його запитують про їхній підхід.

Ванесса Теркс нервує жити, коли її запитують про Хуана Шепута. ВІДЕО: Америка ТВ

ХУАНШЕПУТ ЕЛОГІЯ А ВАНЕССА ТЕРКЕС

ХуанШепутсів у програмі Amor y Fuego, щоб висловити свою думку щодо політичної та соціальної ситуації, яку пережила наша країна через зупинка перевізників і заходи, вжиті Педро Кастільо 5 квітня.

Однак господарі журналу скористалися його присутністю, щоб проконсультуватися з ним щодо його підходу до актриси, оскільки не один раз їх бачили разом. Зіткнувшись з цим, колишній міністр мав для неї лише слова похвали.

«Ванесса - неординарна людина, у нас дуже красномовна дружба. Це людина, яка дуже прив'язана до соціальних причин, споживає значну частину свого життя, має величезне бажання вчитися, це дійсно чудовий досвід», - сказав політик.

«Ви повинні бути в курсі рішень, які ви приймаєте в майбутньому (...) Ванессамає надзвичайний курс, як в області акторської майстерності, що є однією з її пристрастей, так і в області соціальних причин. Унього є громадська організація, і я думаю, що будь-яке рішення, яке він приймає, щоб отримати своє життя на шляху, піде для нього дуже добре», - додав він.

Хуан Шепут був політичним аналітиком на шоу Amor y Fuego, де він консультувався про його стосунки з Ванессою Теркес.

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