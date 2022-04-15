Уругвай: колишнього кандидата в мери засудили 9 місяців в'язниці за домашнє насильство

Колишній кандидат в мери від департаменту Пайсанду, на заході Уругваю, був засуджений за злочини домашнього насильства щодо дружини та сина та незаконне володіння вогнепальною зброєю. Чоловік, про який йде мова, є членом Національної партії (партії, до якої належить президент Лакалле Поу) і колишній мер міста Кебрачо Маріо Бандери.

Після угоди між його захистом та прокуратурою Бандері доведеться відслужити дев'ять місяців в'язниці з випробувальним терміном та трьома місяцями роботи громади, повідомив прокурор справи Карлос Мотта газеті El País.

Вам також доведеться пройти психологічне лікування і буде прикріплена електронна щиколотка. Якщоу відомстві немає пристроїв, Бандери будуть триматися під вартою поліції, як диктує протокол.

Однак міра опіки навряд чи відбудеться через розширення бюджету на електронні щиколотки на 4 мільйони доларів, придбати на 50% більше щиколоток у 2020 році, додавши 1500 пристроїв для всієї країни до кінця цього року.

За словами прокурора, під час слухання націоналіст «визнав факти, що у нього стався сплеск, що він перевищив сказані ним словесні вирази, і що це вплинуло на жертву». Мотта також запевнив, що колишній кандидат і колишній мер поїдуть жити на ферму, яка належить йому за межами міста Пайсанду, столиці департаменту. Це означає, що він знаходиться приблизно в 70 кілометрах від дружини і сина.

Зі свого боку, начальник поліції Пайсанду Едуар Альвес заявив, що Бандеру заарештували в середу ввечері, і що скаргу подала його дружина , яка є директором фінансів мерії Пайсанду Андреа Боттеш. Поліцейський підтвердив, що в будинку Бандери було виявлено вогнепальну та лопаткову зброю, які не були заявлені і не оформлені.

Скарга була подана після «спалаху» колишнього кандидата, де він здійснив словесне та психологічне насильство по відношенню до свого партнера, сказав Мотта. Згідно з офіційними даними, Бандера перерізав рослину, килим на сходовій клітці і штори кімнати в його будинку ножем як форму загрози. Утой час дружина вирішила зробити гаманець і піти з сином. Вона попросила друга забрати її, і саме тоді вона подала скаргу до штаб-квартири Пайсанду.

En un arrebato, Mario Bandera cortó con un cuchillo una planta, la moquette de la escalera y las cortinas de una habitación de su casa como forma de amenaza

З іншого боку, адвокат з захисту Бандери під час слухання заперечував, що між парою були епізоди фізичного насильства.

Маріо Бандери має довгу кар'єру в рамках Національної партії в Уругваї. Під час муніципальних виборів він був обраний мером міста Кебрачо в 2010 році. Улютому 2015 року він звільнився з цієї посади, щоб балотуватися на перевибори, і того ж дня він вступив на посаду мера Пайсанду, постачаючи Бертілу Бентоса, який пішов у відставку, щоб балотуватися на себе.

На виборах у травні 2015 року він був переобраний мером муніципалітету Кебрачо, припускаючи, що липня 10, 2015. Саме в місяці з травня по вересень 2020 року він змагався як кандидат в мерію Пайсанду, а другий за кількістю голосував білий кандидат (як називаються члени Національної партії) вийшовза нинішнім мером Ніколасом Олівера.

До скарги він був найнятий радником Адміністративної комісії річки Уругвай (CARU).





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