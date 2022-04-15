Україна виявила понад 900 тіл мирних жителів, загиблих після виходу Росії з Київської області

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A local resident walks with a bicycle past bodies of civilians killed during Ukraine-Russia conflict near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Понад 900 цивільних тіл було виявлено в регіоні, що оточує українську столицю Києва після виведення російських військ, більшість з них з вогнепальними пораненнями, повідомила поліція в п'ятницю, що свідчить про те, що багато людей були «просто страчені».

Кількість загиблих вдвічі більше, що оголосила українська влада майже два тижні тому.

Начальник Київської обласної поліціїАндрій Небитовзаявив, що органи були покинуті на вулицях або дали тимчасове поховання. Він навів дані поліції, що свідчать про те, що 95% загинули від вогнепальних поранень.

«Отже, ми розуміємо, що в умовах (російської) окупації людей просто стратили на вулицях», - запевнив Небитов.

З кожним днем знаходять все більше тіл, під завалами і в братські могили, додав він. Він розповів, що найбільшу кількість жертв знайшли в Бучі, де їх було понад 350.

Una mujer en medio de los destrozos en Bucha, cerca de Kiev ((AP /Rodrigo Abd) AP

За словами Небитова, працівники державної служби в Бучі збирали і поховали тіла в передмісті Києва, поки воно залишалося під російським контролем. Російські війська, додав він, «переслідують» людей, які висловлювали сильні проукраїнські погляди.

Тим часом Міноборони Росії пообіцяло збільшити ракетні атаки на українську столицю у відповідь на нібито українську агресію на російській території, зловісне попередження, яке прийшло після втрати свого флагмана в Чорному морі.

Загроза ескалації атак на українську столицю виникла після того, як російські чиновники звинуватили Україну у пораненні семи осіб і завдали шкоди близько 100 житлових будинків авіаударами в Брянську, регіоні, що межує зУкраїною. Влада в іншому прикордонному регіоні Росії також повідомила про обстріл українських військ у четвер.

«Кількість і масштаби ракетних атак по об'єктах в Києві посиляться у відповідь на націоналістичний режим в Києві вчинення будь-якого теракту або диверсії на російську територію», - заявив прес-секретар Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Росія видала попередження, оскільки продовжує готувати новий наступ на сході України. Тим часом жителі побитого міста Маріуполя, на південному сході країни, повідомили, що бачили, як російські солдати викопували тіла.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante para las Relaciones Exteriores de la UE, Josep Borrell, visitaron Bucha la semana pasada (EUTERS/Valentyn Ogirenko) REUTERS

У Києвівідновлення бомбардування могло означати повернення зенітних сирени, які були почуті в перші дні вторгнення і страшні ночі притулку на станціях метро.

Устолиці з'явилися боязкі ознаки довоєнного життя , після того, як російські війська не змогли захопити місто і відійшли зосередитися на сході України, залишивши після себе докази можливих військових злочинів.

Українські чиновники не підтвердили атаки на цілі в Росії , а звіти російської влади не могли бути самостійно перевірені.

Однак Україна напередодні заявляла про напад на великий московський військовий корабель. Якщоце правда, напад в середу на керований ракетний корабель Москва, названий на честь російської столиці, представляв би значну перемогу для України і символічну поразку для Росії.

У США вважають, що російський військовий корабель, який затонув напередодні в північному Причорномор'ї , постраждав щонайменше одна українська ракета , як стверджував київський уряд, запевнив у п'ятницю високопоставлений чиновник оборони США.

Високопоставлений чиновник оборони США, який висловився за умови неідентифікованого коментувати оцінку спецслужбами, додав, що московський корабель в середу постраждав щонайменше одна, і, ймовірно, дві ракети «Нептун», які спричинили велику пожежу на борту корабля. Офіцерне запропонував додаткових подробиць, крім того, що США вважають, що росіяни зазнали деяких жертв на борту корабля.

Військовий корабель затонув під час буксирування в порт в четвер після того, як зазнав серйозних пошкоджень. Москвавизнала пожежу на борту, але не напад.

Hundimiento del Crucero General Belgrano

Москва мала потужність для 16 крилатих ракет далекої дальності. Якщо атаки українських військ потрапили на корабель, то, швидше за все, це найбільший військовий корабель, затонув у бою з 1982 року. Британськийпідводний човен торпедували крейсер ВМС Аргентини під назвою генерал Бельграно під час Фолклендської війни, убивши більше 300 моряків.

Затонання російського корабля значно знижує наступальну спроможність Росії в Чорному морі. Аналітики розходяться в думці щодо важливості події для перебігу війни. У будь-якому випадку, втрата вважалася емблематичною долі Москви в семитижневому вторгненні, широко розцінювалася як історична помилка після виходу з Київської області та більшої частини північної України.

«Флагманський» російський військовий корабель є гідним місцем для дайвінгу. Тепер у нас є ще одне місце для занурення в Чорне море. Ми обов'язково відвідаємо аварію після нашої перемоги у війні», - заявив міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю в хвастощі.

У своєму пізньому нічному виступі у четвер президент України Володимир Зеленський розповів українцям, що вони повинні пишатися тим, що вони пережили 50 днів під російським нападом, коли окупанти «дали нам максимум п'ять».

Попередження Росії про відновлення авіаударів не завадило киянам скористатися сонячним і трохи теплішим весняним днем, коли наближалися вихідні. Більшелюдей, ніж зазвичай, вийшли на вулиці в п'ятницю, вигулюють собак, катаються на електричних скутерах і гуляючи рука об руку.

(З інформацією з AP)

Продовжуйтечитати: