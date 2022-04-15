Двоє неповнолітніх загинули після аварії причепа в Наяріті; водій втік

Соціальні мережі повідомили про насильницький інцидент на дорозі в Наяріті, де постраждали кілька людей, і навіть говорили про летальні випадки. Владазібралася на місці події.

У заяві Генеральна прокуратура штату Наяріт повідомила, що отримали екстрений виклик до 911, де вони повідомили, що вантажний автомобіль тракторного типу, гальма якого, імовірно, вийшли з ладу , потрапив в кілька автомобілів, які були на місці події. В результаті кілька людей отримали поранення і підтверджено численні матеріальні збитки.

Інцидент стався в другій половині дня четверга, 14 квітня 2022 року, приблизно о 13:00 на кілометрі 145+300 шосе Гвадалахара Тепік, на висоті Казета-де-Кобро, розташованого в муніципалітеті Санта-Марія-дель-Оро.

За словами влади, збиток почався з тягача Kenworth, моделі 2008 року, білого кольору, завантаженого металевими балками, позначеними назвою Viga, S.A. de C.V., нібито відповідальний за пов'язані з цим збитки.

Крім того, автомобіль марки Chevrolet Trax, червоний колір, модель 2013 року, з номерними знаками штату Сіналоа; автомобіль марки Toyota, тип Hilux redilas, модель 2017 року, колір сірий, з номерними знаками штату Халіско; автомобіль марки Chevrolet, тип пікапа, суббренд Колорадо, модель 2017, колір сірий, з номерними знаками штату Ідальго; транспортний засіб марки Honda, модель 2007, колір синій, з номерними знаками штату Халіско.

З боку екстрених служб, вони зазначили, загалом для отримання медичної допомоги було негайно передано 11 постраждалих осіб, які були допущені до лікарень Пуерта де Йерро та клініки №1 Мексиканського інституту соціального забезпечення (IMSS) в Наяріті.

На жаль, також повідомлялося про загибель двох неповнолітніх. В першу чергу, на асфальтованій стрічці розташовувалося мляве тіло дитини до 11 років чоловічої статі і стримана ідентичність.

Розслідування експертів, які зібралися в районі аварії, вказали на те, що неповнолітній їздив у ліжку вантажівки Toyota redilas, і в момент удару, за прогнозами, він втратить життя на місці.

Guardia Nacional carreteras se dio cita en la zona de los hechos(Foto: Twitter/@GN_MEXICO_ )

Так само повідомляється про смерть дівчини віком до п'яти місяців, жіночої статі та стриманої ідентичності, яка втратила життя під час отримання медичної допомоги. Транспортнийзасіб, в якому він їхав, досі не повідомлялося.

У районі також були присутні агенти Національної гвардії автомобільних доріг, які, серед іншого, надавали підтримку у забезпеченні місцевості, русі, допомозі постраждалим людям. До8:30 вечора вони повідомляли про переривчасте закриття обігу на касі збору.

Нарешті, внаслідок аварії двоє людей були зареєстровані без життя, постраждали десять осіб, п'ять транспортних засобів, які беруть участь у пошкодженні та дві кабінки постраждали. Водій, відповідальний за інцидент втік, і поки про його арешт не повідомлялося.

«Розслідування цієї нещасної події тривають, і її результати будуть оприлюднені, коли це доречно», - підсумувала влада.

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