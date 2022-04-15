Двоє неповнолітніх загинули після аварії причепа в Наяріті; водій втік

Соціальні мережі повідомили про насильницький інцидент на дорозі в Наяріті, де постраждали кілька людей, і навіть говорили про летальні випадки. Владазібралася на місці події.
У заяві Генеральна прокуратура штату Наяріт повідомила, що отримали екстрений виклик до 911, де вони повідомили, що вантажний автомобіль тракторного типу, гальма якого, імовірно, вийшли з ладу , потрапив в кілька автомобілів, які були на місці події. В результаті кілька людей отримали поранення і підтверджено численні матеріальні збитки.
Інцидент стався в другій половині дня четверга, 14 квітня 2022 року, приблизно о 13:00 на кілометрі 145+300 шосе Гвадалахара Тепік, на висоті Казета-де-Кобро, розташованого в муніципалітеті Санта-Марія-дель-Оро.
За словами влади, збиток почався з тягача Kenworth, моделі 2008 року, білого кольору, завантаженого металевими балками, позначеними назвою Viga, S.A. de C.V., нібито відповідальний за пов'язані з цим збитки.
Крім того, автомобіль марки Chevrolet Trax, червоний колір, модель 2013 року, з номерними знаками штату Сіналоа; автомобіль марки Toyota, тип Hilux redilas, модель 2017 року, колір сірий, з номерними знаками штату Халіско; автомобіль марки Chevrolet, тип пікапа, суббренд Колорадо, модель 2017, колір сірий, з номерними знаками штату Ідальго; транспортний засіб марки Honda, модель 2007, колір синій, з номерними знаками штату Халіско.
З боку екстрених служб, вони зазначили, загалом для отримання медичної допомоги було негайно передано 11 постраждалих осіб, які були допущені до лікарень Пуерта де Йерро та клініки №1 Мексиканського інституту соціального забезпечення (IMSS) в Наяріті.
На жаль, також повідомлялося про загибель двох неповнолітніх. В першу чергу, на асфальтованій стрічці розташовувалося мляве тіло дитини до 11 років чоловічої статі і стримана ідентичність.
Розслідування експертів, які зібралися в районі аварії, вказали на те, що неповнолітній їздив у ліжку вантажівки Toyota redilas, і в момент удару, за прогнозами, він втратить життя на місці.
Так само повідомляється про смерть дівчини віком до п'яти місяців, жіночої статі та стриманої ідентичності, яка втратила життя під час отримання медичної допомоги. Транспортнийзасіб, в якому він їхав, досі не повідомлялося.
У районі також були присутні агенти Національної гвардії автомобільних доріг, які, серед іншого, надавали підтримку у забезпеченні місцевості, русі, допомозі постраждалим людям. До8:30 вечора вони повідомляли про переривчасте закриття обігу на касі збору.
Нарешті, внаслідок аварії двоє людей були зареєстровані без життя, постраждали десять осіб, п'ять транспортних засобів, які беруть участь у пошкодженні та дві кабінки постраждали. Водій, відповідальний за інцидент втік, і поки про його арешт не повідомлялося.
«Розслідування цієї нещасної події тривають, і її результати будуть оприлюднені, коли це доречно», - підсумувала влада.
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