Трьох осіб, засуджених за вбивство дитини та затримання ще одного неповнолітнього в Толімі

Перший випадок стався в Ібаге 21 жовтня 2020 року, в розпал акту нетерпимості, як Даніеля Маурісіо Маламбо, 13 років, звинувачував Луїс Фернандо Рамірес Фернандес, 19 років, тому що він не хотів розкривати йому місцезнаходження своєї сестри, яка нібито була в дитині додому. Рамірес чекав, коли немовля піде і вивезе сміття зі свого будинку, розташованого в мікрорайоні Санта-Крус: коли він це помітив, він неодноразово носив його ножем. Його травми спричинили його смертні моменти пізніше в клініці Толіма.

ЛуїсФернандо Рамірес Фернандес був засуджений до 25 років інтрамурального ув'язнення за злочин загострення вбивства, запевнивСекційне управління прокурорів Толіми.

Другий випадок стосується Луїса Альберто Дази та Естівен Раміреса Пулідо, у заходах, що сталися 29 вересня, коли вони провели 12-річного хлопчика, в житловому комплексі, також, в Ібаге.

За словами влади, підсудних потрапили в флаггрант, поки вони тримали неповнолітнього у власному будинку, щоб пограбувати його житло. Їм вдалося увійти в приміщення обманом і скориставшись тим, що він обійшовся без компанії будь-якого дорослого. За даними судового органу, один із засуджених намагався задихнути неповнолітнього, а інший ліпив гроші та/або цінності по всьому будинку. У цьому випадку їм вдалося вкрасти 6 мільйонів песо.

ЛуїсАльберто Даза та Естівен Рамірес Пулідо були засуджені до 13 років та 10 місяців в'язниці за злочини: замах посилили вбивство та посилили кваліфіковану крадіжку.

Ці події та інші, зафіксовані в столиці Толіми, мають громадян з найвищими показниками сприйняття невпевненості в останні роки. Але, за словами мера Ібаге Андреса Хуртадо, місто стає все більш безпечним, якщо порівнювати цифри з показниками попередньої адміністрації на чолі з Гільєрмо Альфонсо Джарамільо. Згідноз опитуванням Citizen Perception, Ібаге, Комо Вамос, 67,5% респондентів сказали, що вони невідчувають ніякої безпеки, 17,6% кажуть, що вони невпевнені, а 14,9% мають спокій бути в безпеці.

Місяць тому союз таксистів міста попросив столичну поліцію та секретаря мобільності «важко» зі злочинцями та незаконністю. Один з водіїв сказав, що щодня жертвами крадіжки стають від 3 до 4 колег.

Насправді, минулого року Національний адміністративний департамент статистики DANEзарахував Ібагудо третього міста з найвищим рівнем віктимізації в країні. Наприклад, в індексі крадіжки осіб, виміряних в 13 містах, столиця Толіма посіла четверте місце, показавши незначне збільшення її чисельності, в порівнянні з попередніми роками.

Крім того, за цією статистикою музична столиця Колумбії посіла друге місце з найвищим рівнем вимагання та спроби.

З іншого боку, і будучи великою турботою для міста, це оцінка, зроблена директором DANE Хуаном Даніелем Ов'єдо, де він запевнив, що Ібагі буде містом з найвищим рівнем молодіжного безробіття. Крім того, за словами чиновника, ця столиця є однією з 5, де часто зустрічаються високі показники безробітних людей. Це вражає, оскільки саме ця ситуація також викликає рівень бідності, які стрімко зросли в останні роки.

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