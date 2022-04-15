Ось як регіональна вершина та тарілка працюватимуть 17 квітня після повернення до Боготи

Як це прийнято з початку цього року, коли є святковий міст, дохід Боготі здійснюється за міркою пікової та регіональної тарілки. Цеобмеження, яке було встановлено спільно між окружної мерією та урядом Кундінамарки, щоб уникнути заторів на дорогах для в'їзду до столиці.

Нещодавно мерія Боготи оголосила, що цей захід буде діяти в неділю, 17 березня,коли більшість столичних жителів повернуться до міста після великодніх свят.

Таким чином, у Великодню неділю до полудня всі транспортні засоби зможуть в'їхати до міста, з 12 години до 16:00 транспортні засоби з обробленими пластинами в парній кількості увійдуть до столиці країни. З 16:00 до 20:00 дозволено в'їзд автомобілів, номерний знак яких закінчується непарними номерами.

Починаючи з 8 вечора, проїзд знову буде включений для всіх транспортних засобів, які бажають в'їхати в Боготу незалежно від номера, на якому закінчується їх номерний знак.

Примітно, що паралельно з обмеженням в'їзду до міста місцева влада здійснить оборотну гонку Сьомої гонки з 245-ї вулиці та 180-ї вулиці, між 14:30 та 20:00.

Вхіднімаршрути, де застосовуються регіональні вершини та таблички

Обмеження руху піковими та регіональними таблицями діятиме у Великодню неділю (17 квітня) у дев'яти коридорах, що в'їжджають до міста. Бігунами є:

-Північна автомагістраль: від платних Анд до північного порталу системи ТрансМіленіо, в північно-південному напрямку

-Південна автомагістраль: від муніципального кордону Соача до проспекту Бояка, південь/північ

-Авеню Центенаріо (13-а вулиця): від річки Богота до авеню Сьюдад-де-Калі (проспект Каррера 86), у західному східному напрямку

-80-а вулиця авеню: від моста Гуадуа до 80-го порталу системи TransMilenio, в західно-східному напрямку

-Авеніда Каррера 7: від 245-ї вулиці до 183-ї вулиці, північ/південь

-Авеню Boyacá через al Llano: від алжирського тунелю Duran Quintero до старої дороги до Ллано, південний/північний напрямок

-Віа Суба Кота: від річки Богота до вулиці 170, північ/південь напрямку

-Віа-ла-Калера: від платних Патіос до проспекту Каррера 7, схід-захід напрямок

-Вія до Чоачі: від дороги до Монсеррата до проспекту Черкунвалар, у напрямку схід-захід

Винятки, які не поширюються на регіональну пік і табличку

МеріяБоготи нагадала, що винятки для обігу солідарності піко та дошки, обміну автомобілями та медичним персоналом не є дійсними для цього заходу, який дійсний для мостів для відпочинку, що мають дохід до столиці.

Слід нагадати, що штрафи за недотримання пікової та табличної заходи передбачені в Національному кодексі дорожнього руху за порушення C.14: «Транзит через обмежені ділянки або часом заборонений компетентним органом». Штраф - це 2022 рік у 468 500 песо. Крім того, транспортний засіб буде знерухомлений.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



