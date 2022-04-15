Вони знайшли Ваню в цілості й схоронності; вона зникла в Істапалапі

Генеральнапрокуратура Мехіко (FGJCDMX) повідомила, що Ваня Баррон, 26-річна дівчина, про яку повідомили, що зникли безвісти в мерії Істапалапа , вже був живий .

Лаура Хуарес, мати 26-річного віку, також повідомила про появу молодої жінки через соціальні медіа.

«Зрадістю повідомлю, що мого Ваню вже знайшла прокуратура, близько години тому. Дякую кожному з вас за ваші токени прихильності, підтримки та солідарності, те, з чим мені нема чого платити. Дякую, дякую», - пояснив він.

Vania Barrón fue localizada un día después de ser reportada como desaparecida. (Foto: Twitter/ FGJCDMX)

За словами матері Вані, молода жінка вийшла в середу ввечері, щоб зважити себе, а потім займатися спортом у парку, розташованому в мікрорайоні Сан-Мігель Теотонго.

Мати пояснила, що, оскільки вона зазвичай бігала в Утопії Теотонго, де відвідувачі повинні зареєструватися, вона пішла шукати її на місці, але вони не записали його, тому вона хвилювалася.

Зі свого боку, прокуратура повідомила, що вона розташувала Ваню «в цілості й схоронності» і що їй надають юридичну та психологічну підтримку.

Foto: FGJCDMX

Для того, щоб його знайти, влада провела інституційне опитування, в якому брали участь елементи слідчої поліції (PDI) та відділення були передані до С-5, Прокурора з торгівлі людьми та прокурору з розслідування злочину сімейного насильства.

Вони детально описали, що, за словами молодої жінки, її відсутність була добровільною , і це не її намір повернутися додому.

Familiares y amigos de Sofía, joven de 17 años víctima de feminicidio, exigieron justicia en su caso. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Минулої середи родичі та колеги Софії Моралес, студентки Національної підготовчої школи № 4 UNAM, пройшли марші в Мехіко, щоб вимагати справедливості після смерті 17-річної дівчини.

Від еспланади Зокало протестувальники вимагали роз'яснення того, що сталося в барі Marvelou s,розташованому в районі Докторес, мерії Куаутемока, куди поїхали святкувати Софія та троє інших друзів. У закладі їх нібито перепирали через випиті напої.

Через кілька хвилин феміністичного активіста доставили екстрені сили в лікарню, не проявляючи життєвих ознак.

«Ми все ще чекаємо токсикологічних результатів, ми все ще чекаємо свідчень та інформації. Я не хотів би перешкоджати розслідуванню, тому що це також наш обов'язок як громадян дати владі вотум довіри. Мені подобається вірити, що через це можуть бути зміни, можливість владі зробити свою роботу найкращим чином», - сказав Даніель Моралес Лопес, брат Софії.

Daniel Morales, hermano mayor de Sofía, exigió justicia por la muerte de la joven quien había acudido a una fiesta en la colonia Doctores de la Ciudad de México. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

У першу чергу влада підійшла до події, щоб розслідувати його як протиправну смерть. Однак, після скарг, Генеральна прокуратура Мехіко виправила і нарешті вказала, що справа буде розслідувана за протоколом феміцидів .

«Розслідується смерть підлітка, тіло якого знаходилося на вулицях мікрорайону Докторес, мерії Куаутемок. Таким чином, співробітники Спеціалізованої прокуратури з розслідування злочину феміциду, загальної координації розслідування гендерних злочинів та догляду за жертвами, а також у тісній співпраці з елементами слідчої поліції», - повідомили в агентстві.

Протест настав через день після того, як президент Андрес Мануель Лопес Обрадор дав щоквартальний звіт свого четвертого року на посаді, в якому він визнав збільшення випадків феміцидів на 15% . Зіткнувшись з цим, він звинуватив, що це, мабуть, «не кваліфікується як зараз». Президент підкреслив, навпаки, загальне зменшення 9 з 12 злочинів, які мають найбільший вплив на країну.

«Нам може знадобитися більше часу, щоб утихомирити країну, але найвірніша формула - відвідувати фонд. Всі ці зусилля для досягнення миру проводилися без порушень прав людини, без залучення збройних сил до масових вбивств, без вчинення тортур, без вимушених зникнень і позасудових страт, як це було раніше», - сказав він.

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