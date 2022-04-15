США запевнили, що потоп московського військового корабля є «важким ударом» для Росії

El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021. REUTERS/Alexey Pavlishak

Потоплення військового корабля Москва в четвер після того, як він був охоплений пеклі, стало «великим ударом» повійськово-морських силах Росії в Чорному морі, повідомили в Пентагоні в четвер.

Ракетний крейсер, що керований, занурився в бурхливе море після пошкодження вогнем під час військової операції Росії в Україні, повідомили в Міноборони Москви.

Але Україна заявила, що корабель був вражений ракетним обстрілом.

«Це великий удар по Чорноморському флоту, це... ключова частина його зусиль по виконанню якогось морського панування в Чорному морі», - заявив CNNречник Пентагону Джон Кірбі.

«Це вплине на їхні можливості».

Кірбі заявив, що США не змогли підтвердити точну причину зникнення корабля.

«Ми також не можемо спростувати українську сторону цього», - додав він. «Це, безумовно, правдоподібно і можливо, що насправді його вдарили ракетою Нептуна або, можливо, більше».

(З інформацією від AFP)

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