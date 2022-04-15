Шокуючий момент, коли транспортний засіб вдарило блискавкою по американській трасі

A автомобіль є вплив на a освітлення в в дорога

Коли фотограф і гонитель шторму Кріс Ріске та його друг, Море Пі, вийшли на пошуки зображень для свого каналу YouTube, вони не уявляли, що стануть частиною новин у власних записах.

« Це божевільний один раз в житті образ автомобіля, який вражений блискавкою !» також описав ютубер при презентації своєї публікації.

На відео ви можете побачити, як Кріс був припаркований на узбіччі дороги, в місті Гілмор-Сіті, в штаті Айова. У той час як інший транспортний засіб, Toyota Prius, був вражений спалахом під час маневру в штормі.

«Історія: Мій друг був вражений блискавкою 12 квітня 2022 року в Айові під час штормової погоні. Вінпросто знімався в тому напрямку, коли це сталося», - пояснив він також внизу відео на своєму каналі.

Хоча на перший погляд момент практично непомітний, при відтворенні на більш повільній швидкості відео чітко видно, як блискавка вражає задню частину даху автомобіля.

Розряд залишає після себе деякі іскри, які потрапляють на тротуар і трохи диму на даху автомобіля, який швидко зникає.

«Боже мій, Боже мій», - це єдине, що фотограф вдається сказати, поки він несподівано записав те, що сталося.

Незважаючи на дивовижне зображення, водій транспортного засобу був неушкоджений, повідомляє youtuber.

«Ваш автомобіль був знерухомлений і все ще працює. БОЖЕВІЛЬНИЙ!» Він сказав, щоб завершити свою історію.

СМЕРТЬВ ДОМАШНІХ УМОВАХ

Цього тижня 20-річна жінка померла в Арканзасі після того, як дерево впало на її будинок, коли сильні шторми потрапили в штат , і можливий торнадо розірвав дахи будинків Алабами, заявили чиновники.

Смерть жінки сталася в середу в рамках багатоденного спалаху негоди, що спричинило смерчі, сильні вітри та величезний град у частинах центральної та південної Сполучених Штатів.

Можливий торнадо розірвав дахи будинків в громадському житловому співтоваристві і бризкав сміття на автомобілі в середу ввечері в сільській місцевості графства Грін, штат Алабама, приблизно в 90 милях на південний захід від Бірмінгема. Біллі Хікс, який живе в цьому районі, розповів WBMA-TV , що він лежав, коли почув порив вітру, який тривав лише кілька секунд.

«Я підскочив і одягнув одяг, одягнув взуття, коли вона закінчилася. Я підійшов до бічних дверей і подивився через вулицю. Я знав, що щось вплинуло на всі ці будинки», - сказав Хікс, який сідав у його машину, щоб шукати сусідів.

Що стосується смерті в Арканзасі, жінка померла, коли дерево звалилося над її будинком в Різоні незабаром після 4:30 вечора в середу, знерухомляючи її на дивані, повідомив Стівен Макклеллан, координатор управління надзвичайними ситуаціями округу Клівленд. Рісон знаходиться приблизно в 55 милях (90 кілометрів) на південь від Літл-Рок.

(З інформацією з AP)

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