ВМС захопили галони палива і тонни цементу в річках Нечі і Магдалена

Цього четверга, під час проведення операцій з реєстрації та контролю річок, ВМС Колумбіїразом з Національною армієювдалося вилучити 14 790 галонів палива та 7,5 тонни цементуна річках Нечі та Магдалена.

Інцидент стався в околицях муніципалітетів Гамарра (Сезар), Нечі (Антіокія) та Маганге та Моралес (Болівар), де було розміщено 11 709 галонів дизельного палива та 3 081 галонів бензину.

Крім того, в околицях муніципалітету Моралес (Болівар), на річці Магдалена, в тому ж притоці було вилучено 3500 кілограмів сірого цементу, а в околицях муніципалітету Гамарра (Сезар)вилучено 4000 кілограмівтакого ж матеріалу.

У прес-релізі ВМС повідомили, що під час перевірок, проведених на судах типу вантажовідправників, члени екіпажу не пред'явили Сертифіката нерепортажу на торгівлю наркотиками , тому матеріал був конфіскований та наданий компетентним органам у цих муніципалітетах. В ході операцій уловів не було.

La Armada lo publicó en sus redes. Foto: Twitter @ArmadaColombia

ВМС також продовжуватиме проводити спільні операції з контролю та інспекції річок, щоб заперечувати використання річок для незаконної діяльності, гарантуючи спокій і безпеку жителів регіону.

Було оголошено, що під час операцій в Колумбійському Тихоокеанському регіоні вилучено майже 900 кілограмів акули, охоронюваного виду, рибальство яких, промислове та кустарне, заборонено по всій країні.

900кілограмів вилучили за дві операції.

Першезахоплення було досягнуто під час морської патрульної роботи, проведеної береговою охоронною станцієюБаїя Солано , де рибальський човен, який мав проблеми у своїй рушійній системі, знаходився в 20 морських милях від міського району Баїя-Солано, який мав проблеми в його рушійної системі та згідно з тим, що заявили його члени екіпажу, два дні тому були в дивізі.

Знайшовши його, персонал ВМС буксирував рибальський човен до причалу берегової охорони Баїя-Солано, де «перевірили стан здоров'я членів екіпажу, які знайшли їх у хорошому стані. Згодом, за координацією з посадовими особами Національного управління аквакультури та рибальства (AUNAP) та Регіональної автономної корпорації сталого розвитку Чоко (Codechocó), була проведена інспекція, в якій сумка з 15 плавцями та сім акул вагою близько 200 кілограмів було знайдено».

З іншого боку, друге захоплення було досягнуто під час планового огляду, також у Баїїсо Солано, в якому формени військово-морського флоту виявили човен, «в якому було знайдено 30 акул без голів або плавників, вагою приблизно 700 кілограмів».

Варто пам'ятати, що Постановою 281 від 2021 року встановлено заходи щодо захисту та збереження акул, морських променів та химер у Колумбії «ці види представляють екологічне значення для підтримки здоров'я морів та океанів національної території, саме тому їх промисел а маркетинг заборонений».

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