Subvariants of Ómicron BA.4 and BA.5: WHO explained whether they are more severe or more transmissible than the previous ones

Хоча кількість випадків людей із COVID-19 та смертю останнім часом скоротилася, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) уважно стежить за еволюцією коронавірусу та поява варіантів і їх субліноїмови. Ómicronвсе ще є домінуючим у світі, і останнім часом були виявлені його підсліни BA.4. та BA.5 , які, за даними агентства охорони здоров'я Організації Об'єднаних Націй, не означають, що вони породжують більш серйозні випадки або є більш трансмісійними, ніж інші підваріанти, які вже просунулися в своєму зверненні.

Минулого тижня було найнижчу кількість смертей від COVID-19 з перших днів пандемії, за даними ВООЗ. Однаквін попередив, що в деяких країнах все ще спостерігаються «серйозні піки» у випадках, ситуація, яка чинить тиск на лікарні.

Оскільки коронавірус продовжує розвиватися, ми не повинні «втрачати з уваги» його зміни. Директор глобального агентства охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус звернув увагу урядів на необхідність збільшення кількості тестів та послідовних зразків, щоб вчені могли відстежувати існуючі варіанти та визначати нові по мірі їх появи.

Він підкреслив, що зменшення кількості випадків і смертей не обов'язково означає «менший ризик». І він зазначив, що якщо кількість аналізів для виявлення захворювання зменшується, «здатність контролювати його тенденції» підпадає під загрозу.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendó a los gobiernos que hagan más testeos y vigilancia genómica del coronavirus/OMS Europa Press

« В даний час існує ряд однин Ómicron, за якими ми уважно стежимо, включаючи BA.2, BA.4 та BA.5 та інший рекомбінований, який був виявлений, що складається з BA.1 та BA.2 ″,сказав доктор Гебрейесус.

Варіанти BA.4 і BA.5 були зареєстровані в декількох країнах, включаючи Південну Африку та деякі європейські країни, повідомила провідний епідеміолог Організації доктор Марія Ван Керхове. «Поки що доступно менше 200 послідовностей, і ми сподіваємось, що це зміниться (...) Мидуже уважно стежимо за вірусом, щоб побачити, чи є якийсь сплеск у виявленні випадків, але (поки що) ми не бачили жодних змін у епідеміології чи тяжкості», - сказав він.

Зі свого боку, директор агентства з надзвичайних ситуацій Майкл Райан попередив, що до тих пір, поки вірус продовжує розвиватися, світ «не може дозволити собі втратити його з поля зору». «На даний момент було б дуже нерозумно вважати, що менша кількість випадків означає абсолютне зниження ризику. Ми раді спаду смертності, але цей вірус нас здивував раніше, він застав нас зненацька», - попередив він.

« Нам потрібно виконувати свою роботу і якнайкраще відстежувати цей вірус, тоді як люди повертаються до того, щоб жити своїм життям якомога нормально », - пояснив Райан. Зі свого боку доктор Сумія Свамінатан, науковий директор Організації, попередила, що лінії та рекомбінації продовжуватимуть з'являтися, і що світ повинен продовжувати інвестувати у вдосконалення таких інструментів, як нові вакцини.

«Нам потрібно підготуватися до можливості того, що вірус зміниться настільки, що здатний уникнути поточної здатності імунітету», - сказав він. Пандемія коронавірусу все ще є глобальною надзвичайною ситуацією охорони здоров'я. ДиректорВООЗ також підкреслив, що вірус з часом став більш трансмісивним, особливо для незахищених та невакцинованих людей ,яким не вистачає доступу до медичної допомоги та противірусних препаратів.

El virus se ha vuelto más transmisible para las personas no vacunadas que carecen de acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos antivirales/REUTERS/Sumaya Hisham/Archivo REUTERS

«Найкращий режим захисту - це робити вакциновані та бустерні дози, коли рекомендується. Продовжуйте носити маски, особливо в зайнятих приміщеннях. А для закритих приміщень зберігайте струм повітря, відкриваючи вікна та двері, і вкладайте гроші в хорошу вентиляційну систему», - запитав він.

Він також нагадав, що Комітет з надзвичайних ситуацій Міжнародних правил охорони здоров'я, який доручив оцінити глобальний стан ситуації з COVID-19, - одноголосно погодився на цьому тижні продовжувати розглядати пандемію глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. «Замість того, щоб відпускати свого охоронця, настав час ще важче працювати, щоб врятувати життя», - сказав Тедрос про рішення Комітету.

11 квітня південноафриканські вчені оголосили про виявлення двох нових sublineages варіанту Ómicron, BA.4 та BA.5. Його розповсюдив Туліо де Олівейра, який очолює інституції генетичного секвенування в цій країні. Його група була тим, хто оголосив про виявлення Ómicron BA.1, який виробляв вибухові хвилі з листопада минулого року у світі.

Los sublinajes de Ómicron BA.4 y BA.5 no son más transmisibles que las otras subvariantes detectadas desde noviembre pasado/Archivo Andriy Onufriyenko | Getty Images

Рядки були охрещені BA.4 і BA.5, сказав він через текстове повідомлення і в серії твітів. Однак, за словами де Олівейри, родовіди не викликали піку інфекцій у Південній Африці і були знайдені в зразках з декількох країн. «Враховуючи кілька інфекцій, госпіталізацій та смертей у Південній Африці, нас сповіщають про постійну еволюцію, але не турбуються», - сказав де Олівейра через текстове повідомлення. «Вся лабораторна наука з нейтралізації вірусу та вакцин вже на місці, і ми посилюємо геномне спостереження», - сказав він.

Sublinages BA.4 і BA.5 також були знайдені в зразках з Ботсвани, Бельгії, Німеччини, Данії та Великобританії, сказав де Олівейра. Дві лінії мають подібні мутації у своїх шипових білках, частині вірусу, який допомагає йому прикріплюватися до клітин людини, до сублінедж BA.2, який, здається, є більш інфекційним, ніж варіант, виявлений у листопаді. Вони також мають деякі додаткові мутації, сказав він.

Крім того, глава ВООЗ знову на цьому тижні нагадав про нерівність у розподілі вакцин. «Зменшення розриву в розподілі вакцин - найкращий спосіб підвищити імунну здатність населення та захистити його від майбутніх хвиль», - підкреслив він і підкреслив необхідність встановлення нового договору про пандемію на майбутнє. «Нова угода про пандемії - це наш найкращий колективний захист від відомих вірусів і, звичайно, проти наступного захворювання Х», - уклав він.

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