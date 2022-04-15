Південна Корея оголосила про скасування основних обмежень, пов'язаних з пандемією

FOTO DE ARCHIVO: Fila para la prueba de COVID-19 en un centro de salud pública en Seúl, Corea del Sur, 24 de febrero de 2022. REUTERS/Heo Ran

Південна Корея оголосила цієї п'ятниці, що зніме основні обмеження, пов'язані з пандемією, за винятком обов'язкового використання маски на відкритому повітрі та в приміщенні в умовах падіння в країну інфекцій, спричинених варіантом коронавірусу Ómicron.

Станом на 18 квітня кафе, бари та ресторани більше не доведеться закриватися в обумовлений час (в даний час вони зобов'язані це робити опівночі), і не буде обмежень щодо максимальної кількості людей, які можуть зустрітися (наразі обмеження становить 10 осіб максимум), як було оголошено на прес-конференції прем'єр-міністром Кім Бу-Кюм.

«Ómicron виявив ознаки ослаблення після досягнення піку на третьому тижні березня (коли країна перевершила її становила майже 600 000 випадків на день)», - сказав Кім у заявах, зібраних агентством Yonhap .

«Протягом значного часу носіння маски в приміщенні буде неминучим», - сказав Кім, додавши, що уряд через два тижні перегляне, чи відкликає він обов'язкове використання на відкритому повітрі.

El primer ministro surcoreano, Kim Boo-kyum EFE

Прем'єр-міністр також оголосив про закінчення інших обмежень, таких як обмеження до 299 осіб на великі події, максимальна зайнятість 70% для культових місць або можливість їжі в кінотеатрах.

Хоча Південна Корея - яка дуже добре управляла першими хвилями зараження завдяки своїм системам відстеження та тестування - навряд чи ввела обмеження в 2020 році, вона повинна була зробити це з січня 2021 року, і в один момент часу заборонила зустрічі більше двох людей після 18:00.

Він відкликав їх у листопаді минулого року, але через місяць йому довелося повторно активувати їх і підтримувати їх дотепер до пориву шостої хвилі та варіанту омікрон пізніше.

Кім також оголосив, що станом на 25 квітня COVID-19 більше не буде «інфекційним захворюванням класу 1», таким як Ебола або МЕРС, і що він стане «класом 2", що в майбутньому дозволить інфікованим лікуватися більш гнучко і без необхідності поточного обов'язкового семиденного карантину.

«Хоча ми зараз шукаємо повернення до нормальності, ми будемо ретельно готові припустити, що ризик може повернутися», - попередив прем'єр у будь-якому випадку.

Азіатська країна, яка за останній тиждень додавала в середньому 160 000 інфекцій на день, загалом накопичила населення близько 51 мільйона, близько 16 мільйонів інфекцій та трохи більше 20 000 смертей із смертністю 0,13%.

(З інформацією від EFE)

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