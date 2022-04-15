Син Джона Маріо Раміреса, легенда в Міллонаріос, згадував анекдот свого батька з Фредді Рінкон

Післясмерті Фредді Рінкон, «Колос Бонавентури», який забив один із найбільш пам'ятних голів для колумбійського народу, нічию з Німеччиною і який дав збірній 16 раунд на ЧС-1990 в Італії,є тисячі спогадів, які він залишив під час кар'єри у національному футболі, де поділився з іншими кумирами країни в цьому виді спорту, що породжує так багато пристрастей.

Одним з них був Джон Маріо Рамірес, одна з легенд Мілонаріоса, який також помер минулого року внаслідок covid-19. «Фредді Еусебіо Рінкон Валенсія, який так Браво грає, і зупинився», - згадав Матео Рамірес, що його батько сказав про «Колос».

Анекдотбув опублікований сином блакитного кумира у своєму акаунті в Twitter, де він також завантажив дві фотографії, на яких його батько з'явився з Рінконом: недавню, до смерті колишнього гравця Мілоса, та іншу, на якій вони поділилися у дзвінку з національною збірною Колумбії.

Фразавиникла як відповідь на питання про те, якого гравця, на його думку, був найбільш «хоробрим», тобто найкращим, що він бачив, граючи в тій же позиції, що і Рамірес.

Син легенди посла сказав, що пізніше він особисто зустрів «Колос» через близькість, яку він мав з батьком.

«Я ніколи не бачив, як Фредді грає, але в його відео ви можете побачити якість, яку він мав, він був тріщиною у всіх сенсах цього слова, пізніше, коли я зустрів його через свого тата. Ясказав, що він є тріщиною як гравець, але більше як людина: його смирення, спосіб лікування людей», - сказав він.

Він також сказав, що зі смертю Рінкон також згадував важкий момент, коли його батько помер минулого року: «Його харизма, особистість та характер, те, що підробляється грою у футбол. Меніболяче почути новину про те, що Фредді Еусебіо Рінкон помер, тому що це змусило мене згадати все, що я пережив 26 червня 2021 року, день, який я хотів зі своїм життям, який ніколи не настав».

Молодий футболіст також послав співчуття родині Рінкона і подякував гравцеві за прихильність футболу на довгі роки.

«Мої щирі співчуття родичам кумира, дружині, дітям і близьким. Я просто сподіваюся, що коли він зустріне мого старого, він обійме його за мене», - підсумував він.

У четвер останки «Колоса» були передані на його батьківщину Буенавентура, де його труну мобілізували в одну з пожежних машин портового міста.

Сотні автомобілів, мотоциклів і людей пішки приєдналися до екскурсії вулицями, щоб попрощатися з одним зі своїх знаменитих футболістів. Багатоплакали, розмахуючи колумбійськими прапорами і білими хустками. Деякі навіть кричали фрази прихильності.

Караван подорожував кожною вулицею в Буенавентурі. Укожному люди згадали фрагменти життя Рінкон, особливо післяобіднього дня, який він проводив, граючи у футбол у районі Лас-Пальмас. Кажуть, саме там він почав будувати свою історію як спортивну легенду.

Вночі, рівно о 7:50 вночі, караван пройшов через район Ель Хорхе, де Фредді виріс, а через 40 хвилин вони прибули до дверей Колізею Ренато Баталла, куди труна увійшла на тлі ура своєї родини, друзів та всіх людей з Буенос-Айреса, які були готові вогонь його в палючій камері.





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