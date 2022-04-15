Сенат відклав призначення Карлоса Айси Гонсалес на Великодні свята

Протистояння та дискусії, що виникають в результаті голосування за реформу електроенергії наступної неділі, 17 квітня, продовжують запалювати курс, який буде приймати виробництво енергії в країні у разі її схвалення.

І в наші дні щось, що дало нам про що поговорити, - це нещодавнє позиціонування депутата Інституційної революційної партії ( PRI ) Карлоса Мігеля Айси Дамас , який сказав, що проголосує за Реформацію.

Рішення, стверджував молодий депутат, було прийнято шляхом інтеграції дванадцяти пунктів, запропонованих триколорною лавою, в проект реформ президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ). Перед його анонсом в соціальних мережах його виділили в якості «зрадника» члени своєї партійної лави.

Так само і журналісти, аналітики та члени інших партій, переважно Партії національної дії ( ПАН ), з таким же звинуваченням. Вони вказали, що це обмін: його батько колишнього губернатора СонориКарлос Мігель Айса Гонсалесбув призначений послом Домініканської Республіки в обмін на голосування сина.

El diputado también fue celebrado por diputados y seguidores de la 4T (Foto: TW @JHRomero_)

І справа в тому, що ратифікація Айси Гонсалес була перервана короткою заявою Сенату, де було повідомлено, що голосування більше не відбудеться у вівторок, 12,як зазначено на порядку денному. Натомість вони вказали, що це буде зроблено «до подальшого повідомлення» без вказівки конкретної дати.

Після цієї суперечки та протистояння сенаторів, таких як паніка Кенія Лопес Рабадан, який запевнив, що не буде голосувати за нього, Сенат опублікував ще одну заяву, виправдовуючи, чому слухання було відкладено.

Комюніке говорить, що причина відстрочки була через можливість того, що кворуму не вистачило б для зустрічі.

Це тому, що кілька законодавців були за межами Мехіко на Страсний тиждень.

Fue calificado como traidor a la patria por parte del partido de la Revolución Institucional (Foto: ElMundoInforma1)

З цієї причини, президентства комітетів із зовнішніх відносин та тих, хто стосується зовнішніх відносин Латинської Америки та Карибського басейну, «ми вирішили відкласти засідання на більш пізній час, з упевненістю, що це буде в рамках чергової сесії, що закінчується 28 квітня», - сказали вони.

Нарешті, вони вказали, що «будь-яке тлумачення, крім перерахованих вище фактів», наприклад, заяви про те, що рішення Айси Дамас, як хабар, « не відповідає правді», - стверджували президенти комісій.

Його призначення було оголошено президентом на початку року, проте дискусії про те, щоб його ратифікували б цього вівторка. І за день до сесії з ратифікації ця сесія була заморожена, бо комюніке було зроблено 11 квітня і отримано наступного дня.

Сесію відклав сенатор Національного руху регенерації ( Морена ), Гектор Васконселос , який очолює Комітет з міжнародних відносин.

І якщо цього було недостатньо, через свій акаунт у Facebook депутат PRI зазначив на створення фальшивих профілів у Twitter , в яких ділилися публікації на підтримку AMLO або в яких він порівнює з Луїсом Дональдо Колосіо.

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