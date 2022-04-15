Росія пригрозила Фінляндії і Швеції за намір приєднатися до НАТО: «Вони повинні розуміти наслідки»

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en una imagen de archivo. EFE/ Sergei Ilnitsky

ВступФінляндії і Швеції до НАТО матиме «наслідки» для цих країн і для європейської безпеки , попередили в п'ятницю МЗС РФ. Фінляндіязаявила на цьому тижні, що вирішить, чи подавати заявку на членство в НАТО через кілька тижнів, а Швеція також обговорює вступ до альянсу.

«Вибір стоїть за владою Швеції та Фінляндії. Але вони повинні розуміти наслідки такого кроку для наших двосторонніх відносин і для європейської архітектури безпеки в цілому », - заявила в заяві прес-секретар МЗС РосіїМарія Захарова.

Він додав, що «малоймовірно, що членство Швеції та Фінляндії в НАТО сприятиме зміцненню (їх) міжнародного престижу».

Захарова зазначила, що політика позавирівнювання двох країн «забезпечила надійний рівень безпеки», тоді як членство у військовому союзі «не здатне посилити їх національну безпеку».

«Вони автоматично зустрінуться на фронті НАТО», - заявила Захарова.

Un soldado sueco toma parte de los ejercicios "Cold Response 2022", junto a 30.000 tropas de la OTAN y militares de Finlandia y Suecia en Evenes, Noruega (Marzo 22, 2022. REUTERS/Yves Herman) REUTERS

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв попередив у четвер, що Росія розгорне ядерну зброю поблизу трьох країн Балтії та Скандинавії, якщо Фінляндія або Швеція вирішить приєднатися .

ПідхідФінляндії до НАТО, який міг би втілити його вступ у червні, затягнув Швецію , яка за кілька тижнів пішла від того, щоб побачити гіпотетичний вступ до альянсу навряд чи стане все більш реалістичним варіантом.

Лише місяць тому, коли війна між Україною та Росією триває два тижні, прем'єр-міністр Швеції, соціал-демократ Магдалена Андерссонзахистив статус Швеції як партнера по НАТО, а не члена, і вважав, що можливий дохід ще більше «дестабілізує» ситуацію.

Хоча опитування вперше дали більшість захисників вступу до альянсу, проти вступу виступили як соціал-демократи, партія з найбільшою кількістю місць, так і ультраправі демократи Швеції (SD), третя парламентська сила.

Алешвидкість, з якою події впали в сусідній Фінляндії, де вже є спекуляції з вступом до червневого саміту в Мадриді, похитнула шведську дискусію.

(З інформацією від AFP та EFE)

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