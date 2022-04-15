Полковник у відставці перебігає і залишає 80-річну жінку зі зламаними кістками: «Я був п'яний», повідомляють родичі

Рано у Страсну п'ятницювони повідомили з районуСурко, щополковник ПНП у відставці, ідентифікований як Мануель Алехандро Безада Перес, він побіг, хоча, мабуть, п'яний, Марія Луїза Якобо Альмейда, 80-річна жінка, яка продавала фрукти в пасажі Санта-Ізабель.

За словами свідків, перехожим у цьому районі довелося примусово зупинити Безаду Перес, яка намагалася втекти після того, як сіла на тротуар, і вклала октогенарію зі своїм транспортним засобом о 8 ранку.

«Бабуся була на тротуарі, продавала свої фрукти. Поліцейський просто схопив її. Людей було більше, але всі вони бігли. Коли вона старша, їй не вдалося втекти», - сказав Мілагрос Торрес Ятако Infobae.

Родичі Якобо Альмейди повідомили, що, належивши до Національної поліції Перу, вони будуть прикривати полковника в на пенсію, оскільки з моменту аварії вони не змогли оформити скаргу у комісара Сурко.

На даний момент Мануель Алехандро Безада, який випробував позитивний результат на етилову дозування і, крім того, їхав із вичерпаним SOAT з 2012 року , перебуває під вартою, однак родичі потерпілого вважали, що вони намагаються приховати це лише до тих пір, поки не з'являться грами алкоголю в її кров знижується.

«Через півгодини після удару поліцейський приїхав взяти машину полковника. Поки він знаходиться під вартою, але він не може знайти звіт поліції. У етиловому дозуванні він має 1,24. Проблема, яку ми маємо, полягає в тому, що ми не можемо подати скаргу, вони сказали нам, що це можна буде зробити лише в понеділок», - сказав він. «Копи повідомили нам, що термін дії SOAT минув роки тому», - додав він.

ВОНИНЕ ПРАЦЮВАТИМУТЬ НА НІЙ

Ситуаціяз Якобо Альмейдою серйозна. Вінзнаходиться в лікарні Казіміро Уллоаз зламаною ногою і ребрами. «Він вдарив спину і хребет, щиколотка перелом, а нога в гіпсі», - сказала внучка.

Незважаючи на свій стан, старенька отримувала медичні виписки через відсутність ліжок. Лікарня також повідомила своїх родичів, що вони не зможуть оперувати октогенаріаном через відсутність медичного персоналу в результаті великодніх свят, тому їй доведеться повернутися до лікарні наступного тижня.

«Вони вже виписали його, тому що у них немає ліжок. Вони мають її в проході у всьому холоді та пилу, що надходить. Вони поклали її в гіпс і дали їй кілька таблеток, але вона хвора. Ми не знаємо, як ми будемо рухати її, тому що вона сильно болить», - сказала вона.

«Люди, які працюють тут, навіть сказали нам, що запланувати операцію може знадобитися до 3 місяців, поки вона страждає», - сказав він.

Нарешті, вони закликали владу виконувати свої зобов'язання і щоб повна вага закону припав на Мануеля Алехандро Безаду Переса. сім'я Марії Луїзи Якобо Альмейда також очікує, що особа, відповідальна за ДТП, візьме на себе відповідальність за свої дії та фінансово відповість відповідними витратами.

«Ми просимо, щоб вони відвезли її в інше місце для кращого догляду. В клініку або установу, де вони можуть їй допомогти. Ми не знаємо, що робити в цій ситуації, і моя бабуся - це та, хто страждає від цього», - сказав він.

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